Okamura (SPD): Hlavně že se tady rozšířily počty ministrů z patnácti na osmnáct

Vážené dámy a pánové, vláda Andreje Babiše v demisi se na poslední chvíli snaží přijít s návrhy, které by zmírnily některé ekonomické dopady. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 8548 lidí

Takže hnutí ANO stejně jako nově nastupující vládní pětikoalice na jednu stranu co se týče vůči Bruselu tak servilně kýve, v podstatě principiálně to tak je, a nějaké ústní proklamace, že jakoby chtějí něco měnit, tak to samozřejmě nezabírá a lidé reálně platí ty předražené složenky. Takže to je ten výsledek této nečinnosti.

Takže naposledy včera - tady to mám - hlasovali tady poslanci hnutí ANO a té nastupující vládní pětikoalice, že se hlásí ke klimatickým závazkům obsaženým v té Zelené dohodě Green Deal. Takže, stručně řečeno, se potvrzuje, kdo nebo co je vlastně viníkem toho zdražování pro občany.

Problémem je, že dosavadní premiér Andrej Babiš nepřišel s návrhy řešení jak zabránit zdražování včas v minulém volebním období, kdy šlo ještě zdražování energií nějakým způsobem zabránit. Ba naopak, Andrej Babiš dokonce v Bruselu vloni kývl na šílený plán Evropské unie s názvem Zelený úděl, takzvaný Green Deal, který je jedním z důvodů současného zdražování a kvůli zaspání jeho vlády teď musí občané platit předražené složenky.

Je samozřejmě šílené, že i ta nově nastupující vládní pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou v tom jejich připravovaném vládním prohlášení také píše, že podporují ten Zelený úděl, ten šílený plán.

Za hnutí SPD říkám, že hnutí SPD samozřejmě prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí. O tom žádná, to prosazujeme. Ale ochrana životního prostředí v České republiky by měla probíhat nikoliv na základě termínů určených z Bruselu, ale přece na základě skutečných potřeb občanů České republiky a českých firem, protože situace v každé členské zemi Evropské unie je přece jiná. Takže ne servilně kývat na to, co řeknou v Bruselu, a říkají to tam lidé, kteří často, nebo většinou, nebo v podstatě všichni ani neumějí česky ani tady s námi nežijí, často tady asi ani v životě nebyli, a ti nám tady říkají, jak máme v České republice žít, a přitom ani nevědí, jaké mají naši občané problémy. Takže výsledkem je to zdražení.

Pojďme se ale zamyslet nad celkem, tedy nad tím, o čem jsem tady mluvil už včera. Českou republiku čeká ekonomická a zřejmě i energetická krize. A ještě jenom k tomu řešení. Je potřeba odstoupit od toho šíleného plánu EU s názvem Zelený úděl. To je to řešení. To je systémové řešení, odstoupit od Zeleného údělu, SPD to říká jasně, a budovat vlastní energetickou bezpečnost a soběstačnost. A samozřejmě tím prvním krokem, o kterém už tady SPD hovoří delší dobu a osamoceně, je vystoupit z toho systému Evropské unie o obchodování s emisními povolenkami, prostě vystoupit z něj. Česká vláda by měla na prvním místě mít české občany a zajišťovat naši energetickou bezpečnost a soběstačnost. To je to správné řešení.

Takže v tomto smyslu bychom měli nejenom podpořit Polsko, ale přistoupit také k tomu vystoupení z toho systému. Poláci vždycky v poslední době seberou odvahu a poté, co tu odvahu seberou Poláci, tak premiér Andrej Babiš v demisi, nejlépe po volbách, se potom jakoby přidá.

To je vždycky ten systém. Takže mezitím jak říkám, už občané platí drahé složenky, zdražují se potraviny, zdražuje se všechno a vždycky se tady přichází s křížkem po funuse. My jsme na to upozorňovali.

