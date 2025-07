Okamura (SPD): Kriminalizace opozice

NEODVOLÁM Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie v pondělí na obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 zaslali návrh na podání obžaloby pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod na Tomia Okamuru a hnutí SPD. Dle našeho názoru jde o snahu premiéra Fialy a ministra vnitra Rakušana o kriminalizaci opozice za protiimigrační plakát, protože se Fialova vláda snaží zmanipulovat volby ve svůj prospěch, aby se za každou cenu udrželi u moci. My ale budeme nadále upozorňovat na rizika masové imigrace a z muslimských a afrických zemích a kriminalitu imigrantů. To, na co upozorňujeme, není podněcování k nenávisti a omezování něčích práv, ale poukazování na fakta.

Jenom teď během léta se objevilo několik zpráv, že imigranti obtěžují evropské ženy na koupalištích. Ve Francii a v Německu v imigrantský čtvrtích probíhají války imigrantských gangů za doprovodu střelby, Molotovových koktejlů a útoky noži a mačetami. Ve Španělsku imigranti z Maroka napadli starého muže a vyvolalo to potyčky domorodých Španělů, kterým se to nelíbí, s imigranty. Muslimští žáci v Německu a Rakousku šikanují nemuslimy, kteří se v mnohých městech a školách stávají menšinou.

A na iDnes vyšel článek o mladých zločincích z Afriky v Německu. Dle něj jen Alžířané páchají 56krát více zločinů než rodilí Němci. Ukrajinské děti kradou v obchodech více než čtyřikrát víc než jejich němečtí vrstevníci. Dospívající Syřani kradou podle listu Die Welt dvakrát víc než ostatní.

Loni informoval nejčtenější deník Bild o tom, jak malý kriminálník z Maroka terorizuje své okolí v severoněmeckém Hamburku. Policejní statistiky zní téměř neuvěřitelně. Malý imigrant měl spáchat už do loňska 180 trestných činů. Policisté ale byli vzhledem k jeho útlému věku a tedy beztrestnosti bezmocní. Pokoušeli se jej umístit do nápravných ústavů, odkud ale chlapec pravidelně mizel, údajně uprchl nejméně dvěstěkrát. Jeho případ anomálie není. Je to jen jeden z mnoha takových případů. List Die Welt přinesl informaci, že kriminalita mladých lupičů ze severní Afriky německé policisty zaměstnává do té míry, že museli zřídit k tomuto účelu speciální vyšetřovací komise. To je jenom pár příkladů z poslední doby.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky