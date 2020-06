Okamura (SPD): EU nepomáhá, ale škodí, a pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí

reklama

Václav Klaus ml. řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a EU je podle nás nereformovatelná. EU nepomáhá, ale škodí, a pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí – imigrací, islamizací, sluníčkářským neomarxismem a genderem, klima-hysterií a destrukcí ekonomiky. Alternativou k EU je podle hnutí SPD Evropské sdružení volného obchodu (EFTA), kde jsou třeba Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko. Trikolora ústy svého předsedy Václava Klause ml. potvrdila, že je pro-unijní strana a že se příliš neliší od ODS.

„Abychom my sami vystupovali - souhlasím se svým otcem - to by bylo dětinské… odchod z EU by pro nás znamenal ohromný ekonomický propad,“ řekl Klaus ml. pro SeznamZpravy.cz. Klaus ml. bohužel opakuje nesmysly ODS, že by nás vystoupení z EU poškodilo.

Podobně před časem předseda eurofilní ODS Petr Fiala v České televizi přesvědčoval o tom, že v našem národním zájmu je být v Evropské unii – především kvůli naším ekonomickým vazbám na EU a kvůli tomu, že do EU směřuje 80 procent exportu. Czexit podle něj nemůže požadovat nikdo, kdo je při smyslech. To co říká Petr Fiala, je ale přece naprostý nesmysl. Na to, abychom obchodovali s EU, přece nemusíme být členy EU. Švýcarsko a státy EFTA v EU nejsou a mohou normálně se státy Evropské unie obchodovat. To, co říkají Petr Fiala a Václav Klaus ml., je nesmyslné strašení. Vystoupení z EU je výhodné.

„Všem těm, kteří pochybují o našem členství v Evropské unii, tak jenom řeknu: Podívejte se na náš export. Podívejte se, na čem je založena naše ekonomika. Podívejte se, jak velký díl našeho exportu – přes osmdesát procent – jde do zemí Evropské unie. Dovedete si představit, že bychom tuhle výhodu neměli? Že bychom tu třeba měla zavřené hranice? Vždyť je to šílené! V našem národním zájmu je být v Evropské unii, podílet se na to projektu. Ale v našem národním zájmu také je, aby ten projekt byl lepší,“ řekl v ČT předseda ODS Petr Fiala, který argumentuje podobně jako Václav Klaus ml..

Jeho argumenty jsou nesmyslné. I Švýcarsko má obrovský export do Evropské unie, ale v EU není. Norsko je také mimo EU a směřují tam čtyři pětiny norského exportu. V případě Islandu jsou to tři čtvrtiny exportu. Lichtenštejnsko vyváží více než 61 % vývozu do evropských zemí.

Vystoupení z Evropské unie je výhodné. Potvrzují to fakta. Už jenom kvůli nesmyslnému boji EU proti CO2 bude mít ČR náklad stovky miliard korun ročně navíc. Britové se toho nyní naštěstí snad už zbaví. EU k volnému obchodu a ekonomické prosperitě nepotřebujeme! Na členství v EU naopak doplácíme.

Odpůrci našeho vystoupení tvrdí, že ČR bude bez EU izolovaná. To je nesmysl. Při našem vystoupení z EU můžeme vstoupit do EFTA, což je společenství států, které nejsou členy EU (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které mají s EU dohodu o volném obchodu.

Václav Klaus ml. také řekl, že si dokáže představit vládnutí s ODS a že se Trikolora od ODS vlastně tolik neliší. „S řadou lidí z ODS vycházím, tykám si, jdu s nimi na pivo. Čili já nemám jako s většinou z té strany nějaký strašný, fatální střet. A v řadě těch ekonomických otázek často hlasujeme stejně. Není to zas strana, která je úplně názorově jinde než my,“ řekl Klaus ml. Tato jeho slova leccos vysvětlují…

Hnutí SPD jasně prosazuje – na rozdíl o Trikolóry – referendum o našem členství v EU a vystoupení z Evropské unie. Pokud z EU nevystoupíme, Brusel zničí náš národ imigrací a sluníčkářským neomarxismem. Nezodpovědné a dětinské je v EU zůstat. Vlastenci, kteří chtějí suverenitu našeho státu, volí SPD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

