Okamura (SPD): Jak a čím si politici zasloužili, aby jim reálné příjmy rostly?

Vážené dámy a pánové.

Už potřetí se scházíme na mimořádné schůzi a budeme řešit vládní návrh na zvýšení platů politikům. Hnutí SPD je zásadně proti zvyšování platů politiků. Odmítáme toto nemravné, bezdůvodné a skokové zvyšování platů v době, kdy většině českých pracujících občanů reálné příjmy dlouhodobě klesají. Jde o další projev naprosté drzosti a arogance Fialovy vlády a její odtrženosti od reality. Hned v úvodu připomenu, že jsme se jako SPD pokusili toto nemravné zvýšení platů politickým představitelům zastavit. Podal jsem proto pozměňovací návrh, o kterém se bude hlasovat, kde navrhuji zamrazení platů politiků do konce roku 2029, tedy až do konce příštího volebního období. Dále jsem ve druhém čtení, jak víte, navrhl plénu Sněmovny vrácení zákona garančnímu výboru a jeho nové projednání. To bohužel vládní většina odmítla. Byla to vhodná příležitost pro vládní politiky, aby projevili pochopení pro těžkou situaci mnoha domácností, jednotlivců i firem v České republice a zabránili zvýšení svých platů jak dnes, tak i pro další volební období.

Zvýšení odměn pro politiky v čase, kdy se lidem stále nedaří dobře, naopak rostou ceny služeb a energií, tak je opravdu nemravné. Aktuální čísla Českého statistického úřadu říkají, že růst spotřebitelských cen v prosinci meziročně zrychlil na 3 %. Vláda argumentuje, že třeba od letošního ledna se zvýší důchody. Pravda je ale ve skutečnosti jinde a je to další nemravnost a ostuda vlády. Podle oficiálních dat se základní část důchodu zvýší o 260 korun, ze 4 400 na 4 660 korun, procentní část důchodu se zvýší o 0,6 %. Průměrný starobní důchod se tedy zvýší o 358 korun. To znamená, že důchod se zvýší o necelých 1,7 %. Takže když započítáme inflaci, reálný příjem důchodců stále o zhruba 1,5 % klesne i po údajném navýšení.

Naopak politikům se na základě vládního návrhu reálný příjem i přes rostoucí inflaci reálně zvýší. A já se ptám, jak a čím si politici zasloužili, aby jim reálné příjmy rostly, zatímco chudí, bezmocní a staří chudnou kvůli Fialově vládě víc a víc? Průměrný starobní důchod v roce 2025 překročí hranici 21 000 korun, jenže třeba průměrný důchod u žen je o víc jak 2 000 korun nižší. Podle předloňské statistiky měly ženy dokonce o 2 500 méně v průměru než muži.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A teď se podívejme na životní náklady. Průměrný nájem v Praze vyrostl ve druhém čtvrtletí roku 2024 na 367 korun za metr čtvereční. To odpovídá u 60 metrového bytu měsíčnímu nájmu ve výši 22 020 korun. I úplný analfabet tak ví a vidí, že jestliže jen bydlení stojí víc, než je průměrný důchod, pak má zcela evidentně obrovská část důchodců velký problém. Pochopitelně to jsou hlavně lidé, kteří přišli o partnera a žijí sami. A protože ženy se dožívají vyššího věku, mají největší problém naše babičky a maminky, a to, jak jsem zmínil, mají navíc nižší důchody než muži, a samozřejmě velká část nedosáhne ani na ten průměr.

No a jak rostou platy politiků? Od roku 2014 se jim k dnešku plat téměř zdvojnásobí. Premiérovi a šéfům parlamentu vyskočí plat ze 150 000 v roce 2014 na 294 000 korun. Jak jsem již říkal v předchozích projevech v jiných zemích, v zemích, které jsou úspěšnější a bohatší než Česká republika, nemají poslanci, senátoři či kongresmani tu drzost si více jak desítku let zvyšovat platy.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2370 lidí

Členové amerického Kongresu si zmrazili své nominálně vysoké platy v reakci na ekonomickou krizi již v roce 2009 a od té doby si je nenavýšili. Naprosto neúspěšná vláda Petra Fialy, vláda, která zapříčinila gigantickou inflaci a zdražování, vláda, která vyrobila rekordní dluhy, tahle vláda naopak má tu drzost si zvyšovat prebendy ze státního i poté, co fakticky okradla staré lidi, invalidy, zdravotníky, lidi s úsporami a tak dále.

Aktuální data říkají, že máme nejvyšší ceny elektřiny. My, země, která elektřinu relativně lacino vyrábí a přebytky dokonce exportuje. Vy, vážné dámy a pánové z vládní koalice, prostě ožebračujete důchodce, ožebračujete rodiny s dětmi, likvidujete cenami energií české firmy. Na všechny okolo ukazujete, jak mají být solidární a šetřit, ale pokud jde o vás, tak váš návrh zákona ukazuje, že v hrabání peněz neznáte hranice. Jste k mé lítosti zhouba naší země a náprava vámi napáchaných škod potrvá léta.

Pravdou je, že spoustu firem, které jste vy přivedli ke krachu, už nikdy nevzkřísíme. To nejhorší je, že vy, kteří tak masivně svou zemi a své občany a firmy okrádáte, pak máte tu odvahu ještě peníze našich občanů a firem rozdávat plnými hrstmi Ukrajincům a americkým zbrojařům. Zadlužujete naši zemi, abyste vyhodili do vzduchu peníze, které budou muset za vás splácet ještě naši vnuci. Tady je také jasné, proč nechcete demokracii spojenou i s přímou hmotnou a trestní odpovědností politiků. Představa, že byste museli hradit škody, co jste napáchali, musí být pro vás děsivá, stejně jako možnost, že by tu byla skutečná demokracie, v níž by vás voliči za vaše - a dá se to tak říci - zločiny mohli ihned odvolat a mohli by zrušit i vaše kšefty. Pochopitelně v demokracii by vám neprošly ani jiné zločiny, jako je například migrační pakt. No, těmi kšefty mám především na mysli to zasílání peněz na Ukrajinu a na ty předražené zbraně.