Příčin toho, že nás tady čeká, Českou republiku, ekonomická a zřejmě i energetická krize, je vícero. Od ekonomických cyklů, přes covidovou hysterii a následná protiústavní opatření, až po šílené nápady Evropské komise a těch, do v Bruselu vládnou. Nechci být zlý prorok, ale pokud ekonomická krize obletí svět, pak čekejme další vlnu i ekonomických migrantů, za kterou můžou opět ti, kdo v Bruselu podporovali migrační politiku EU, ti, kdo podporují americké agrese a ti, kdo současně podporují ekonomické vysávání třetího světa.

Bohužel některým jedincům nedochází, že pod vývozem takzvané západní demokracie, se skrývá jediné. Systém, ve kterém je vládcem byznys a to byznys ovládaný západního firmami. A nejde jen o drancování přírodních zdrojů surovin, ale také naopak o vývoz vlastních přebytků, který se startuje vývozem západního konzumního stylu. Na tom všem se podíleli a ochotně podílejí naši zástupci jak vlády dosluhující, tak po pravdě i těch, kdo se chystají teprve vládnout. Green Deal a další šílenosti z Bruselu, nebo lockdowny či protiústavní opatření či útoky na suverénní země svolně podporovali zástupci hnutí ANO, koalice Spolu nebo PirSTAN.

Tady bych se ještě zastavil u toho, že jsme teď četli vyjádření nové ministryně pro životní prostředí paní Hubáčkové z KDU-ČSL. A ona dokonce to zdražování energií podporuje. Což mě tedy úplně zaskočilo. No tak, zaskočilo. Mě ta servilnost vůči politice Bruselu u té pětikoalice nezaskočila, ale spíš jsem z toho byl trošku posmutnělý, když myslím na ty naše občany, že místo toho aby ministři hájili peněženky našich občanů, tak oni hájí politiku a nařízení z Bruselu.

Takže je vidět, že s touto pětikoalicí opravdu ti lidé, který se teď zdražují energie - což jsou v podstatě všichni různými formami - tak je nečeká vůbec nic dobrého. Během velmi krátké doby uvidí, že v podstatě ani vláda hnutí ANO v demisi nevyřešila zdražování a nevyřeší ho ani dnes. To je jasné, už to říkám předem a to ještě tady o těch návrzích ani nehlasujeme a nevyřeší ho ani ta pětikoalice. Protože nemají sílu postavit se tomu diktátu Bruselu, jako se o to snaží Poláci. No, tu sílu bychom měli, ale oni nemají odvahu.

Jsme sice malá země, ale nemusíme přece jednat takto jako vazalové a poddaní západních lobbistů. Říká se poturčenec je horší Turka. Jen na protiruských sankcích jsme tratili přes bilion korun. Zatímco Němci vesele a čile s Rusy nejen obchodovali a obchodují, ale vybudovali s nimi společný plynovod Nord Stream. Vzhledem k tomu, že i Němcům bychom v případě odběru z jejich plynovodu museli platit za tranzit, chápu, proč nám chtějí nadiktovat Green Deal a odstavení uhelných elektráren. A nejlépe také těch jaderných. Pak bychom byli skutečně životně závislí na Německu a Rusku a krvavě jim platili za každou kWh a kubík plynu. Mít v Čechách a na Moravě vlastní energii z jádra nebo uhlí je pro Němce jistě zlý sen, když už investovali tolik miliard do Nord Streamu.

Můžu se smát nápadům evropských komisařů zakázat nám Vánoce. Ale nápad zakázat nám soběstačnost v energetice k smíchu není. Už nám zlikvidovali, vážené dámy a pánové, například potravinovou soběstačnost, v základních potravinách. A věřte, že to v případě krizí legrace také není. Pokud lidé nebudou mít na elektřinu nebo na teplo, nebo pokud dokonce nebudou mít elektřinu a teplo, pak to v zimě znamená skutečné ohrožení na životech našich občanů.

My bychom tu primárně neměli debatovat jen o věcech, jako jsou emisní povolenky nebo DPH na energie, ale o systémovém řešení, co dál. Samozřejmě za SPD říkám, že my vždy podporujeme a podpoříme a přicházíme i s návrhy, které přinesou to snížení energie. To bych chtěl avizovat, aby tady někdo nepřekrucoval moje slova. Ale měli bychom se bavit o systémovém řešení, co dál.

