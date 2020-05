Okamura (SPD): Evropská unie pokračuje v tažení proti Maďarsku

reklama

Soudní dvůr EU rozhodl, že pokud Maďarsko ponechává imigranty v tranzitním prostoru na hranicích, porušujeme tím právo EU. Soudní dvůr tak de facto rozhodl, že Maďarsko musí vpouštět nelegální imigranty na své území! Nelegální imigranty Maďarsko do Evropy nezvalo, tak ať se vrátí zpátky domů. Musíme společně bránit Evropu proti invazi nezvaných imigrantů! Musíme se vzepřít diktátu Bruselu a bránit své hranice, EU nám do toho nemá co kecat! Maďarsku držíme palce, aby se nepodřídilo diktátu Bruselu. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve se z ní dostaneme pryč nebo čím dřív se EU rozpadne, tím lépe! Podle soudu EU se podmínky v tranzitních zónách rovnají zadržení.

Podle Maďarska tam pobývají běženci dobrovolně a mohou se kdykoli vrátit zpět do Srbska, odkud přešli hranice.

Rozhodnutí soudu EU je úplně nesmyslné. Jak může Maďarsko někoho zadržovat, když chce, aby vypadl z jeho území? Když vám někdo neoprávněně vnikne do vašeho bytu či na vaší zahradu a vy se snažíte se ho dostat pryč, aby z vašeho bytu vypadl, tak ho zadržujete? Co je to za blbost?

Celá kauza vznikla tak, že čtveřice běženců z Afghánistánu a Íránu požádala o azyl v Maďarsku po příchodu ze Srbska. Maďarské zákony však neumožňují udělit ochranný status člověku, který přijde z bezpečné tranzitní země, za niž Budapešť Srbsko považuje. To je mimochodem i princip dublinských úmluv, že imigrant má požádat o azyl v první bezpečné zemi. Je jasné, mezi Afghánistánem a Íránem a Maďarskem je řada bezpečných zemí, kde mohou imigranti o azyl požádat.

Čtveřice se u soudu domáhala mimo jiné toho, aby označil umístění do tranzitní zóny za nezákonné zadržení. Uprchlíci také chtěli, aby soud nařídil maďarské vládě obnovit azylové řízení, neboť je Srbsko odmítlo přijmout zpět. Maďarské úřady nařídily po srbském rozhodnutí navrácení do zemí jejich původu – a to je správné.

Rozhodnutí Soudního dvora EU podle maďarské ministryně spravedlnosti Vargové prakticky znamená, že Maďarsko by mělo být povinno nezvládnutelně přijímat migranty. „To je nepřijatelné a je to v rozporu s maďarským základním zákonem,“ prohlásila Vargová. Vargová má pravdu a Maďarsku držíme palce, aby se nepodřídilo diktátu Bruselu.

