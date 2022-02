Okamura (SPD): Koho může napadnout navrhovat milion korun pokutu?

reklama

Vážené dámy a pánové, projednáváme tady ten vládní návrh pandemického zákona, kterým chce vláda omezit ústavou garantovaná práva a svobody občanů, a teď jsme se tedy dostali k momentu, kdy tady máme hlasovat o tom, zda existují podmínky pro to, aby byl tento vládní zákon projednán ve zkráceném řízení. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 8% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8328 lidí

A já vám samozřejmě řeknu proč. Za prvé, už v ten moment, o kterém jsem hovořil, a o tom už se tady hlasovalo a vy jste nás tady převálcovali, přestože jsme vám to tady zdůvodňovali asi 17 hodin, tak prostě i ten stav legislativní nouze a potažmo my to vidíme i na ty podmínky, aby byl zákon projednán zkráceně, tak prostě to lze udělat pouze v případě mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Jinak je to zvůle. Takhle na sílu tlačit tzv. pandemický zákon, což je jenom vámi jinak pojmenovaný nouzový stav, kterým chcete omezovat, omezovat plošně, chcete mít bianko šek na omezování práva podnikat občanů, práva na soukromý společenský život, práva na vzdělání. Je to prostě totalitní návrh a ten je potřeba odmítnout. Takže tady to nesplňuje ty podmínky. Takže tento zákon by měl být podle našeho názoru projednán v řádném jednání, nikoliv takto chvatem.

A já samozřejmě zdůvodním ještě další návrhy proč. Za prvé, ten váš návrh zákona spojuje opakovaně různé důsledky s existencí epidemie, ale epidemie nějaké konkrétní nemoci, aniž by však existovala jakákoliv závazná právní definice toho pojmu. Čili vy si v podstatě můžete ukázat, ministr zdravotnictví nebo ministr vnitra nebo ministr obrany, tak tady je epidemie, přitom vůbec není právně definováno, co to vlastně je, a na základě toho omezíte práva a svobody občanů. Plošně samozřejmě. Tak to je první z několika nepřijatelných momentů v tom vašem návrhu zákona.

Zároveň ani důvodová zpráva k tomu vašemu zákonu nevysvětluje řádně nebo dostatečně, proč by měla být pravomoc k vydání mimořádných opatření, notabene teď, když evropské země rozvolňují a upouští úplně už od opatření - Británie, Irsko, Dánsko, dneska jsme četli, že Norsko, už se takhle přistupuje, Španělsko zvažuje, Rakousko, tak vláda Petra Fialy nepochopitelně ztrácí tady čas a energii, jako svoji prioritu tady tlačí pandemický zákon, kterým chtějí omezovat občany, dostat bianko šek na omezování občanů, na dobu neurčitou dokonce to tady vláda navrhla.

Samozřejmě pro nás je úplně nepřijatelné, aby Ministerstva obrany a vnitra, navíc vlastně ministr obrany a ministr vnitra prostě dostávaly pravomoce omezovat tyto ústavní práva a svobody. Takže to je další moment.

Další moment, který považujeme za velmi problematický, a to prostě nelze takhle ve zkráceném řízení tady předhodit a natvrdo si to tady budete prohlasovávat zcela nedemokraticky, protože já nemluvím o demokracii, že tady máte 107 poslanců, protože jak jsem říkal, vy nemáte 108, protože pan Farský je poslanec, ale není tady, on je v Americe. Ještě se nevrátil a ani nesložil mandát, takže podvádí dál voliče samozřejmě. Je to hnutí STAN. A samozřejmě tady je to o té demokracii, o té ústavní. A vy nemáte ústavní většinu, proto o tom mluvím, aby tady zase někdo nepletl jabka s hruškami, že řekne, my tady máme většinu 107. Pozor, ale tady mluvíme o ústavní, že chcete omezovat ústavou zaručená práva a svobody. A vy nemáte ústavní většinu. Není to pravda. Takže tady už vidíme další střet. Takže nejenom, že to podle našeho názoru nejde projednávat v legislativní nouzi, ale i v tom zkráceném řízení.