Pokud ti šílenci v Bruselu zakážou spalovací motory, znamená to - a všechno k tomu směřuje, jak víme - že spotřeba elektřiny vzroste o násobky, které si dnes ani nelze představit ani vypočítat. Představte si jen zasněženou a ucpanou D1 plnou elektromobilů včetně elektrických kamionů. Jak hodinu stojí a topí elektřinou. Tahle kolona se po hodině už nerozjede.

Debata na DPH za energie ukazuje v nejkřiklavější formě naše otroctví ducha i těla. Pan premiér Babiš a jeho oponenti se místo debaty o vhodnosti či nevhodnosti DPH přetahují o to, zda nám zrušení DPH Evropská komise dovolí nebo ne. Premiér prý suverénní země pan Babiš své oponenty utlouká argumentem, že mu nějaká paní komisařka, eurokomisařka, řekla, že dočasné zrušení DPH ona nevidí jako problém.

Tady se k ekonomické krizi přidružuje i krize naší politické identity a morálky. Jako premiéra suverénní země by ho přece měly zajímat problémy našich občanů, občanů, kteří ho zvolili. Problémy země, které je povinen hájit a zastupovat. Názor nějaké cizinky z Bruselu, která tady s námi ani nežije, ani neumí česky, ať má jakoukoli funkci, je v tomto ohledu přece naprosto nepodstatné. Opět si můžeme brát příklad z toho, jak začali. Sice po malých krůčcích, ale začali postupovat třeba Poláci. Nebo i Maďaři.

Debata o krizi politické a ztrátě národní a státní suverenity je na místě, protože proces běží dál. Nová německá koalice už deklarovala své cíle, kterými jsou nejen federalizace Evropské unie, ale i naprosté podrobení našich zemí Bruselu, potažmo Německu. To například i tím, že se začíná mluvit také o takzvané nadnárodní kandidátce do Europarlamentu. Což by samozřejmě praxi znamenalo definitivní ztrátu jakéhokoliv viditelnějšího zastoupení Čechů a Moravanů v Bruselu.

To, co v minulosti nedokázal Hitler s tanky, umí nyní Němci prosadit pomocí peněz nebo politického vydírání. Ano, tady jde o peníze a ekonomiku. Čím dříve se zbavíme závislosti na evropských dotacích, tím lépe. Než tady někdo začne "vykřikovat" něco pochvalného o dotacích, tak já to dovysvětlím. Bude to lépe pro naši suverenitu i pro naši ekonomiku. Ztráty, které nám přináší podrobenost vůči západním korporacím, nám dotace nikdy nenahradí.

Myslím, že města si umíme opravit za svoje. A jsem si naprosto jistý, že čeští a moravští zemědělci svojí šikovností jsou konkurenceschopní pro celou Evropu. Problém, který mají, dotace neřeší, ale vytváří. To, že jsou němečtí či francouzští producenti v něčem levnější, je dané jednoduše tím, že historicky dostávali a dostávají daleko vyšší dotace, než naši zemědělci. A evropský trh je dotacemi naprosto zdeformovaný a to zcela úmyslně. Protože cíl byl ovládnout naše trhy a vyvážet k nám a samozřejmě likvidovat českou konkurenci. To se ostatně povedlo.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Během devadesátých let byli čeští zemědělci a producenti skutečně masivně likvidováni pomoci evropských směrnic a pokřivených dotací, kdy naši zemědělci dostávali na jednotku násobně méně, než zemědělci ve starých členských zemích. Pokud nějaký náš producent našel díru na trhu, třeba v Rusku, tak následně tu byl opět Brusel se sankcemi a českou firmu v Rusku nahradily německé, případně další západní, firmy, které bez ostychu sankce obchází.

O tom, že Evropská unie je pro nás výhodná, může dnes mluvit opravdu buď neinformovaný nebo zaslepený člověk. Ale to není narážka na politiky ostatních stran tady ve Sněmovně. Protože nějakou kritiku Bruselu, sice opatrnou, ať to bylo v souvislosti s Green Dealem, migrací, či dalšími směrnicemi, začali před volbami vystupovat i politici některých jiných stran.