Úmyslně ničíte samostatnost naší republiky. Vy z vlády a vládní koalice jste ve spojení s cizími mocnostmi. Připravili jste naši zem o další významnou část suverenity. Známka svrchovanosti každé země je to, že o tom, co se děje na jejím území, rozhoduje svobodně a svéprávně ta daná země, nikoliv někdo cizí v Bruselu nebo Washingtonu.

Ústava jasně říká, že lid může rozhodovat i přímo, a navzdory tomu úspěšně desítky let blokujete přijetí zákona o referendu. Zákon o referendu z pera SPD tady ve Sněmovně leží už dlouhá léta, vládní koalice je prostě proti demokracii. Pokud by tu byla demokracie, tak i kdybyste si na stokrát schválili zvýšení platů, v demokracii vám následně v referendu občané váš zákon hodí na hlavu nebo do koše a zrušili by ho.

Ve skutečné demokracii byste si museli každé zvýšení svého platu skutečně zasloužit a občanům zdůvodnit. Samozřejmě za každou lež, za každý podvod byste museli nést přímou hmotnou odpovědnost, přímou osobní odpovědnost. To je ten pravý důvod, proč vy, kdo nejvíc omíláte slovo demokracie, skutečnou demokracii bytostně odmítáte. Prostě demokracie vás děsí. Váš největší nepřítel je občan, který by vás mohl volat k odpovědnosti. Když se podíváme na dnešní program schůze, tak je každému jasné, proč tu demokracii odmítáte. Je to přece rozkoš, rozkoš moci diktovat zákony bez kontroly občanů, proti jejich vůli. Je to pro vás rozkoš zvyšovat si platy, kdy a jak se vám zachce bez ohledu na to, jak kvalitně odvádíte práci, a bez jakéhokoliv ohledu na to, zda s tím souhlasí váš skutečný zaměstnavatel, tedy ten, kdo vás platí, tedy český občan.

Vážené dámy a pánové, přeji nám všem při rozhodování o zvyšování platů politikům soudnost, pokoru, úctu k těm, kdo nás platí a které tato vláda už několikátý rok tvrdě obírá. Samozřejmě platí to, co říkám od začátku. Hnutí SPD bude hlasovat proti zvyšování platů politiků a naopak podporujeme návrh SPD na zmrazení platů politiků až do konce příštího volební období, tedy do konce roku 2029 a o tomto mém návrhu se tady bude také hlasovat.

Fialova vláda řeší zvýšení svých vlastních platů. A zcela se vykašlala na řešení aktuálních problémů České republiky a našich občanů, notabene když ty problémy sama vláda ještě navíc způsobila. Kvůli Fialově vládě a Evropské unii se významně propadá průmysl. A já tady právě budu teďka říkat ty argumenty, proč si myslím, že opravdu je to úplně neuvěřitelné, arogantní a ostudné, že vy tady trávíte čas, abyste si sami sobě zvýšili platy, místo abyste řešili mnoho palčivých problémů v České republice. A já o těch problémech budu mluvit, co si myslím, že podle názoru SPD by se tady mělo řešit, a nikoliv zvyšování platů politiků.

Jak jsem říkal, tak kvůli Fialově vládě a Evropské unii se propadá významně průmysl v České republice. Průmyslová výroba v České republice dle údajů Českého statistického úřadu v listopadu roku 2024 zaznamenala meziroční pokles o 2,7 %, což je meziměsíčně více než dvojnásobné zhoršení. Největší a nejnebezpečnější je propad výroby v automobilovém průmyslu, což je základní pilíř české ekonomiky, a ten propad je meziměsíčně o 7,1 %. Propad průmyslové výroby je v posledních měsících výraznější než dříve a prudce klesá zejména objem nových zakázek. Důvodem této situace je zejména růst cen důležitých vstupů, tedy energií či dopravy, a dále regulace a nařízení Evropské unie. Dle údajů indexu prosperity a finančního zdraví má Česká republika rovněž šesté nejhorší podmínky pro podnikání v rámci států Evropské unie, což způsobuje pokles konkurenceschopnosti českých firem na domácím i zahraničním trhu. Fialova vláda tomu nebezpečnému vývoji pouze nečinně přihlíží, případně svými rozhodnutími způsobuje a urychluje. Slepé následování politiky Evropské unie se ukazuje jako zásadní chyba, která hluboce a systémově poškozuje naši domácí ekonomiku, zaměstnanost a životní úroveň našich občanů.

Hnutí SPD má samozřejmě připraven plán obnovy hospodářského růstu, který chceme realizovat účastí v příští české vládě, jeho základem je podpora českých živnostníků a firem v oblasti přímých i nepřímých daní a povinných pojistných odvodů, státní garance dostupných cen energií a odmítnutí škodlivých regulací ze strany Evropské unie.

Dalším problémem, který je tady aktuální a očekával... No, neočekávám nic od Fialovy vlády, ale podle našeho názoru by se to mělo řešit, tak je situace, že čeští spotřebitelé mají nejdražší elektřinu a plyn v Evropské unii. Vyplývá to z údajů statistického úřadu Evropské unie Eurostat za rok 2024. Jde o totální selhání Fialovy vlády. Hlavní příčinou dlouhotrvající kumulované vysoké inflace v České republice, která je 33 % od roku 2021 - a jsou to samozřejmě - tou příčinou je i ekonomický propad, který je opět způsoben do značné míry Fialovou vládou.

Česká republika přitom trvale patří k největším vývozcům elektřiny v Evropě, když vyrobíme více elektřiny, než jí spotřebujeme. Českým domácnostem se elektřina mezi lety 2021 a 2024 zdražila o rekordních 85 %. A teď se podívejme, jaká byla situace kolem elektřiny v okolních zemích.

Za stejné období, mezi lety 2021 až 2024, zatímco v České republice elektřina zdražila o 85 % kvůli Falově vládě, tak na Slovensku za stejné období elektřina zdražila pouze o 12 %, v Maďarsku o 1 % a v Polsku elektřina dokonce o 2 % zlevnila. To znamená, znovu to zopakuji, za období Fialovy vlády 2021 až 2024 v České republice zdražila elektřina o 85 %, na Slovensku za stejné období zdražila pouze o 12 %, v Maďarsku o 1 % a je tam nyní dokonce nejlevnější v Evropě, a v Polsku elektřina dokonce o 2 % zlevnila.

