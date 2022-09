Okamura (SPD): Hrozí krach ČR a vy si odhlasujete neomezený počet náměstků

reklama

Vážené dámy a pánové, to je neuvěřitelné, co tady předvádí vládní pětikoalice Petra Fialy ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Ve vládní koalici mají jejich spolustraníci takový hlad po korytech, že tady ve Sněmovně vládní poslanci na sílu přes odpor opozice, přes odpor SPD, protlačují změnu služebního zákona, takže ministři, vaši ministři Fialovy vlády, místo dosavadních několika odborných náměstků z řad úředníků si budou moci nově k sobě vzít neomezený, ještě jednou zopakuju, neomezený počet politických náměstků neboli politických trafikantů.

A odborní náměstci, kteří tam byli dosud, budou - budou - zrušeni zcela. Dosud mohl mít ministr pouze dva politické náměstky. Takže když to ještě jednou zopakuji, to, co tady předvádí vládní pětikoalice Petra Fialy z ODS, znamená, že teď, když rozpočet je v troskách kvůli vaší vládě a jsme v obrovském deficitu, tak vláda Petra Fialy ruší odborné náměstky na ministerstvu a místo toho zavádí neomezený počet politických náměstků, tedy aby ministr z vládní pětikoalice si mohl ukázat, tak, tobě dám, deseti lidem dám třeba politickou trafiku za 100 až 150 tisíc měsíčně. S bonusy ještě více, jak víme.

Takže takovýmto způsobem jako pijavice vysává vládní koalice Petra Fialy veřejné peníze občanů České republiky. Jste tam přisátí úplně jak pijavice, jste u koryt, chrochtáte tam úplně neuvěřitelným způsobem, zatímco občané nemají na energie! (Zvýšeným hlasem.) Občané nemají peníze! Občanům nepomáháte, jsou v zoufalé situaci, miliony občanů jste uvedli do chudoby kvůli neschopnosti a nekompetentnosti vlády Petra Fialy, tisíce firem mají existenční problémy, krachují, hrozí propouštění, hrozí stoupající nezaměstnanost a vládní koalice Petra Fialy, premiér Petr Fiala je v čele z ODS, tak vy tady si protlačujete zákon a dnes si ho podle všeho na sílu prohlasujete tady ve Sněmovně, že si budou moci vaši ministři brát neomezený počet politických trafikantů, politických náměstků, vašich spolustraníků na ministerstva za 100 až 150 tisíc měsíčně, zatímco do současné doby to bylo omezeno pouze na dva politické náměstky na ministra.

To je šílený návrh. To je neuvěřitelná drzost a neuvěřitelná arogance, co vy tady předvádíte. A SPD s tím nesouhlasí samozřejmě prosazujeme zamítnutí, zamítnutí tohoto zákona a návrh na zamítnutí už tady leží. Ale vy nás samozřejmě přehlasuje, protože (je) nás v SPD jenom 20 poslanců z celkových 200, ale bojujeme, budeme bojovat. A teď jsme tady ještě slyšeli, jak jste ještě pokoutně včera tady, v podstatě pokoutně se tomu dá říct, bez nějakého vysvětlení širšího, a tak jste tady ještě navýšili zadlužení České republiky pro letošní rok.

Nejprve jste navrhovali deficit, už tak byl rekordní po v podstatě, minus 295 miliard korun za letošní rok, protože posíláte peníze, miliardy na Ukrajinu a bůhvíkam ještě, kupujete nejdražší stíhačky na světě a tak dále. Jasně, to se týká ještě dalších let, ale už na to upozorňuju. A vy jste ho zvýšili během několika týdnů z 295 miliard, to zadlužení České republiky, jen pro letošní rok na 330 miliard a teď na 370 miliard. No, u vás to jede tedy! Desítky miliard z veřejných peněz. Zadlužení na generace hrozí skutečně, jestli takhle se bude pokračovat a vy to máte v tom rozpočtovém výhledu, že chcete Českou republiku zadlužit až bilionem korun za vaše volební období, více než bilionem korun. Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 24823 lidí

Hrozí krach České republiky kvůli vaší vládě! (Zvýšeným hlasem.) Hrozí to, že nebude na důchody, nebude na základní sociální zabezpečení občanů České republiky. Nebudou peníze na zdravotnictví kvůli vaší vládě, ale do toho všeho vy tady prosazujete novelu služebního zákona, kde si tady nově, nově si tady chcete uzákonit a vy si to protlačíte nakonec dneska přes náš odpor, že budete moct mít neomezený počet náměstků z řad vašich spolustraníků, politických náměstků za 100 až 150 tisíc korun měsíčně.