Jsem rád, vážené kolegyně a kolegové, že konečně už i někteří jiní politici, nejen z SPD, vidí, že Brusel České republice a našim občanům škodí. Teď je potřeba se postavit k problému čelem a říci, co s tím. My se fakticky neshodujeme s ostatními jen v tom, co s tím. Evropskou unii reformovat - říkají ti druzí - nebo z ní vystoupit?

To je ovšem debata o tom, zda zůstat pod okapem a doufat, že přestane pršet, nebo prostě vystoupit z toho proudu vody, protože v zájmu těch, co Brusel ovládají, není žádný český zájem. Cíl Bruselu je, abychom byli poslušnou montovnou a odbytištěm západního zboží a naší prací podporovali ekonomický i sociální růst západu. Ostatně proto tenkrát zcela z mého pohledu skandálně Špidlova vláda ČSSD tady prosadila tu výjimku pro západní korporace ohledně vyvádění nezdaněných podílů na zisku jim do zahraniční, do daňových rájů. Ostatně to je asi zajímavé téma, teď když jsem šel do práce, když jsem jel do práce, tak zrovna jsem viděl někde titulní článek, jak hnutí STAN dostává peníze z daňových rájů na Kypru. A to by tady také měli vysvětlit, a mně je jedno, kdo to kde jak psal. Já nemám nic společného s iDnesem, já nejsem majitelem iDnesu, to je tady pan Babiš, ale všiml jsem si toho článku, že těm, kteří si hrají na to, že budou nějakým novým větrem, tak jim chodí statisícové až milionové částky z daňových rájů - z firem na Kypru. Proč z Kypru? Proč to schovávají? To by tady měl pan Rakušan vysvětlit, nebo nejlépe pan premiér Fiala by to měl vysvětlit, protože toho tady vidím, a měl by vysvětlit, proč jeho koaliční partneři, nebo je vyzvat k tomu vysvětlení. Vyzvat je k tomu vysvětlení, ať vysvětlí ty peníze, proč dostávají na účet - hnutí STAN - peníze z daňových rájů na Kypru. A schválně to jsou ty menší částky, aby to bylo jako nenápadné, aby se to jakoby schovalo. Ale ono se to neschová.

Ale ono se to u toho hnutí STAN už opakuje, koukám. Je to ta koalice STAN-Piráti. Už se to opakuje, protože po roce, co říkali, že jsou připraveni vládnout a že jsou i personálně a programově připraveni, tak zatím tady nevidíme ani programové prohlášení vlády, přestože ta pětikoalice už říká skoro rok, že chce vládnout, není v tom avizovaném programovém prohlášení zatím to, co prosáklo médii, ani řešení zdražení, to ale občany pálí, to v podstatě pálí úplně všechny, ani tam není řešení situace kolem covidu. Takže znovu ty dvě nejdůležitější věci, které teď v tuto chvíli pálí všechny občany, tak tam chybí.

Ale přes to, že jste říkali, že jste personálně připraveni, a říkal to tady premiér Petr Fiala, předseda STANu Rakušan a další, tak jste naposledy před pár týdny navrhli na ministra nějakého pana Věslava Michalika, o kterém jsme do té doby sice neslyšeli, ale pak už jsme o něm slyšeli, který také posílal hnutí STAN peníze z daňových rájů na Kypru, a tuším, že to bylo až 25 milionů Kč. Spoluzakladel STANu, takže ho všichni dobře znali. Znal ho pan Gazdík, znal ho pan Rakušan, a kandidát na ministra průmyslu posílá normálně peníze z daňových rájů, z Kypru. Proč je neposílá z České republiky? Ze svých českých firem? A už se nikdy nedozvíme, co schovával. A teď jsem se musel pousmát tomu, že prý dostoupil. No, kdyby na to neupozornila média, tak přece neodstoupí, to se ani nepřizná, to je přece úplně jasné. Takže žádná nová politická kultura to není, protože nová politická kultura by byla to, že takového kandidáta hnutí STAN ani nenominuje, když má neprůhledné podnikání v daňových rájích na Kypru. To by byla politická kultura! Takhle v podstatě k žádné změně tady nedochází, k žádnému novému větru.