To znamená, přesně se potvrdilo na základě... potvrdil to i Evropský statistický úřad Eurostat, že když jsem říkal, že Fialova vláda lže, neustále premiér lže v televizi, prostě lže, lže a lže, že drahé energie v České republice jsou kvůli konfliktu na Ukrajině... To je neuvěřitelné, jakého lháře my máme za premiéra! A já jsem říkal, že to není pravda, protože ty okolní země ve střední Evropě, ať je to Slovensko, Maďarsko nebo Polsko, jsem říkal, že mají energie levnější. Kdyby tahleta lež premiéra Fialy a Fialovy vlády byla pravdou, tak budou logicky zasaženy podobným způsobem i okolní země. Ale vlády okolních zemí se s tím vypořádaly, takže je to přesně naopak. Takže plnou odpovědnost za tu drahou elektřinu nese pouze Fialova vláda, neschopná, protinárodní Fialova vláda.

Ale budu pokračovat, dostanu se i ke srovnání ohledně cen plynu. Ale ještě u té elektřiny. V absolutních číslech činila cena 1 kilowatthodiny elektřiny v České republice bez daně v průměru 6,47 korun. V příjmově srovnatelných středoevropských státech za ni odběratelé ale platili výrazně méně. Na Slovensku v přepočtu dvojnásobně méně, v Polsku o 4 koruny za kilowatthodinu méně a Maďarsku o 4,40 korun méně. K tomu navíc raketově roste cena regulované složky elektřiny v České republice

No, a podobné je to i ohledně cen zemního plynu, který českým domácnostem za poslední tři roky, to znamená 2021 až 2024, zdražil o 93 %. Ale například v Maďarsku za stejné období plyn zlevnil o 10 %. Zlevnil o 10 %! Takže další jasný důkaz toho, že viníkem vysokých cen energií v České republice je Fialova vláda, která skutečně okradla, doslova okradla a vytahala zbytečné peníze lidem z peněženek, všem občanům České republiky a všem firmám. Pak se ani nemůžeme divit, že řada českých firem chce podnikat jinde, než v České republice.

Pro hnutí SPD je tento stav samozřejmě nepřijatelný, ale ještě bych rád znovu zdůraznil, já bych chtěl opravdu požádat premiéra Fialu, vládu a vládní poslance, aby přestali lhát v televizi. Sám jsem to slyšel na vlastní uši, že drahé energie jsou kvůli konfliktu na Ukrajině. Není to pravda, je to lež. Je to strašná lež, je to strašlivá, ostudná lež Fialovy vlády, která lže všem občanům České republiky. Je to naopak, protože ve střední Evropě, v Polsku, Maďarsku i na Slovensku mají ceny energií prostě levnější. A Fialova vláda... Nejenom že máme nejdražší ceny, to znamená, za tři roky plyn se nám zdražil o 93 % a elektřina 85 %, na rozdíl od ostatních zemí, ale vy to ani neřešíte, ani nechcete řešit.

No, a podle našeho názoru, co s tím? Podle názoru SPD stát musí převzít plnou kontrolu nad procesem výroby, distribuce a prodeje energií. Je nezbytné zastropovat ceny elektřinových výrobců i u obchodníků, co nejrychleji rozšířit kapacity českých jaderných elektráren. Tam je to teď také otázka, jak to bude s tou smlouvou s Koreou. A odstoupit od všech zničujících závazků klimatické a energetické politiky EU, zejména od likvidačního systému emisních povolenek. K tomu se také ještě dostanu, ano, co tady Fialova vláda odsouhlasuje

Také samozřejmě to, co je dneska palčivý problém, Fialova vláda by to měla řešit a my se na to opakovaně ptáme, zase jste obelhali lidi. Vy jste doslova podrazili budoucí důchodce v takzvaných náročných profesích a fakticky jste jim zamezili odchod, možnost dřívějšího odchodu do důchodce, pardon, dřívějšího odchodu do důchodu.

My naopak v SPD prosazujeme spravedlnost pro důchodce. Vláda Petra Fialy opět podvedla občany, když nedodržela svůj vlastní slib, připravit do konce loňského roku, do konce prosince, legislativní návrh na řešení dřívějšího odchodu do důchodu u více než 100 000 zaměstnanců v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii. Tito lidé měli podle původního slibu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL nárok na dřívější odchod do řádného a plného důchodu již od 1. ledna 2025. Ovšem na návrh vládních poslanců Marka Bendy z ODS a Jana Jakoba z TOP 09 bylo toto právo těm lidem odmítnuto. No, a já teď právě vidím pana Jakoba z TOP 09. Teď ho tady vidím, ano, už na mě mává. No, a my, když jsme byli spolu v televizi, tak na to přišla řeč a vy jste přece sliboval, a slibovali to jiní poslanci vládní, že do konce roku bude připraven vlád... (?) návrh zákona, který tedy bude řešit ten dřívější odchod do důchodu pro takzvané náročné profese. Ale zákon připraven není. Ano?

Takže to, co vy jste připravili? Já vám řeknu, co vy jste připravili, jako alternativu jste pro tyto pracující občany v náročných profesích v třetí rizikové kategorii, tak jako alternativu prezentujete možnost využít takzvaný předdůchod na základě povinného důchodového spoření v soukromých penzijních fondech a příspěvku zaměstnavatelů. Tato možnost ale bude pro drtivou většinu příslušných zaměstnanců v náročných profesích, zejména těch starších, prakticky nedostupná. Nedostupná, protože vyžaduje minimálně desetiletou dobu povinného spoření a při navrhované výši příspěvku zaměstnavatelů 4 % z hrubé mzdy lze částku vyžadovanou zákonem pro možnost čerpání předdůchodu naspořit zhruba až za 40 let. Pokud by byl tento nesmyslný vládní návrh realizován, a zatím jediné, co jsem slyšel i v médiích od vládních poslanců, tak byl tento návrh, tak pokud bude realizován, tak z něj budou profitovat na úkor zaměstnanců v náročných profesích pouze vlastníci soukromých penzijních fondů, spořitelen a bank.

Hnutí SPD samozřejmě tento podraz Fialovy vlády na zaměstnance v náročných profesích odmítá a po podzimních volbách do Sněmovny a výměně Fialovy vlády budeme iniciovat spravedlivou podobu dřívějšího odchodu do plného nekráceného starobního důchodu pro příslušníky náročných profesí ve třetí rizikové kategorii.

Další problém, který by se tady měl podle našeho názoru řešit místo toho, abychom tady řešili vládní návrh na zvyšování platů politiků, kvůli špatné ekonomické situaci a nedostupnému bydlení vymírá český národ. V loňském roce se narodilo v České republice nejméně dětí za posledních 20 let, jedná se celkem o cca 84 000 dětí. To je o propastných 30 000 narozených dětí, tedy téměř o 30 % méně, než před pěti lety. V každém měsíci loňského roku převažoval počet zemřelých nad počtem nově narozených dětí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Klíčovými důvody těchto negativních jevů je tristní příjmová a ekonomická situace statisíců domácností lidí v mladším věku a faktická nedostupnost vlastnického i nájemního bydlení pro pracující občany s nižšími i středními příjmy.

Hlavní zavinění je na straně asociální a protirodinné politiky vlády premiéra Fialy. Tady je opravdu příznačné, a musím to pokaždé zmínit, že ministrem práce a sociálních věcí je Marian Jurečka z KDU-ČSL, to je vlastně strana, která je nejvíce protirodinná, a právě z dílny toho ministra Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který byl celou dobu i předsedou KDU-ČSL, tak vlastně přišly všechny tyhlety návrhy, jak okrást rodiny s dětmi, což v rámci konsolidačního balíčku už jste je okradli, takže se snížila podpora rodin s dětmi. A pokračujete v dalších protirodinných opatřeních.

Podle názoru SPD musí být prioritou příští české vlády politika podpory porodnosti v pracujících rodinách a dlouhodobá a systémová podpora rodin. V SPD máme samozřejmě připravený komplexní sociální program včetně zajištění půjček na bydlení s garancí státu, včetně spoluúčasti krajů, měst a obcí na trhu s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí nebo podpory družstevního bydlení. Prostě rodina je pro nás na prvním místě.

Taky je tady další problém, který si myslím, že bychom skutečně měli řešit a který způsobila Fialova vláda, a to je ta situace, že Fialova vláda v Evropské unii podpořila zdražení pohonných hmot a vytápění. A teď, když je před volbami, vy jste to podpořili v Evropské unii, tak teď se to snažíte o rok odložit, protože jste zjistili, že máte tak špatné preference, protože podle centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, což je státní agentura, tak vám plně věří pouze 2 % občanů. Takže vy pro to nejdřív hlasujete, kdy zásadně poškodíte české občany, poškodili jste české občany, protože jste zdražili dopravu, zdražíte od toho roku 2027, kvůli vám se zdraží doprava, kvůli vám a v Evropské unii se zdraží doprava a bydlení. A teď Petr Fiala v prosinci prohlásil, že se prý jeho vláda pokusí v orgánech Evropské unie vyjednat roční odklad ve spuštění systému nových emisních povolenek na paliva a vytápění domácností, který má začít platit v roce 2027. Takže vy pro to nejdřív hlasujete, vy to nejdřív aktivně schválíte, a když vidíte, že vám před volbami teče do bot, tak teďka tady věsíte bulíky na nos a chcete, jakoby děláte kampaň, zase chcete obelhat lidi, že chcete roční odklad, aby to spadlo na další vládu, zatímco vy jste to odsouhlasili. Jde opět o projev alibismu a naprostého pokrytectví.

No a samozřejmě, kdybyste byli náhodou teoreticky, doufám, že ne po příštích volbách ve vládě, tak budete v tom pokračovat, když jste pro to hlasovali. Takže dál budete slepě prosazovat tuhletu politiku Green Dealu. Podle našeho názoru je potřeba odstoupit od těchto norem Evropské unie, které nám vše zdražují. Ale vy jenom servilně to tam vždycky odkýváte. Tento systém emisních povolenek byl v orgánech Evropské unie schválen za aktivní účasti Fialovy vlády v době českého předsednictví Rady EU a pro normy, které jej zavádí, hlasovali ministři životního prostředí Fialovy vlády. Takže vy jste aktivně poškodili poškodíte ještě, že to má platit do roku 2027, vaším rozhodnutím jste poškodili všechny české domácnosti a firmy, protože jak říkám, jedná se o zdražení dopravy, benzín, nafta a náklady na bydlení.

Navíc odklad tohoto systému, o kterém vy teďka předvolebně mluvíte, protože vidíte, že to lidi nechtějí, tak samozřejmě odklad o pouhý rok neřeší absolutně nic, protože tím pouze o pár měsíců oddálíte masivní zdražení pohonných hmot a vytápění domácností, tedy dopravy a bydlení pro naše občany. Dlouhodobým a plně a plně dostatečným řešením není ani úplné odstoupení České republiky od nového systému emisních povolenek, to je pouze nutná, ale nikoliv postačující podmínka budoucí prosperity České republiky a dostupných cen energií, bydlení a dopravy. To znamená, samozřejmě je potřeba odstoupit od toho systému emisních povolenek, ale hnutí SPD říká, že je prostě potřeba odmítnout veškerá nařízení a regulace takzvaného Green Dealu EU a odstoupit i od celého spekulativního systému obchodování s emisním povolenkami na výrobu elektřiny.

Prostě to nefunguje, Evropa ztrácí konkurenceschopnost. A když se podíváte na čísla, aktuální čísla, já jsem se na to díval včera, hospodářského růstu za loňský rok, o kolik hospodářsky roste eurozóna a o kolik roste Indie, Čína a Spojené státy americké, tak Evropa těžce zaostává. To znamená, Evropa v podstatě jde v takovém tom sebezničující módu, kdy ztrácíme konkurenceschopnost, úplně nám ujíždí vlak a bude ještě ujíždět vlak. Protože strany vládní koalice jste si do vedení EU navolili tu stejnou bandu, bych řekl, která už to tady pět let ničila v čele s Ursulou von der Leyenovou. A takže to je úplně, já to vůbec nechápu, jak může někdo postupovat v takovémhle sebezničujícím prostě módu, nebo jak bych to řekl, že takhle chce sám sebe zničit.

