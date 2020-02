Okamura (SPD): Milion chvilek pro demokracii nemají rádi demokracii

reklama

Milion chvilek se nemohou smířit s demokratickou volbou ombudsmana Stanislava Křečka, kterého podporovalo SPD, a svolávají za podpory České televize demonstrace proti této volbě. Někteří aktivisté se dokonce chystají fyzicky blokovat nástup nového ombudsmana Křečka do úřadu. Je to jasný důkaz toho, že tito lidé nepřijímají demokratické uspořádání. Nepřijímají, pokud není výsledek voleb takový, jaký by si přáli oni. A chovají se při tom mimořádně hrubě a nevybíravě. Je to nástup nové sluníčkářské neomarxistické totality, která vane z Bruselu. Demokracie jim vyhovuje jen v případě, když vede k jejich vítězství. Pakliže ale prohrají, neumí prohru přijmout, a začnou vyhrožovat a šikanovat názorové odpůrce. Tak jak to dělají politici demobloku, Milion chvilek a s nimi spřažení novináři. Demokracie je ve skutečnosti pro tyto samozvané rádobydemokraty komplikací. Takový byl nástup Hitlera v 30letech minulého století.

Hysterická reakce sluníčkářů na volbu ombudsmana ukázala, jak zásadně vnímají tento úřad ve svém plánu na rozbití tradičních hodnot a rozvratu naší společnosti. Je tedy velmi dobře, že se nám podařilo vyměnit Annu Šabatovou za normálně uvažujícího Stanislava Křečka.

Navíc sluníčkáři ani Milion chvilek doteď nevysvětlili, v čem je zvolení ombudsmana Stanislava Křečka ohrožením demokracie. Kandidáty na ombudsmana navrhují Sněmovně přímo zvolený prezident a Senát, kde jsou přímo volení senátoři. A z těchto kandidátů musí poslanci sněmovních stran, zvolení ve volbách, v tajné volbě vybrat. Vláda ani politické strany nemají možnost navrhnout kandidáta. Na počítání hlasů v rámci tajné volby ve Sněmovně dohlíží zvolení zástupci všech devíti politických stran zastoupených ve Sněmovně. Volba ombudsmana je tedy vrcholně demokratická a nezpochybnitelná.

Co se tedy sluníčkářům z demobloku a Milionu chvilek na volbě nezdá demokratického, když svolávají další demonstrace proti této volbě a v té souvislosti proti SPD a prezidentovi Zemanovi? Není to ve skutečnosti tak, že volba byla samozřejmě demokratická, ale pouze nebyl zvolen kandidát, kterého sluníčkáři chtěli?

Tady vidíte typické rádobydemokraty z demobloku, který tvoří ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Stejně jako Milion chvilek a s nimi propojení novináři se zaštiťují "pravdou a láskou", ale ve skutečnosti právě oni nerespektují demokracii, prosazují totalitu a neustále šíří dezinformace, nenávist a rozeštvávají společnost.

Od nedávného momentu, co novinářka Petra Procházková ze sluníčkářského Deníku N zmlátila redaktora Sputniku jen za to, že jí kritizoval, a dostalo se jí za to potlesku médií, se situace přiostřuje. Samotný Deník N jednání své redaktorky také neodsoudil a podpořil tak otevřené násilí vůči názorovým oponentům. Sluníčkářští aktivisté si tak sami sobě legitimizovali to, že když jim docházejí argumenty, tak se mohou uchýlit k násilí.

Odpověď SPD na tuto situaci bude jasná a demokratická. Přijďte v co největším počtu k podzimním krajským volbám a podpořte SPD! Budeme do posledního dechu bránit svobodu a demokracii v České republice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