Takže by bylo dobré, tady bych chtěl vyzvat pana premiéra Petra Fialu, který se na mě kouká, takže to slyší dobře, kýve, zdali by tady vyzval hnutí STAN, aby vysvětlilo transparentně - víte, já vás nevyzývám, pane premiére. Já vás nevyzývám k tomu, abyste jim řekl, aby s vámi nebyli ve vládě, protože to je naivní, protože vy s nimi budete, jste samozřejmě domluveni a vám to nevadí. Vy o tom víte, ale bylo by dobré, kdyby ta veřejnost aspoň - kdybyste vyzval, ať to vysvětlí, nejlépe dnes, je tady plno poslanců za STAN, takže by měli vysvětlit, proč inkasují peníze do jejich hnutí, opakovaně dokonce. Opakovaně, a přes to, že kvůli tomu jim musel odstoupit, nuceně odstoupil, ne sám od sebe, nuceně odstoupil kandidát na ministra průmyslu, tak pokračuje vlastně posílání peněz na účet hnutí STAN z daňových rájů. Takže teď by mělo tedy, podle této logiky by mělo asi dostoupit celé hnutí STAN, když už přiznali, že jim odstupuje ministr, že je to špatně, nebo kandidát na ministra, logicky, takže to přiznali, a teď se ukázalo, že je to celá strana.

Ale tady asi bude dvojí metr tuším, tak už jsme si zvykli, to je, jako když pan Bartoš tady říkal, Piráti říkali, a mají to napsáno v nějakém jejich manuálu, že nesmějí kumulovat funkce. Takže je pro ně nepřípustné, aby byl někdo zároveň ministrem a zároveň poslancem. No, a i předseda Ivan Bartoš hned jak přijde, hned jak se dostane k lizu, hned jak se dostane ke korýtku, k vládnímu korýtku, tak to poruší flagrantně, takže bude zároveň ministrem i poslancem. Proto se jim rozpadá strana, už tam odstoupil místopředseda strany, už odstupují další, protože jsou nespokojeni s tím, jak se tam porušují sliby. Já chápu, že se pan Bartoš bojí složit místo poslance, protože jsou ve vládě páté kolo u vozu. A samozřejmě protože tahleta vláda nebude mít řešení zdražování a už vidíme, že jsou tam i různé neprůhledné transakce, u těch stran, tak logicky jako první se to potom hodí na tu stranu, aby se odvedla pozornost, kterou ta vláda vůbec nepotřebuje, což jsou Piráti se čtyřmi poslanci. Protože vláda má 108 poslanců, takže 104 stačí. Takže Piráti budou obětním beránkem a pan Bartoš to ví, ale silnější je ten pocit, že chce mít v životopisu, že bude ministrem, on by se totiž ocitl úplně bez funkce a bez práce. Proto zkumuloval funkce, kdyby nebyl ministrem a přestalo se dařit, aby měl alespoň poslance. Takže porušil úplně všechno vůči voličům Pirátů, co jim slibovali. Není to žádný nový vítr, naopak jsou to korytáři par excellence, protože proti jejich pravidlům kumulují funkce.

A to ani nemluvím o tom, že se tady vytvořilo pro Piráty jedno místo místopředsedy Sněmovny navíc, a když jsem viděl ty kalkulace, tak je to cca 20 milionů Kč navíc z veřejných rozpočtů za volební období, jenom aby Piráti se čtyřmi poslanci měli také místopředsedu, je to paní Richterová z Pirátů. Je to paní Richterová. Takže je to přesně opak toho, co oni proklamovali. Je to ještě dokonce horší ohledně počtu těch koryt, než to byla ta dosavadní vláda, kterou oni sami přitom kritizovali.

Ale pojďme zpátky k tomu ekonomickému tématu, co tady dneska řešíme, protože pan premiér Petr Fiala, místo aby nám to tady vysvětlil, proč jeho koaliční partner inkasuje peníze z daňových rájů, tak už mezi tím odešel. Možná radši.