Odmítáme, že tam není žádný už ten pud té sebezáchovy, protože ty elity ztratily totiž vůbec už soudnost a jsou tak odtržené od té reality běžných životů občanů, kteří musí platit tyhlety složenky a firmy prostě ztrácí konkurenceschopnost. A tak samozřejmě oni jsou tak odtržení, že to v podstatě vůbec ani už nevnímají ty bruselské elity a vládní politici ve Fialově vládě.

My v SPD se odmítáme rovněž podřizovat normám Evropské unie, které zakazují a omezují výrobu aut se spalovacími motory, nařizují povinné zateplování budov či diktují členským státům po dobu jejich energetického mixu. Mimochodem to bude taky velký problém. Protože to povinné zateplování budov, opět to odsouhlasila Fialova vláda, tak kde se na to vezmou peníze? Protože i zateplení prostě bytového domu, nebo řekl bych, činžáku, toho staršího činžáku, tak co jsou informace, tak se to pohybuje v řádu v podstatě desítek milionů. Nemají na to samozřejmě ani ti lidé, kteří tam bydlí, takže zase bude vyhlášen zřejmě nějaký dotační program EU, ale Evropská unie už teď si půjčuje, nemá peníze, je bez peněz, proto třeba, když dám příklad, to je takový ten největší příklad, ten program Next Generation EU, kde i Česká republika, Fialova vláda prostě souhlasila s tím, že ručí za tu půjčku i Česká republika, no, a tam jsou v podstatě dluhopisy se splatností do roku 2057. Takže už teď je Evropská unie bez peněz, dělá to na dluh. Evropská unie nám žádné své peníze nedává, protože žádné nemá, jen bych chtěl říct, aby ti eurohujeři už přestali lhát tady veřejně. Evropská unie nemá peníze, je bez peněz, ona si peníze půjčuje a ještě si je půjčuje na základě ručení členských států EU, tedy i České republiky. Takže pakliže bychom měli vůbec přistoupit na tu polemiku, že jsou tady nějaké peníze, tak jsou to i peníze České republiky, to nejsou peníze Evropské unie. Tam je navíc problém ten, že nějakému Španělsku a Itálii už za normálních podmínek nikdo půjčit nechce. To znamená, my ještě tady sanujeme tyhlety problémové země, proto to Evropská unie ještě bere jako celek, protože jinak by se to už rozpadlo samozřejmě. Takže to je ten problém, když to řeknu hodně zjednodušeně.

Takže já bych byl rád, kdyby už se tady přestalo lhát ze strany těchto probruselistů, že snad jsou tady nějaké peníze z EU. Ne, to jsou v lepším případě naše peníze, za které si už ručíme. Ale znovu říkám, že kdyby si Česká republika půjčila sama, tak by možná udělala líp, když už by si teda vůbec půjčovat měla.

No a teď energetický mix. Tak tady je další selhání Fialovy vlády a myslím, že to dostatečně nebylo komunikováno ani v médiích, protože zatímco české uhelné elektrárny se po roce 2030 budou - vlastně je tam definitivní konec, tak Poláci si vyjednali výjimku. Poláci si vyjednali, že budou moci elektřinu z levného uhlí vyrábět až skoro do roku 2050. To znamená, ještě o 15 let déle, cirka, než Česká republika. Co to tam Fialova vláda předvádí celou dobu? No, to snad není možné. Takže Poláci - a už jsem o tom říkal, jak mají levnější elektřinu - takže Poláci prostě zapracovali, polská vláda, vyjednali si i v Evropské unii to, že oni budou zavírat uhlí, a bůhví, co v té době bude už vůbec (s) Evropskou unií, takže oni budou zavírat - (v) nějakém (roce) 2040 - teď jsem zapomněl kolik konkrétně - bylo to skoro v roce 2050 a my, vlastně Fialova vláda nás uvrhla do další úplné konkurenční nevýhody, protože ta servilita, to, jak vy jste jenom loutky a takoví mopslíci těchhle zahraničních zájmů, to je opravdu neuvěřitelné, jak vy škodíte České republice. Tedy sousední Poláci si dojednali a Fialova vláda nás poškodila a nedojednala nic. To je opravdu šílené.

No, tak pak se taky nedivme, že je v Polsku za to sledované období, které analyzoval, ta čísla, evropský statistický úřad, Eurostat, to znamená, rok 2021 až 2024, přesně to kopíruje shodou okolností Fialovu vládu, tak v Polsku elektřina o 2 % zlevnila za tu dobu. A u nás zdražila za tu dobu o 85 %. To znamená, exportér (?) jsme a Fialova vláda (nesrozumitelné), vy jste zničili úplně všechno. Vy jste zničili Českou republiku, životní úroveň, ale i do budoucna dokonce. Takže ty škody po vás, to opravdu bude trvat dlouhá léta, než se tyhle škody po neschopném Fialovi, neschopném premiérovi a jeho vládě vůbec podaří napravit a jestli vůbec se to podaří už stoprocentně napravit, protože často jste udělali nevratné kroky. Takže to je samozřejmě problém. Když se podívám na - a my bychom to rádi řešili, pakliže občané rozhodnou ve volbách a SPD dostane mandát k tomu, tak bychom to rádi řešili v příští vládě. Naším programem je totiž suverénní energetická, průmyslová a zemědělská politika České republiky, nikoliv plnění směrnic a nařízení z Berlína a Bruselu.

Pojďme ale k dalším problémům, které by se podle mého názoru tady měly řešit místo toho, aby se tady hlasovalo o vládním návrhu na zvyšování platů politiků. Fialova vláda nečinně přihlíží nekontrolovanému zdražování základních životních potřeb. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu o inflaci za listopad, co jsou, máme zatím ty poslední údaje, tak je nejvíce alarmující astronomické meziměsíční i meziroční zdražení některých základních potravin, kdy se například ceny vajec meziměsíčně zvýšily o 23,3 % a meziročně pak o 31,7 %. Dále již několik měsíců v řadě výrazně rostou náklady na bydlení. Ceny elektřiny meziročně stouply o 9,2 %, ceny nájemného o 6,3 %, ceny vodného o 10,9 %, stočného o 13,4 % a ceny tepla a teplé vody o 8,5 %. Fialova vláda boj s inflací, kterou spoluzapříčinila plošným zvýšením všech nepřímých daní a katastrofální schodkovou rozpočtovou politikou již doslova vzdala a nečinně přihlíží nekontrolovanému zdražování základních životních potřeb.

