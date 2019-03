Okamura (SPD): Na platy pracovníků ve školství vláda kašle

Vážené dámy a pánové,

vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nesplnila usnesení Sněmovny, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 % a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020. Místo toho utrácí miliardy tam, kde nemá. Například na zahraniční bojové mise české armády či politickým neziskovým organizacím, a to ještě velmi špatným způsobem, jak ostatně zjistil aktuálně Nejvyšší kontrolní úřad.

Ještě horší je, že vláda toto neplnění usnesení Poslanecké sněmovny ani jakkoli Poslanecké sněmovně neodůvodnila. Naopak z různých vyjádření víme, že ho ani nepovažuje za nějak závazné. Takže vláda kašle nejen na učitele a na nepedagogické pracovníky ve školství, ale také na většinový hlas Sněmovny. To je skutečně velmi arogantní. To, že vláda nerespektuje rozhodnutí odhlasované většinou zákonodárců, je fakt k zamyšlení, v jakém politickém systému žijeme a zda by nebylo dobré pokusit se vybudovat konečně demokracii, v níž vládnou občané a nikoli vybrané stranické elity, které se už nenamáhají ani hrát hru na zastupitelskou demokracii.

Za pozornost stojí také fakt, že vláda se ani nepokusila najít peníze na navýšení platů. Zatímco například na financování slev na dráze našla vláda zdroje okamžitě, nejvíce jich údajně sebrala právě na Ministerstvu školství. Je zcela jasné, že pro zvýšení platů učitelů od 1. září 2018 neudělala vláda nic. A Ministerstvo školství také nic.

Podle školských odborů jsou průtahy také v dalších oblastech. V penězích pro učitele např. i u příplatků, například za třídnictví. Pozoruhodné je, jak nepravdivě problémy navyšování platů vláda odborářům zdůvodnila. Prý se v loňském roce ekonomika nevyvíjí tak pozitivně jako v minulých obdobích a nebyly tedy vytvořeny dostatečné zdroje na úpravy platů v průběhu roku, které by navýšení již od září umožnily. Což je přesný opak toho, co nám tady vláda tvrdí. Jak skvěle táhne ekonomiku a jak v podstatě není třeba šetřit, protože zdroje jsou. Připomeňme, že nejsou ani peníze na speciální školství, ani na vládou prosazenou inkluzi, kterou od počátku SPD odmítá. Až se ministři a pan premiér budou na mítincích před volbami zase chlubit, jakou prioritou je pro ně školství, měli bychom jim my a hlavně učitelé připomenout, že učitelům dluží pěknou řádku milionů. A že tyto peníze, které jim měly patřit, s chutí vláda rozházela jinde.

Je dobré vědět, že na nové úředníky, na větší byrokracii a na nejrůznější politické neziskovky vláda peníze vždy má. K tomu bych připomenul, že předchozí vláda hnutí ANO, lidovců a ČSSD vytvořila deset nových státních úřadů. A počet zaměstnanců ve veřejné správě od roku 2014 narostl o 22 600 lidí navzdory proklamacím o digitalizaci a elektronizaci. Loni z veřejných rozpočtů pobíralo plat od státu rekordních přes 630 000 lidí. Je to nejvíce za posledních sedm let. Ale na platy pracovníků ve školství vláda kašle. Školství prostě vládu hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nezajímá.