To je na okamžitou demisi téhle vlády! Vy musíte jít pryč a my budeme dál politicky tlačit i formou demonstrací i formou akcí na ulicích, abychom vás vystrnadili z té vlády. Vy jste škůdci České republiky a musíte odejít. My vás musíme politicky odstranit, politicky vás musíme odstranit a vyzývám také občany, aby už nemlčeli k té vaší neskutečné aroganci, kterou tady předvádíte. A mám informace, že vládní straníci již netrpělivě čekají na tato místa. Už čekají na tato místa, už je mají slíbená. Všichni to tady víme, ano, protože z řad vašich spolustraníků jsou lidé, kteří samozřejmě si horko těžko hledají práci v soukromém sektoru, potřebují být přisátí na ty veřejné peníze.

A už tady už tady netrpělivě čekají straníci z řad ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů, aby na základě téhle účelové změny zákona se přisáli na ten veřejný rozpočet a vyždímali ty veřejné peníze co nejvíc na úkor potřebných občanů, kteří nemají ani na energie. Takže to můžou být dohromady i stovky zbytečných vládních politických kamarádů navíc, které tam upíchnete na těch ministerstvech a zaměstnáte si je. A vše zaplatí občané ze svých daní.

Já myslím, že z toho už musí být mnoha slušným občanům opravdu šoufl, co předvádí vaše vládní koalice. A vám to nestačí. Vám ubyly mandáty v právě skončených komunálních volbách, všem vládním stranám razantně ubyl počet mandátů. Nejvíce právě hnutí STAN, naopak SPD násobně narostl počet mandátů, takže je zcela jasné, že politika SPD si v tuto chvíli získává vzrůstající podporu občanů České republiky. A proč mluvím o hnutí STAN? Protože tady máme služební zákon, je to sice poslanecký návrh, ale v podstatě spadá pod ministra vnitra Víta Rakušana. No, chápu, že to je poslanecký návrh. Zřejmě pan ministr, který má stranu zahlcenou organizovaným zločinem, korupcí a mafií, tak samozřejmě nemá čas asi řešit své ministerstvo, což (on?) nemá určitě čas, to víme, ostatně o tom ještě budu hovořit.

To znamená, máme tady ministra vnitra za hnutí STAN, který vůbec nemá čas vlastně řešit problémy českých občanů. Migrace, organizovaný zločin, politické trafiky, to je Ministerstvo vnitra pod hnutím STAN Víta Rakušana. No a ta migrace, dneska to eskaluje zase, eskaluje to dnes, včera, už několik měsíců. My jsme na to upozorňovali ministra vnitra Rakušana, že to má řešit.

Opakovaně jsme tady jako SPD navrhovali bod, aby se vláda věnovala té migrační krizi a té blížící se migrační krizi, jsem říkal. Zase se vládní koalice smála tady SPD, kašlali jste na ten problém a teď se dostáváme do zcela nezvládnuté situace. A všechno je to plná odpovědnost nejenom ministra vnitra Víta Rakušana, ale hlavně celé pětikoalice Petra Fialy, protože vy se tady zabýváte tím, abyste měli více politických trafik, abyste tady - stovky vašich spolustraníků, až stovky třeba, protože vy máte neomezený počet si tam dáváte, ničím neomezený - je upíchli do státní správy a úplně kašlete na občany. Nepomáháte jim s energiemi, nepomáháte jim se zdražováním, nepomáháte podnikům a firmám českým a neřešíte ani tu migraci. Proto se vám to vymklo z rukou.

Občané jsou úplně zoufalí u nás na Moravě. Bojí se chodit i večer ven. Ženy, dívky bojí se po setmění jít i na procházku! Taková je dneska realita! Vy jste nás dostali úplně do kleští. Slováci nechtějí brát ty migranty zpátky. U nás nemáme kapacity, všechno platí občané z daní. Bezpečnostní situace začíná být vyhrocená a vy pořád mluvíte o nějakém evropském řešení. Nelžete, to není evropské řešení! Vy mluvíte o unijním řešení, protože Evropská unie není Evropa a Evropa není Unie. Vy, zastánci Evropské unie, jste naopak protievropští, protože jdete proti bezpečnosti v Evropě. Vy naopak míříte Českou republiku do totálního rozvratu, jak ekonomického, tak společenského, což vidíme i na těch demonstracích, tak i do sociálního.

Takže opravdu já si myslím, že tenhle ten služební zákon, který tady předvádíte, to je znovu říkám, pro SPD absolutně nepřijatelný zákon. My jsme absolutně proti tomu, aby si vládní koalice, vy si tady teď dneska prohlasujete přes náš odpor, že budete moct přijímat neomezený počet náměstků na ministerstva z řad vašich spolustraníků. Je to šílený návrh, šílený návrh a já myslím, že to občané musí slyšet, proto to tady raději několikrát opakuji, co vaše vláda předvádí. Děkuju za pozornost a znovu říkám, my zásadně nesouhlasíme, budeme hlasovat proti a budeme o tom mluvit i do budoucna, jakým způsobem vy se chováte vůči občanům. (Potlesk z lavic SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