Tak, a teď tedy pojďme dál. Cíl Bruselu je, abychom byli především poslušnou montovnou a odbytištěm západního zboží a naší prací podporovali ekonomický, sociální růst západu. I to je důvod, proč od vstupu do Evropské unie se ekonomické rozdíly a rozdíly v životní úrovni obyvatel u nás a v nejvyspělejších západních zemích fakticky nezměnily. Ba naopak, podle mnohých ekonomů, včetně těch západních, se dokonce ještě zvětšily. A tady nemám a nemohu mít za zlé německým nebo francouzským politikům, že Evropu přetvářejí ve svůj prospěch. Je to přece naopak jejich povinnost, pracovat pro blaho jejich občanů, těch svých občanů, a naopak nepracovat pro blaho nějakých Čechů. Kdo toto nechápe, tak je vysloveně naivní, anebo zaprodaný, to je ještě druhá věc. Tuhle povinnost mají čeští politici, ale naši zástupci v Bruselu se jí zcela důsledně nedrží, tu povinnost bojovat za naše občany, nikoli za zájmy Bruselu. Řeči o tom, že tam či onde někdo protestoval, jsou směšná výmluva, to tady slyšíme přesně u toho bodu, který tady navrhuje hnutí ANO. Oni sice, pan premiér Babiš verbálně vždycky někde jakoby něco řekne tady, ale v Bruselu jeho poslanci vždycky hlasují jinak, europoslanci, pamatujeme na tu migraci, když si řekneme konkrétně, třeba eurokomisařka Věra Jourová otevřeně podporuje politiku Evropské unie, Zelený úděl, migraci. Vždyť je za hnutí ANO, vždyť je to jeden z nejvýznamnějších představitelů hnutí ANO, a teď tady máme zároveň bod - tak se domluvte v hnutí ANO, vždyť vaše nejvýznamnější členka v podstatě vůbec, téměř nejvýznamnější po premiérovi, eurokomisařka, možná pozičně ještě víc dokonce, protože ta servilita vůči Bruselu, dokonce bych řekl, že z vašeho pohledu ta eurokomisařka bude ještě výše postavená, tak ona prosazuje přece ty věci, proti kterým vy tady jakoby teď děláte schůzi.

A jak říkám, podívejme se, kde a jaké české strany v europarlamentu sedí v jakých frakcích. A zda v té jediné, která prosazuje naši národní suverenitu, nebo v těch, co odkývaly Green Deal, kvóty na migranty nebo naopak ignoraci migrace. A to přesně vidíme naši frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu, kde jsou naši europoslanci a oproti tomu vidíme ty jiné frakce, třeba ALDE a podobně, kde je třeba hnutí ANO, které zcela jasně prosazují přesně ten zelený úděl EU, který tady zdražuje ty energie a podobně. Takže kdybyste to mysleli vážně, tak z té frakce vystoupíte a půjdete do jiné frakce. Ať pan premiér Babiš řekne, jak kývala na migrační kvóty nebo na šílené zelené plány jeho paní eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO. To by bylo dobré tady říct.

Když výše uvedené shrnu, vážené kolegyně a kolegové, měli bychom skutečně začít mluvit o závažných věcech, které nás v příštích měsících čekají od ekonomické a energetické krize až po hrozbu totální ztráty české státní a národní suverenity. Jinak tlak Bruselu na naše definitivní podmanění bude jen zesilovat. A znova mluvím i o těch energiích, i o tom zdražování, které tady dneska probíráme. Tak jako v případě covidové krize jde elitám bohužel nakonec v prvé řadě o moc a o peníze, přesněji o moc peněz.

Znova zdůrazňuji, že my jsme připraveni podpořit jakékoliv i dílčí návrhy proti zdražování energií, ale jsem přesvědčen, a uvidíme to i na té dnešní schůzi, že hnutí ANO tady neprosadí vůbec nic, protože právě přichází teď bohužel populisticky a pokrytecky s křížkem po funuse, protože když to řešit mohli, my jsme tady na to jako jediní upozorňovali, tak to ve vládě neřešili, aby se zalíbili Bruselu. A teď pár dní před tím, než ministři končí, přichází s nějakým bodem, který ve skutečnosti není vůbec schopen to zdražování vyřešit. A uvidíte, protože ta nová vládní pětikoalice si myslím, že pro vaše návrhy hlasovat nebude, to znamená, že se tady stejně vůbec nic nevyřeší.