Důsledkem je co? Důsledkem je to, že propad reálných příjmů milionů českých občanů - propadly se reálné příjmy dokonce před úroveň roku 2019. Rekordní nedostupnost bydlení i v evropském měřítku a hospodářská stagnace a pokles konkurenceschopnosti českých firem v důsledku setrvale vysokých cen energií. Tak co s tím? Tady, protože víte, že vždy navrhuji konkrétní řešení, tak já myslím, že tady z tohoto pohledu už skutečně jsou řešením jenom volby, které budou asi letos v září, a je to tak za osm měsíců, tak asi už je to podle mého názoru prostě potřeba ukončit tuhle nekompetentní, asociální vládu a snad jenom jako řešení můžu vyzvat všechny občany, aby přišli k volbám a rozhodli a rozdali nové politické karty, protože co se týče zdražování, tak to tady řeším dlouhodobě a snažím se to tady řešit, ale Fialova vláda v podstatě už několik let tady zamítáte můj návrh bodu, abychom to tady otevřeli na schůzi Sněmovny a abychom tady probrali řešení, ta opoziční řešení, protože vaše vláda drahé potraviny a drahé životní náklady řešit prostě nechce.

Dalším problémem, který si myslím, že je důležitější řešit, než aby se tady řešilo zvyšování platů politiků, které navrhujete, tak je to, že aktuálně nemá svého praktického lékaře přes 920 000 lidí, z toho je více než 170 000 dětí. A situace se ještě zhoršuje. Podle dat Ministerstva zdravotnictví prezentovaných nedávno v České televizi nemá svého praktického lékaře přes 920 000 lidí, z toho více než 170 000 dětí. O dalších 85 000 dětí se starají praktičtí lékaři pro dospělé. Navíc 40 % praktických lékařů je starších 60 let, takže se dá očekávat jejich brzký odchod do penze. Odborníci upozorňují, že zvláště kritická je situace ohledně nedostatku dětských lékařů, která se může ještě dále zhoršovat. V posledních pěti letech se počet jejich ordinací snížil o 392 zařízení. Polovina praktických pediatrů je ve věku nad 60 let.

Nedostatek lékařů v mnoha oborech je způsoben nízkou podporou motivace k výběru těchto druhů praxe. Fialova vláda akutní nedostatek praktických a dalších lékařů, který již začíná ohrožovat úroveň a dostupnost zdravotní péče v České republice, absolutně neřeší. Jde o její fatální selhání, protože stát a vláda prostě podle našeho názoru musí být garantem dostupnosti této péče, kterou si všichni občané České republiky platí ve formě povinných pojistných odvodů.

Já si myslím, že právě těch řešení je mnoho. My to v rámci naší zdravotní koncepce v SPD diskutujeme, máme v řadách SPD i mezi poslanci řadu lékařů, ale určitě jeden z návrhů, který já už jsem před mnoha lety říkal, je, aby například absolventi lékařských fakult, pakliže by chtěli hned po absolvování lékařských fakult odejít do zahraničí - a to se děje, to znamená, vystudují tady zadarmo a pak odejdou do zahraničí - tak by vůbec nebylo špatné a k diskusi, aby třeba ten, kdo chce odejít do zahraničí, aby byla prostě podmínka, že nejprve odpracuje určitý počet roků v České republice, anebo pakliže chce odjet, tak by si studium prostě zaplatil nebo splácel, anebo zaplatil prostě, jo, protože to je systém, který běžně funguje v mnoha zemích, že když někdo vystuduje a pak jde do zahraničí, tak si studium zaplatí.

Mimochodem, fungovalo to takhle i dokonce za komunistů v bývalém Československu. To znamená, tak to je. Tak to je. Moje maminka, když se provdala do Japonska, tak také Československo po ní požadovalo a musela zaplatit studium ČVUT tady v pražských Dejvicích, kterou vystudovala.

To znamená, není to nic divného, když někdo vystuduje zadarmo z daní občanů, tak že stát chce - nebo je to i v občanském zájmu podle mě, zvlášť když těch lékařů je nedostatek, tak aby třeba byla ta možnost, byl ten výběr. Dobře, určitě nelze nikoho nutit, aby pracoval v České republice, ale ty podmínky, aby si ti lidé něco odpracovali u nás a vrátili to té společnosti, když je nedostatek lékařů, a nebo když chtějí odejít, tak aby si to zaplatili, tak si myslím, že to je opravdu k diskuzi. Já neříkám, že je to samospásný návrh, ale tento návrh už jsem diskutoval delší dobu a je potřeba být v tomto určitě solidární.

Další věc, na kterou bych chtěl určitě poukázat, je to, že Fialova vláda tady na jednu stranu navrhuje zvýšení svých vlastních platů, to znamená zvýšení platů politiků, ale ono to není všechno. Protože když se mě v médiích ptají, co bude ještě tématem ve Sněmovně, čím se tady budeme zabývat ve Sněmovně ještě do voleb, to znamená letos, tak v podstatě my se tady budeme zabývat dvěma věcmi, které rozhodně mediálně vystupují, a to je zvyšování platů politiků, to je návrh Fialovy vlády, a potom zvyšování koncesionářských poplatků občanů. Takže Fialova vláda má na závěr volebního období - v podstatě dva návrhy máte ještě pro občany, a to je, že jim ještě více vytaháte peněz z kapes, zcela zbytečně.