Za a), my znovu říkáme, navrhujeme a bude se o našem návrhu hlasovat - na zamítnutí pandemického zákona, ale tak jako tak vy prostě to neuvěřitelně totalitně tlačíte na sílu, že chcete, vy jste tak lační omezovat občany, přestože tady žádná pandemie není, že prostě vy všechno chcete zkrátit rychle, aby to nikdo nemohl připomínkovat, a než se občané nadají v podstatě nebo než si to uvědomí někteří občané, tak už aby to bylo a už nevratně pokud možno.

A samozřejmě tady je také problematický moment a tady to zase vidíme, že to v tom zkráceném řízení, prostě nelze takovéhle závažné věci projednávat tady, že vy omezujete - v podstatě je tady další omezování, které vláda Petra Fialy navrhuje, práv dětí na vzdělání. Ale to, jak jsem už zmínil, tak to je zrovna jedno z práv, které zaručuje ústava, konkrétně článek 33 Listiny práv a svobod, a to je prostě nepřijatelné!

Další věc. Vy chcete, vaše vláda, to je ta koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, tak například vy chcete nakázat lidem, aby se zdržovali odděleně od ostatních fyzických osob. No to je neuvěřitelný. Ta rodina třeba, to jim tady nakážete na základě běžného zákona, někdo, ministr zdravotnictví (nesrozumitelné), tak a vy nemůžete být s babičkou, s maminkou. Ano. Nebo dokonce dcera s rodiči, protože tady vy vůbec nespecifikujete, co se tím oddělením, zdržováním rozumí. To je neuvěřitelná zvůle, co vy předvádíte.

Ale znova říkám. Vy nemůžete běžným zákonem tady převálcovat ústavní práva, takže to vůbec není na projednání ve zkráceném řízení. Znovu říkám, my to chceme v návrhu zamítnout. Já vím, že nás je pouze 20 v SPD, bojujeme tady, co můžeme proti té drtivé vaší většině. Nikdo z nás ani nespal tady, vy jste se mohli vystřídat, vy jste si někteří, jak víme z médií, vzali už spacáky, takže jste se vyspinkali hezky tady ve Sněmovně, protože je vás 107, jo? Nás je 20, takže my jsme nezamhouřili pochopitelně ani oko a bojujeme ze všech sil proti té drtivé vaší většině, která prosazuje to omezování práv a svobod občanů.

Dále - znova říkám, co to tady vidíme ještě dál. Je tady třeba i to, že budete nařizovat tím běžným zákonem tu izolaci nebo karanténní opatření, tak to je také zcela zásadní krok, který představuje zcela mimořádný zásah do základních lidských práv a svobod garantovaný ústavou. Takže to nemůžeme takhle šmahem tady všechno zkráceně, všechno legislativní nouze. Já vás tady už od včerejška dopoledne vás tady vyzývám, stáhněte ten zákon. Stáhněte to, dokud je čas. Protože já myslím, že již řada občanů České republiky vidí a ptá se, proč to tady takhle tlačíte, místo abyste řešili zdražování energií. Místo toho, abyste věnovali veškerou energii, že věříte (?) zdražování energií občanů, zdražování potravin. Ne, na to vy nemáte čas. Tam nemáte návrh, přestože už rok říkáte, že jste připraveni vládnout personálně i programově. Ale natvrdo pořád tlačíte jenom dvě vaše priority tady. Korespondenční volby, pandemický zákon. Nemáte jiný program.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Pandemický zákon, korespondenční volby. To je katastrofa. Katastrofální stav, že vy nemáte ani nachystané žádné zákony pro lidi samozřejmě. Takže samozřejmě korespondenční zákon, ale to tady ještě se bude projednávat v budoucnu, protože se bojíte, že už neuspějete ve volbách, proto potřebujete korespondenční zákon, který umožňuje manipulace a podvody. Tak já se nedivím, že paní Pekarová z TOP 09 nebo Piráti se bojí, že jo. Protože tam ty preference buď jsou pod 5 % nebo strmě klesají, podle mých informací. Takže samozřejmě to jsou ti první, co chtějí rychle změnu zákona, aby se nějak zachránili. To znamená ne prací pro občany, ale těmito různými prostě účelovými změnami. A my jsme proti, my jsme proti korespondenční volbě samozřejmě. My žádné manipulace nepotřebujeme a tady nějaký prostor pro nějaké podvody.