My rádi podpoříme jakékoliv návrhy, které i dílčím způsobem lidem pomůžou, ale je to výsledek a viníkem toho zdražování, bohužel to musím říct na rovinu, je vláda Andreje Babiše s ČSSD za podpory KSČM, kteří už ovšem ve Sněmovně nejsou. Když jste to v plné síle mohli řešit, měli jste na to čtyři roky, tak jste to prostě neřešili. A je to tak a teď občané mají drahé energie a zdražují se i potraviny. Neřešili jste ani energetickou bezpečnost a soběstačnost, neřešili jste ani potravinovou bezpečnost a soběstačnost. Neřešili jste ani zdražování bytů, abychom mu zabránili. A tohle je výsledek, který ale při pohledu na připravované vládní prohlášení a programy vládní pětikoalice nevyřeší a nebude ani řádně řešit. A uvidíte, že si to tady řekneme za rok, že tady znovu budu stát a lidé budou skřípět zuby dál, jak se jim všechno zdražuje. A vládní pětikoalice se bude za a) vymlouvat na vládu Andreje Babiše a za b) se budou vymlouvat na to, že potřebují mnohem více času, přitom už rok říkají, že jsou připraveni vládnout a nejsou schopni předložit ani pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu, přitom státní rozpočet už tady připravovala ta dosavadní vláda od léta, takže o tom všichni věděli, už to probíhalo i na rozpočtovém výboru. Takže pozměňovací návrhy mohla mít nová vládní pětikoalice připravené. A kvůli té nové vládní pětikoalici teď nebudou mít nárůst platů hasiči, policisté, pracovníci v sociálních službách a další, protože prostě ta nová vládní pětikoalice není připravena a vzala si jako rukojmí tyto potřebné profese.

To je opravdu neuvěřitelná situace, ale hlavně, že se tady rozšířily počty ministrů z patnácti na tři, na to čas měli, tedy pardon z patnácti na osmnáct, o tři, na to čas měli - ta nová vládní pětikoalice. Hlavně že rozšířili jedno místo místopředsedy Sněmovny za 20 milionů korun z veřejných rozpočtů pro Piráty, kteří mají přitom jenom čtyři poslance. Hlavně že hlasovali, ta nová vládní pětikoalice, v Senátu, ale to hlasovali poslanci hnutí ANO a ČSSD proti zamrazení platů politiků. To je náš návrh, který tady teď leží ve Sněmovně. Teď se na něj už do konce roku nedostane, jak tak koukám. Takže sami sebe nová vládní pětikoalice zabezpečila, ale na občany, na policisty, na hasiče, na pracovníky v sociálních službách, vojáky, ale i učitele a další už nezbývá, protože logicky nezbyl čas na to připravit pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu, abychom ho mohli projednat ještě letos, jako tomu bývalo zvykem i při nástupu nových vlád, že jsme to stihli. Já si pamatuju, že jsme hlasovali o rozpočtu ještě mezi Vánocemi a Silvestrem. Mezi Vánocemi a Silvestrem jsme hlasovali o rozpočtu. Tady pan poslanec Adamec na mě volá - taky nebyla krize. Ale vždyť už rok říkáte, že jste připraveni vládnout. Tak jste rok spali, nebo co? Rok jste si nevšimli, že je náš rozpočet deficitní? Vždyť jste tady pořád celou dobu vykřikovali, často jste blokovali Sněmovnu místo, abyste tedy připravili ty pozměňovací návrhy, podle vašeho programu, dobře. Jste domluveni na stoosmičce, máte většinu, to je v pořádku. To je prostě demokracie. Takže rok jste se chystali. A teď kvůli vám, že jste nepřipraveni, policisté, hasiči, pracovníci v sociálních službách a další potřebné profese, vojáci, učitelé a další nedostanou přidáno alespoň o ty peníze alá inflace. Takže vy jste tím viníkem.

Do toho samozřejmě ještě chtějí uložit, tato vláda, povinné očkování například dobrovolným hasičům. A to už považuji za úplný vrchol. Děkuju za pozornost. (Potlesk v řadách poslanců SPD.)

