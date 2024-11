Okamura (SPD): Na příspěvku na bydlení stát oproti loňsku vyplatil o 9,4 miliardy víc

Fialova vláda z lidí dělá neplnoprávné občany závislé na státu, kteří musí škemrat o pomoc. Úřady práce na příspěvku na bydlení loni vyplatily 17,9 miliardy korun. To je oproti předchozímu roku o 9,4 miliardy víc. A výdaje státu na příspěvky na bydlení rostou i letos. Od ledna do srpna na nich úřady vyplatily 13,4 miliardy korun. SPD má plán, jak zajistit dostupné bydlení.

Letošní růst vyplacených příspěvků na bydlení za prvních osm měsíců je tak o 18 procent vyšší [plus dvě miliardy korun] než za stejné období loni. O nárůstu objemu peněz vyplacených domácnostem na tuto dávku informoval Český statistický úřad a server Fintag.

Na příspěvek na bydlení loni připadala třetina ze všech vyplacených dávek státní sociální podpory. Za celý rok 2023 na něm úřady podle dat ČSÚ v součtu vyplatily 55 miliard korun.

Měsíčně úřady práce podle dat ČSÚ vyplatily v roce 2023 v průměru 248 000 příspěvků na bydlení. To je meziroční nárůst o 80 000. O příspěvek dnes mohou žádat a čerpat jej lidé žijící v nájmech, podnájmech, ale i vlastníci nemovitostí nebo členové družstev. A dokonce i lidé v rekreačních objektech.

Loni připadalo na žadatele v nájemním bydlení sedm z deseti příjemců podpory. Asi 20 procent z příjemců příspěvku byli vlastníci bytu či domu a devět procent připadalo na podnájemníky a členy družstev. A dále na osoby, které bydlí v rekreačních objektech.

Podle posledně zveřejněných údajů MPSV pokračuje růst vyplacených těchto příspěvků i letos. Od ledna do konce srpna na něm úřady práce vyplatily přes 13,4 miliardy korun. To je zhruba o 18 procent víc než za stejné období o rok dříve. Tehdy dosáhl jejich objem částky 11,4 miliardy. A strmě roste i počet domácností, které pobírají sociální dávku na pomoc s bydlením. Zatímco loni v srpnu úřady práce poslaly 264 600 dávek, v letošním srpnu už to bylo 290 300 dávek. Srpnový počet byl tak meziročně o desetinu vyšší.

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