Takže tady to chci říct, že to nám také vadí. To nelze prostě, je to potřeba projednat. Tady je potřeba argumentovat. Další věc, proč si myslíme, že by to nemělo být ve zkráceném řízení tady. Tak v podstatě je to i to prodloužení účinnosti ze zákona. Já vím, vy to chcete na dobu neomezenou. Jo, teď najednou pod tlakem SPD, dobře, tady někdo navrhuje do listopadu. Ale ten vládní návrh je, že to navrhujete na neurčito prodloužení. Ano, to je vládní návrh. To je ten návrh, který přišel z vlády. Ne že ne. Je to tak. Vy navrhujete dokonce, abyste mohli omezovat základní práva a svobody na neurčito. Na neurčito. Je to tak. A až po tlaku SPD, ale i veřejnosti, části veřejnosti rychle, rychle, protože zjistíte, že postupujete paskvil, tak pozměňovací návrh, že do listopadu. Ale to je tedy totální nekompetence vlády. Když předloží paskvil - a znova už jsem to tady dneska říkal, sami vládní poslanci dávají pozměňovací návrhy ke svému vlastnímu vládnímu návrhu, protože je špatný a je to paskvil. No to jsem snad ještě nezažil. To je neuvěřitelný.

Takže místo abyste to férově přiznali a stáhli to, že už je to paskvil nad paskvil a chaos na chaos a omezování svobod a omezování svobod, protože jste se v tom zamotali i sami, takže když jsem se chtěl třeba tady v kuloárech zeptat, co je ten váš další velký kompletní pozměňovák, tak vaši poslanci ani neví mnozí, co to přesně obsahuje, se v tom nevyznáte ani vy sami, tak to je opravdu neuvěřitelný. Neuvěřitelný, diletantský amatérismus. Ale nejhorší je, že to je mimořádně nebezpečný, protože vy chcete tady tím zákonem omezovat základní svobody ústavou garantované svobody a práva občanů, přestože k tomu není žádný důvod.

Další věc, s čím máme samozřejmě problém a proč si myslíme, že by to nemělo být ve zkráceném řízení, tak je, že ten váš návrh zákona... Pardon, já se ještě tady podívám do poznámek, že ten váš návrh zákona představuje zcela protiústavní zásah moci zákonodárné do moci výkonné, a to i dle stávající judikatury Ústavního soudu. Jak už jsem říkal, tak další tou věcí, proč to prostě nelze takhle natvrdo tlačit v tom zkráceném řízení je - a to už jsem tady poznamenal, to jenom zdůrazním, že návrh zákona opakovaně operuje s pojmem epidemie, ačkoliv chybí jeho zákonná či obdobná definice. Mimořádně nebezpečný návrh zákona. To je opravdu zvůle. Že místo aby občan si žil v právním státě, tak občan vlastně vám ještě bude muset dokazovat, že je vlastně v pořádku a že vlastně byste mu měli povolit žít podle ústavy a nechat mu prostě ty základní práva a svobody. To je neuvěřitelný.

Dál. Návrh zákona otevírá obrovský prostor pro vynucování si zásahu do integrity lidského těla a zavádění experimentálních postupů v rámci výkonu státní moci, a to zcela v rozporu s obecními, morálními a etickými zásadami zakotvenými v mezinárodních úmluvách. To znamená, to je další věc, kterou nemůžeme šmahem. A já už jsem to tady říkal ve svých předešlých projevech, proto to tady nebudu opakovat, tady jsem to rozebral podrobně. Podrobně v několika hodinách přesně tyhlety pasáže. Samozřejmě to, co je také problém, a to také si myslím, že nelze jen tak pominout, že váš vládní návrh zákona bezprecedentně omezuje nárok na náhradu škody vzniklé právnickým a fyzickým osobám ve stavu pandemické pohotovosti. To znamená vy nakážete, nesmíte jít do práce, protože vy navrhujete i omezení podnikání, jo. Vy navrhujete přesně... vy navrhujete omezení podnikatelské nebo obdobné činnosti, to je přímo ale v ústavě právo podnikat. To je protiústavní návrh, co vy navrhujete.

