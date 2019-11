Okamura (SPD): Další vládní návrh zákona, který oslabuje Českou republiku ve prospěch EU

Vážené dámy a pánové, máme tady další vládní návrh zákona, který v podstatě oslabuje Českou republiku ve prospěch Evropské unie. Hnutí SPD s tímto návrhem nesouhlasí a bude hlasovat proti. Nemám připomínky k technikám, které novela upravuje, ale zaujala mě důvodová zpráva, která zmiňuje pozoruhodné změny v aktu o volbě členů Evropského parlamentu. Každý občan Evropské unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v České republice, pokud tu má přechodné nebo trvalé bydliště alespoň 45 dní. To je dost nefér, protože v rámci přímé volby by své zástupce měli volit občané jednotlivých zemí. Cílem, tedy alespoň formálně deklarovaným, kdysi bylo, aby jednotlivé země měly v europarlamentu svůj hlas a alespoň formální, když ne faktickou možnost hájit zájmy mateřské země. Jak víme, Lisabonská smlouva zakázala hájit zájem mateřské země eurokomisařům, takže řeči o tom, že máme my, tedy Česká republika, svého zástupce v Evropské komisi, je faktický blábol a odporuje jak platné legislativě, tak koneckonců i praxi, protože pravda je, že naši údajní zástupci zájmy republiky opravdu nikdy nehájili a Lisabonskou smlouvu tedy neporušovali.

V tuto chvíli jsou na cestě další změny. Bruselistům jde o to odnárodnit i zástupce europarlamentu a o tom je tady řeč. Jednak tím, že volit může v podstatě každý v podstatě kdekoliv, takže se z volby v reálu vytratí princip zastupování zájmů občanů konkrétního státu, protože zástupce státu nevolí výhradně občané daného státu, ale kdokoliv, kdo si tam nahlásí nějakou formu pobytu. Brusel je v salámové metodě důsledný. A protože stále formálně jsou poslanci zvoleni v jednotlivých zemích, chtějí formálně zástupci České republiky změnit i toto. Evropský parlament přijal dne 11. listopadu 2015 usnesení o reformě volebního práva Evropské unie, jedná se o usnesení 2015/2035, ve kterém navrhl změny aktů o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu. Tento návrh byl následně předán Radě EU a ta rozhodnutím ze dne 13. července 2018 změnila akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách. A to je to, o čem bych tady chtěl mluvit a co tady vůbec nezaznívá a připadá mi, že se tady projednává něco, o čem si možná mnozí poslanci jiných stran ani neuvědomují, co tady vlastně projednáváme. Rozhodnutí Rady totiž upravuje celkem osm článků, na kterých členské státy nalezly jednomyslnou, zdůrazňuji jednomyslnou shodu, takže to podpořila i vláda hnutí ANO se svými koaličními partnery. Mně se jedná konkrétně o následující ustanovení. Jedná se o článek 1, který novelizuje stávající článek 1 tak, že poslanci Evropského parlamentu jsou v reakci na Lisabonskou smlouvu a v souladu s článkem 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii nově uvedeni výslovně jako zástupci občanů Evropské unie. Tedy ještě jednou bych to chtěl zmínit, co se tady prosazuje, že europoslanci nebudou už výslovně zástupci národních zemí, ale budou to zástupci občanů Evropské unie. A tuhletu globalizační politiku, tuhletu salámovou metodu hnutí SPD důrazně odmítá a nebudeme tyto návrhy podporovat.

Takže jak prakticky, tak fakticky Brusel za souhlasu naší vlády, a je to vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, což mě překvapuje, zvláště v případě komunistů, ani jsem netušil, že do té míry podporují bruselskou politiku, takže za souhlasu této vlády v podstatě odsouhlasili další oslabení národních států v Evropské unii. Poslanci v europarlamentu už nebudou zástupci svých zemí, ale zástupci občanů celé unie, což je pro nás v SPD zcela nepřijatelné, pro nás jako pro vlasteneckou stranu a stranu, která hájí národní zájmy. Vím, že v praxi samozřejmě většina stran v europarlamentu nehájí zájmy českých občanů a jsou v nadnárodních frakcích, které přímo práva a zájmy národních států a jejich občanů popírají. A je jedno, zda to je hnutí ANO, ČSSD, nebo ODS, či lidovci. U nás v SPD je to naopak. Naši europoslanci jsou členy vlastenecké frakce Identita a demokracie - ID. To je dobré vědět, jelikož v České republice politici vedou řeči o obhajobě národních zájmů, ale karavanu Bruselu směrem k odnárodnění a zrušení národních států táhnou v nezměněném tempu dál za souhlasu všech, kdo o tom mají sílu rozhodovat, včetně zástupců České republiky.

Hanba jim. Naši předkové za tuto republiku, za její svrchovanost po tisíciletí bojovali, umírali, byli vězněni a mučeni. Na jejich oběti a na jejich dílo svým konáním v Bruselu strany, které budou hlasovat pro tyto návrhy, plivou. Je odporné zrazovat svou vlast a ještě odpornější je pokrytectví, se kterým to děláte v čele s vládou této země. A já znova říkám, že skutečně pro SPD není, i kdybychom tady měli být jedinou stranou, která bude hlasovat proti, a zatím to tak vypadá, nebo to tak asi dopadne, jak to tak vidím, tak my prostě nemůžeme přijmout rétoriku posouvání tou salámovou metodou, že europoslanci nejsou zástupci národních států, ale jsou zástupci všech občanů Evropské unie. To prostě není možné posouvat tímto globalizačním směrem a směrem odnárodnění. To je cesta do pekel.

Takže hnutí SPD v žádném případě tento vládní návrh zákona nepodpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

