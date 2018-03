Okamura (SPD): Je to hnus, co předvádí Česká televize

Ohledně skandálního hospodaření České televize s koncesionářskými poplatky vyplouvají na povrch další konkrétní důkazy - zatajování smluv, vyvádění 12 milionů korun dvěma PR agenturám (přestože má ČT vlastní PR oddělení), zatajování odměn klíčových pracovníků, neprůhledné hospodaření, neuvěřitelná arogance a šikana (vůči těm co žádají veřejnou kontrolu), zmanipulované pořady ve prospěch favorizovaných politických názorů a naopak dehonestace těch, co prosazují jiné politické názory (např. v pořadech 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom, zpravodajství ČT atd.). Je to hnus, co předvádí Česká televize. Připomíná mi to mafii - otřesné je, že to musí platit občané. Je nutná změna.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