A zároveň ale bezprecedentně omezujete nárok na náhradu škody právnickým i fyzickým osobám. No to je šílený. Takže vy zničíte lidem životy svévolí, a pak nic. Omezíte nárok na náhradu škody. S náhrady je např. vyloučen ušlý zisk. To znamená vy třeba pokryjete tomu chudákovi živnostníkovi nájem nebo nějakou mzdu zaměstnance, ale ten jeho zisk, což je vlastně jeho plat a příjem, tak ten už mu nedáte. (S výsměchem.) Zničíte život, ale on bude závislý na dávkách nějakých a odpovědnost vlády žádná. To jsou prostě také věci, které zkráceně takhle nejde si tady říct: Chceme zavést totalitu, chceme zavést covidovou totalitu, přestože ostatní státy ve světě, mnoho už států si jí rozvolňuje, vy naopak chcete přitvrzovat a rozšiřovat opatření, kterými chcete omezovat občany. Úplně jdete proti všemu smyslu, to je neuvěřitelné, jaké máte nedemokratické choutky.

Další věc je, což opět prostě nemůžeme ve zkráceném řízení, my s tím nesouhlasíme, protože vy tady zavádíte drakonické pokuty. 3 miliony korun pro právnické osoby a živnostníky, když si např. nenasadí roušku nebo nebudou užívat dezinfekci. No to je šílený. Ano, díky tlaku SPD jste také přišli tady překotně s pozměňovacím návrhem, takže sami tím uznáváte, že předkládáte paskvily, takže sami musíte urychleně, i vládní poslanci sami svůj návrh, který tady jim připravila vláda, tak to tady urychleně záplatují aspoň něco, takže už je to plný záplat, takže to bude samozřejmě velký problém - a na to už jsem upozorňoval, že aplikace tohohle vašeho zákona v praxi to přinese spoustu žalob a všeho, zahltíte soudy, protože to už se v tom ani vy sami nevyznáte, když vláda předloží paskvil, který vy zároveň měníte pozměňovákem, už máte zmatek v tom sami, a to máte tisíce lidí na ministerstvech právní odbory, které by to měly pomoct připravit. Ne, prostě neumíte to zmenežovat, když ti zaměstnanci ministerstva, ti pracují, těch si vážíme. No ale ten ministr, ten management, politicky zasazený, ten to neumí zdirigovat. To jsou ty lidi za vaší vládní pětikoalici.

A dokonce navrhujete milion pokutu u fyzických osob nepodnikatelů. Pro babičku, pro dědečka, pro studenta. Kde na to mají vzít? Když si nenasadí roušku, nebo neužijí dezinfekci. Vy jste se úplně zbláznili. Tahleta vláda se zbláznila. Šílená vláda. A to jste si uvědomili, že jsme vám to tady vytýkali v diskusích přes média, tak je tady pozměňovák na ponížení těch pokut. Tak už to uznejte, že je to špatně - ten váš zákon. Máte ještě poslední šanci, máte poslední hodiny na to - my vám to samozřejmě budeme vysvětlovat dál - ale chýlí se tady poslední čas k tomu, že to ještě můžete stáhnout. Zachovejte demokracii v České republice, neprosazujte totalitní zákony, které jdou vůbec proti tomu, co se dneska děje i zdravotně v Evropě a ve světě. Takže ty pokuty tady nelze jen tak přejít, budeme jednat zkráceně, otevře se tady bod a už čekám, a doufám, že si to rozmyslíte, omezení řečnické doby na pět minut. To je cíl, abyste v podstatě odstřihli opozici od jakékoliv možnosti argumentovat a v podstatě na to upozorňovat. Takže to je další věc, která v tom zkráceném řízení podle našeho názoru nemůže prostě být.