Nejdřív teda chcete zvýšit tu plošnou daň, což jsou koncesionářské poplatky. A já si myslím, že je to špatně, protože prostě Česká televize a Český rozhlas podle mého názoru neposkytují objektivní vysílání. Já když slyším třeba z monitoringu, protože já to jinak neposlouchám, protože je to ztráta času, Český rozhlas Plus - v monitoringu to vidím, spolupracovníci to samozřejmě monitorují a říkají mi to - tak složení těch komentátorů na Českém rozhlasu Plus, kteří jsou vysloveně provládní, tak to opravdu nemá s objektivitou nic společného. A když jsem o tom hovořil s nějakými lidmi z Českého rozhlasu, tak říkali, že nemůžou prý sehnat komentátory, kteří by měli opoziční náhled. Opoziční náhled. Tak já jsem na to odpověděl velice rychle - ale přece pakliže je v zákoně řečeno a mluví se o vyváženosti, tak přece i kdyby to byla pravda, jako že to pravda není, podívejte se třeba na televizi Prima, na CNN Prima, která se sehnáním, v uvozovkách "sehnáním" opozičních komentátorů nebo komentátorů, kteří to vidí názorově jinak než vláda, problém nemají, běžně tam vystupují komentátoři i kritičtí k vládě i podporující vládu, takže tam se snaží o tu vyváženost a toto nemají v zákoně, respektive dobře, je to zpravodajství. Ale Český rozhlas říká se svými prostředky, s miliardovým rozpočtem z veřejných peněz, Prima to dělá do soukromých peněz a přesto se o tu vyváženost snaží a dokáže ji naplnit v rámci možností, tak Český rozhlas se vymlouvá, že nemůže sehnat komentátory jiné než ty provládní. No tak co na to říct, když v přímém přenosu každý den vidíme na CNN Prima, že ti komentátoři existují a jsou schopni se i vyjádřit a jsou k dispozici? Takže tohleto opravdu vůbec nemůže obstát. A my prostě nechceme, aby se platily za této situace koncesionářské poplatky Českému rozhlasu a prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu a převedení na státní příspěvkovou organizaci a pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. Já si myslím, že je potřeba skutečně zrušit ty koncesionářské poplatky.

Ideální model by byl ten, což si myslím, že by byl správný model, demokratický model, když zrušit, tak jako to dělají i komerční televize, že si tam můžete předplatit klidně za pár desítek korun, to už je na zvážení té televize, jejich vysílání, kdo se na to chce koukat. Ale proč to musí povinně platit lidi, když lidi s tím spokojení nejsou a nenaplňuje to tu veřejnoprávnost, ten veřejnoprávní rozměr toho vysílání? Já s tím mám prostě problém. A co se týče České televize, to je to samé, to je jakbysmet. To je prostě jakbysmet.

Teďka opět, psali mi občané správně, že když třeba Česká televize komentuje ten náš plakát proti migračnímu paktu, který se teď stal tématem, teď byla nějaká reportáž, no a kde je tam tedy nějaký komentátor, který naopak vidí v migraci problém? Který naopak řekne - ano, to je problém. Proč v té reportáži není taky takovýto názor? A to pominu, že v těch Reportérech ČT, že v reportáži dělají rozhovory úplně lživě a manipulativně s legálními lékaři, někde ze Sýrie byl ten lékař nebo odněkud, ale já od začátku mluvím o nelegální migraci. To znamená, oni lžou, ještě manipulují v té České televizi. Oni ví, že mluvíme o nelegální migraci, což mají zdůrazněno i v mých odpovědích, a dělají zcela účelově rozhovor s legálními tady nějakými dvěma lékaři z Blízkého východu, kteří tady desítky let ordinují, provozují praxi. Ale proti legálnímu doktorovi přece nikdo nic nemá. Tak když mluvím, že řada lidí má třeba problém, že nechce být ošetřována ukrajinskými lékaři, ale to teďka nehodnotím, teď hodnotím něco jiného, teď hodnotím to, že my mluvíme o nelegální migraci, a oni do toho míchají legální migraci, záměrně, účelově, zase s cílem dehonestovat opozici, překroutit fakta. Nebo snad chce někdo říct, že ti respondenti, kteří mi dělali rozhovory v Reportérech ČT, že přišli na základě migračního paktu EU, který ještě ani neplatí? Prostě to je manipulace par excellence úplně. A já myslím, že takovouhle Českou televizi taky nemá smysl platit.

Přehoupli jsme se do dalšího roku a teď nevím, jestli už jsem nebyl k tomu Václavu Moravcovi tedy pozván devět let nebo už je to teda desátý rok. Takže to nemá vůbec smysl takovouhle televizi platit, kde se manipuluje provládním směrem vysílání. To nemá smysl samozřejmě. A náš volič nechce koncesionářské poplatky platit. Když řeknu za voliče SPD, je to jasné, my jsme to dokonce měli i v politickém programu, zrušení těch poplatků. Takže náš názor je zcela legitimní, potvrzený občany ve volbách. A jenom se ta situace potvrzuje.

Teďka je teda legrace ještě, já si to tady schválně vyjedu, protože teď jsem se tedy pousmál, že ten pořad Reportéři ČT nově teďka od ledna zaměstnal zpátky po šesti letech toho reportéra Jana Moláčka, který šest let dělal v Deníku N. A jenom abyste věděli, jaký je způsob redaktorů, které zaměstnává Česká televize, tak tady mám nadpis hnedka článku, titulek webu Aktuálně.cz, který určitě nemůžeme podezřívat z toho, že by byl proopoziční. A je to přímo článek Jana Moláčka, on sám napsal ten článek 5. 6. 2017. Takže on sám je autorem toho článku, tenhleten člověk. A nadpis zní: "S klimatickou změnou se nám vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala." Přečtu to ještě jednou: Jan Moláček, autor komentáře, je to komentář, a nadpis jeho komentáře zní - jeho komentáře: "S klimatickou změnou se nám vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala." 5. 6. 2017 ve 14.05 to vydal. Takže takovýhle redaktor je zaměstnán - teďka ho ještě vzali od ledna do Reportérů ČT, je zpátky, on už tam předtím pracoval a přistupoval k tomu podobným způsobem. Takže tímhletím způsobem bojují proti Okamurovi. Je potřeba proti němu bojovat, i kdyby nic neudělal. No, tak takovýhle styl práce a takovouhle úroveň práce, tak to opravdu z veřejných peněz platit nechceme. Já si myslím, že je to opravdu problém.

Vy teda tady navrhujete v letošním roce vaše dva stěžejní zákony do voleb. Je to tedy zvyšování plošných poplatků České televizi a Českému rozhlasu a zvyšování platů politiků. A já se tady snažím vám vysvětlit, že to je špatně.

Ještě když se dostanu k tomu, když ještě trošku přiblížím to, co vy vůbec navrhujete ohledně České televize a Českého rozhlasu, to znamená, ta pointa, proč o tom mluvím, je to, že vy jste zvýšili lidem plošně daně - v rozporu s předvolebními sliby. Snížili jste valorizace důchodů, to znamená, okradli jste důchodce. Potom jste okradli i zdravotně postižené občany. Okradli jste rodiny s dětmi. O tom jsem hovořil v rámci konsolidačního balíčku. Samozřejmě odmítli jste zvýšit příspěvek na péči v prvním stupni, pořád je to ostudných 880 korun, zatímco ukrajinští zdravotně postižení lidi z našich rozpočtů budou mít více. A to je opravdu špatně. A oproti tomu v kontrastu s tímhletím sami sobě si chcete zvýšit platy. To znamená, občany okradete, těm peníze vezmete, ale sami sobě chcete přidat - z těch peněz, o které jste okradli ty občany. Takže to je opravdu úplně neuvěřitelné.

Jinak co se týče, ještě se vrátím ke zvyšování koncesionářských poplatků, protože vy to nejenom, že to zvyšujete, ale vy, a to bychom tady měli opravdu řešit, vy ještě rozšiřujete množství lidí, kteří by to měli nově platit. A rozšiřujete to o všechny, respektive zavádíte tu povinnost hradit tyto poplatky pro všechny v případě vlastnictví chytrého mobilního telefonu, tabletu či počítače, které samozřejmě mají možnost připojit se k internetu a sledovat to vysílání, což jsou v podstatě všechny. Má se to týkat až 600 000 občanů navíc. 600 000 plátců navíc to má být dohromady. Plátců. A to je opravdu úplně neuvěřitelné.

To znamená, já bych spíš očekával, a my jako SPD to po vládě požadujeme, abyste předložili návrh zákona, který zavede účinné kontrolní mechanismy hospodaření těchto institucí a jejich pravidelné audity. Protože opravdu nemá logiku, když Česká televize skrývá účetnictví. Skrývá. Skrývá informace o vynakládání veřejných prostředků, to už jsem tady říkal minule. Náš kandidát a ústavní právník z Masarykovy univerzity v Brně doktor Koudelka, Zdeněk Koudelka, tak po mnoha letech odporu se na základě zákona o přístupu k veřejným informacím, to je ten § 106, mu Česká televize snad po pěti letech konečně odpověděla na to, jaké jsou výdaje u pořadu Otázky Václava Moravce z roku 2017. A když se zeptal potom následně na další pořad, tak už to kolečko zase začíná znovu, přestože Úřad pro ochranu osobních údajů to přikázal České televizi. Česká televize se pořád brání tomu ukázat hospodaření s veřejnými penězi. Tak za této situace přece... Já to vůbec nechápu, jak si vůbec může dovolit Fialova vláda to navrhovat, jak to vůbec Česká televize, vedení České televize to vůbec může žádat, když přece v každé normální situaci, když na vás chce někdo peníze a víc peněz, tak se zeptáte, na co ty peníze jsou použity, jak se s nimi hospodaří. Ale Fialovu vládu to vůbec nezajímá.

Vy jste se tam zřejmě nějak domluvili - tak je to evidentní, kdybyste se nedomluvili, tak to tak není - že vám budou dávat větší prostor teďka ve volebním roce, to je přece zřejmé, protože vám teče do bot. Takže tam došlo evidentně k dohodě, protože váš návrh nemá žádnou jinou logiku, než že Česká televize vám půjde na ruku ve vysílání. Ona už vám jde tak jako tak na ruku, viz Otázky Václava Moravce, anebo Reportéři ČT. Ale aby prostě vám dávali maximum prostoru a aby co nejvíce pomlouvali opozici. Možná proto tam teďka vrátili toho Moláčka, protože to byl expert na pomlouvání opozice.

A ten Denník N, tak to je tedy praxe. Připomenu, že premiér Fico označil Denník N, ten slovenský Denník N - ale to je stejná záležitost, to je vlastně provázané - tak tu slovenskou verzi, ten Denník N označil, že jsou to jedni z těch, kteří v podstatě způsobili těmi štvavými kampaněmi a způsobem té novinařiny způsobili ten atentát na něj. Řekl to premiér Fico, oběť toho atentátu. Naštěstí v Čechách ten Denník N v podstatě nikdo nečte, má úplně minimální čtenost, takže to nikdo nesleduje. Ale z toho, když tedy vidím vyjádření premiéra Fica jako oběti toho atentátu, tak přesně takový styl tam rozhodně je. Jsou tam podobní novináři často s tímto stylem.

Takže já za sebe říkám, že rozhodně bychom tady neměli řešit zvyšování platů politiků. Prostě já s tím bytostně nesouhlasím. Ve svém vystoupení jsem se vám tady snažil vysvětlit, že priority, které bychom měli řešit, že jsou úplně jiné. Ale Fialova vláda to prostě řešit nechce. A chcete zvyšovat platy politiků.

Takže já úplně na závěr zopakuju jasné stanovisko SPD: hnutí SPD bude hlasovat proti zvyšování platů politiků. Zároveň se tady bude hlasovat o mém pozměňovacím návrhu na zmrazení platů politiků až do konce příštího volebního období, to znamená až do konce roku 2029. My prostě podporujeme zamrazení platů politiků, jak jsem řekl, až do konce volebního období. Protože já si myslím, že správné by bylo, aby platy politiků nějakým způsobem reflektovaly průměrnou mzdu v České republice. A může to být i určitě k diskusi, jestli je tam nějaký kvocient, nebo není a podobně.

Ale to, že vy v situaci, kdy jste uvedli miliony českých občanů a spoustu českých firem do obrovských problémů finančních, ale i sociálních, tak sami přijdete, že si zvýšíte sami platy, to je neuvěřitelné.

Děkuju za pozornost.