To, co bych tady určitě chtěl zdůraznit, a to tady taky nemůžete přeci takhle zkráceně protlačit, je, že rozhodnutí o některých přestupcích, které na základě tohohle vašeho zákona, jinak v podstatě pojmenovaného nouzového stavu, má být zapsáno do Rejstříku trestů, takže ta šikana občanů dosahuje ve vašem podání úplně nevídaného vrcholu. Když to řeknu jednoduše, kdo nesplní například povinnost nosit ochranné či umývací, čistící či dezinfekční prostředky, tak pokuta milion až tři miliony podle toho, zdali je to soukromá osoba, tam je to do milionu, anebo jestli je to živnostník nebo právnická osoba, to je do tří milionů. A navíc ještě, už to je samo o sobě šílené, jak můžete vůbec uvažovat, že staré paní dáte až milion pokutu? Vy jste úplně mimo. Já vím, že tady asi vládní poslanci mají statisícové platy, tak jim to možná nepřijde, ale chtěl bych upozornit, že průměrný důchod v České republice je kolem patnácti tisíc korun. Z toho lidi musí zaplatit nájem, živobytí, často jim už nic jiného nezbývá. A koho může napadnout navrhovat milion korun pokutu? Ještě za pandemický zákon? Já nevím, proč to tady prosazujete, tenhleten styl omezování ústavních práv a svobod. Vždyť od toho, abychom chránili zdraví občanů, je tady zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon, tím si také můžete pomoct, protože ten dovoluje povolat například na pomoc vojáky a podobně. Takže tady je legislativa, my chceme chránit zdraví občanů, ale nikoliv totalitním způsobem a nikoliv v situaci, kdy se stejně všechno ve světě rozvolňuje. Vy jdete úplně naopak, já nechápu, čím tady ztrácíte čas. Zdražování neřešíte, abyste pomohli občanům, a tady prosazujete tohleto.

Ale to, že vy dokonce navrhujete, aby, kdo nesplní tuhletu vaši zvůli, tak nejenom je tady drakonická pokuta, ale dokonce, že má být zapsán do Rejstříku trestů, a v takovém případě by pak v uvozovkách pachatel takového přestupku nebyl považován za osobu bezúhonnou pro účely jiných řízení, to je tedy opravdu hustý. Protože za to, že někomu omezíte ústavou garantovaná práva, dokonce třeba v případě živnostníků omezujete nárok na náhradu škody, tak ty pracující slušné lidi zlikvidujete. Pak když si tady živnostník, třeba kadeřnice, nenasadí roušku, nebo se neumyje dezinfekcí, tak jí hrozí pokuta až tři miliony a ještě jí v některých případech tohleto napíšete do Rejstříku trestů, aby měl ten člověk záznam a přišel o bezúhonnost. No, to je tedy děsivé. Je to děs.

Takže to jsou v kostce ty důvody, protože podrobněji jsem to už rozebíral ve svých předešlých vystoupeních, proč mi s tím prostě nesouhlasíme a myslíme si, v SPD jsme přesvědčeni, že neexistují podmínky pro projednání tohoto vládního pandemického zákona, předkládá to vláda Petra Fialy, ve zkráceném řízení. A znovu vás vyzývám, protože se o tom bude hlasovat, abyste odmítli jednání ve zkráceném řízení a abyste umožnili, protože tady máte většinu, řádné projednání v řádných lhůtách a projednání ve všech třech čteních, aby se do diskuse mohla zapojit veřejnost, profesní svazy, odborníci, právníci, ústavní právníci. Vy jste všem zabránili, aby se mohli účastnit diskuse. To jsou neuvěřitelně totalitní a nedemokratické manýry, co máte. Nejsměšnější je, že poslanci vládních stran, kteří si tady něco vykřikují o demokracii, ale přitom zákon, který je bezprecedentním útokem na svobodu, demokracii a právo občanů v České republice, navrhujete právě vy. A já myslím, že je potřeba to opakovat, aby si to všichni občané České republiky zapamatovali, co je skutečnost téhle vlády a co se schovává za těmi líbivými, avšak nepravdivými slovy.

Takže jsem tady uvedl důvody, proč bude poslanecký klub SPD hlasovat proti. A já už teď říkám proti tomu zkrácenému řízení, že SPD už chystá ústavní stížnost. SPD už chystá ústavní stížnost proti tomu vašemu takzvanému pandemickému zákonu a tady říkám, že už chystáme ústavní stížnost, aby to bylo jasné. Protože my ten boj za práva a svobody občanů, které garantuje ústava, prostě nevzdáme. Děkuju za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

