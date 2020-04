Okamura (SPD): Navrhujeme prodloužit stav nouze o sedm dnů, tedy do 7. května

reklama

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD navrhuje prodloužit stav nouze o sedm dnů, tedy do 7. května. Celý příští týden probíhá schůze Sněmovny, takže můžeme kdykoli ihned stav aktualizovat na základě nejnovějších faktů a nouzový stav buď znovu prodloužit, nebo neprodloužit tak, aby nebylo ohroženo zdraví a životy našich občanů, a zároveň aby měli lidé co nejmenší ekonomické a sociální škody. Není tedy nutné dnes prodlužovat o měsíc, jak navrhuje vláda, když tady ve Sněmovně stejně celý příští týden všichni budeme.

Vždy jsme byli a stále jsme připraveni za SPD podporovat veškeré kroky a rozhodnutí vlády, které budou chránit životy a zdraví našich občanů. Je nutné podtrhnout dobrou vůli, kterou v této věci hnutí SPD má. Současně ovšem připomínáme, že vláda musí chránit jak životy, tak svobodu a majetek občanů. Velká část vládních nařízení v souvislosti s bojem s koronavirem svobody omezuje a majetek poškozuje. To není kritika. Opatření jsou potřeba. My i vláda musíme ale proto pečlivě měřit míru zásahu do svobod ve jménu ochrany životů, aby škody nebyly zbytečně větší, než je nezbytně nutné. Zde zdůrazňuji, že zdraví a životy občanů jsou pro hnutí SPD nejdůležitější hodnota.

V jaké jsme situaci? Proti protahování restrikcí se veřejně ozývají lékaři, ekonomové, podnikatelé a odborníci. Běžná veřejnost začíná být zmatena protichůdnými zprávami a názory. Čekala na výsledky plošného testování a počítala se zavedením chytré karantény, která měla jít ruku v ruce s uvolňováním omezení a zákazů. Čekala jasná slova a jasný plán. Nedočkala se. A tak po správných krocích vlády na počátku nákazové krize, a tyto kroky podporovalo i SPD, je zde nyní ve veřejnosti nejistota, co bude dál. Lidé se ptají, proč jsou omezení stále platná. Proč něco mohou, a jinou věc mohou až za týden? Proč má pokračovat nouzový stav? Občané už dnes nahlas spekulují o tom, že vláda potřebuje prodloužit stav nouze jen proto, aby se mohly dělat milionové nákupy z veřejných peněz bez výběrového řízení.

Vláda navrhuje prodloužit nouzový stav do 25. května, ale přitom nepředložila ani veřejnosti ani Sněmovně faktické argumenty. Pochopitelně zmatek vidíme nejen v samotné vládě, ale i v krizovém štábu. Minulé úterý například pan premiér v televizi Prima řekl, že on ani ostatní ministři za hnutí ANO nechtějí prodloužit nouzový stav. Uběhlo pár dní a vše je zase jinak. Důvodem má snad být rozsudek soudu ve věci pochybení vlády při přijímání mimořádných opatření. Šlo o zbytečnou chybu. Zdůrazňuji, že chápu, že taková pandemie je nová situace. A je to nová situace, kterou tady dosavadní vlády nezažily. A je nutné dělat řadu obtížných rozhodnutí. Proto to vláda nemá úplně snadné. A proto SPD v prvé řadě vládě předkládá konstruktivní návrhy. Řada těchto myšlenek už byla dílčím způsobem i přijata. A snažíme se spolupracovat, protože myslím, že ve stavu krize a nouze bychom měli především my všichni tady spolupracovat, aby pomohli občanům a pomohli se vypořádat v rámci celé republiky s touto krizí. Všichni bychom měli táhnout pokud možno za jeden provaz.

Musím se proto naprosto ohradit proti tvrzení, že by měla na Sněmovnu padnout odpovědnost za poškození zdraví občanů, neboť neprodloužení nouzového stavu podle přání vlády bude prý znamenat ukončení nutných a potřebných omezení a zhroutí se boj proti šíření nemoci. Jak jsem říkal, tak Poslanecká sněmovna zasedá celý příští týden. Takže náš návrh na prodloužení o sedm dní, o kterém se dnes také bude hlasovat, má jednoduchou logiku. Můžeme naopak stav kdykoli aktualizovat a klidně příští týden znovu během doslova pár minut ten nouzový stav buď prodloužit, nebo upravit, nebo se k tomu můžeme postavit tak, aby to bylo co nejlepší řešení.

Vláda musí vládnout v souladu s právním řádem této země. A i věcně správné rozhodnutí musí být s tímto právním řádem v souladu. To je základem ústavního pořádku demokratického státu, jinak směřujeme ke zvůli. Stav, do kterého se vláda dostala, lze napravit. A není nutné to řešit měsíčním prodloužením stavu nouze. Připomínám, že hnutí SPD nabízelo po výzvě premiéra odborníka na krizové řízení za člena krizového štábu. Nakonec nebyl zájem a místo odborníka na krize si vláda vybrala do týmu zubaře. Přitom se ukazuje, že právě odbornost chybí.

V této souvislosti naprosto důrazně žádám všechny vládou jmenované členy krizového štábu, aby svoje spory neřešili přes média. Přispíváte k nejistotě lidí. Musím zde zmínit v této věci i neblahou roli některých médií, která tyto spory přiživují, a tím pádem občané jsou v této krizové situaci zmateni a nedostávají správné a hlavně odborně založené informace.

Zmatek a nedostatek relevantních informací nás tedy v hnutí SPD dostává do skutečně špatné situace. Protože chceme být konstruktivní a nemáme důvod být proti jen proto, že to navrhuje vláda, jakkoli jsou v poslední době informace zmatené. Nechceme a nebude samozřejmě bojkotovat opatření, která skutečně mohou chránit lidské zdraví a možná i životy. Přestože o naše odborníky s mezinárodním renomé není zájem, pokusím se dát vládě z tohoto místa jménem hnutí SPD pár doporučení a návrhů.

Důrazně žádám, abychom v této době měli zásadní informace, to znamená v době prodloužení nouzového stavu o sedm dní, jak my navrhujeme, to znamená nejpozději příští týden, abychom měli v této době zásadní informace z plošného testování a informace o stavu slibované chytré karantény.

Po analýze celkové situace připravme návrh potřebných opatření v nezbytné míře. Za zásadní považujeme kontrolu a evidenci hranic s cílem zabránit vstupu cizinců z nákazově nebezpečných zemí a také preventivní ochranu seniorů a nemocných.

Pokud bude pokračovat příznivý vývoj, tak opatření realizujme bez prodloužení stavu nouze. Jestli je k tomu třeba úprava krizové legislativy, tak ji navrhněte, protože v době nouzového stavu může návrhy zákonů navrhovat do Sněmovny pouze vláda, a mohu slíbit naši podporu k rychlému řešení. Pokud se situace, nedej bože, zhorší, prodloužíme nouzový stav.

Na závěr chci připomenout vládě, že budou nutné strategické kroky v období po bezprostředním zvládnutí pandemie. Zatím slyšíme pouze věci, které lze označit jako koncepci dluhů bez omezení a kontroly. Tato země nehospodaří dobře. To není jen o této vládě hnutí ANO, ale také o vládách s účastí ODS, ČSSD, KDU-ČSL či TOP 09, které jí předcházely. Chápeme, že v čase krize je třeba se zadlužit, ale to zároveň vyžaduje kvalitativní změny v nakládání se státním majetkem a penězi daňových poplatníků. Názor, že republiku dostaneme z krize pouze tím, že z velkého dluhu uděláme ještě větší, je zcela mylný. Je nutné v rozpočtu udělat ozdravné škrty, které navrhuje naše hnutí SPD, to znamená ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tato novela zákona z pera SPD už tady leží půl roku, ukončit nákup amerických expanzivních vrtulníků za 15 mld. korun, ukončit tu zpackanou inkluzi ve školství, to je cca 6 mld. ročně, ukončit vyplácení veřejných peněz politickým neziskovým organizacím. Hnutí SPD proti nim nemá vůbec nic, naopak podporujeme neziskové organizace, které se starají o seniory, o děti, o invalidy, o potřebné spoluobčany, ale rozhodně odmítáme to, co předvádí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, aby se posílaly peníze politickým neziskovkám, které tady propagují Evropskou unii, multikulturalismus, gender a pozitivní diskriminaci. To přece nic slušnému a pracujícímu člověku nepřináší. Teď ty peníze potřebujeme naopak přeskupit směrem k potřebným, slušným a pracujícím lidem.

Dále navrhujeme snížit podporu nebo nejlépe ukončit podporu solárním baronům. A tady jsme rádi, že vláda již vyslyšela naše, řekl bych, i několikaleté volání, ale v každém případě v posledních měsících jsme to volání ještě zintenzivnili a teď zvláště v souvislosti s touto krizí jsme říkali, že je to jedna z věcí, kterou by bylo potřeba dotáhnout, a jsme rádi, že jsem včera zaznamenal už reakci ze strany vlády, že tedy o tom konečně začne jednat. Tady je to 40 mld. korun ročně. Takže to by se hodilo, kdybychom tyto peníze dali našim slušným a potřebným občanům.

Dále navrhujeme stáhnout vojáky z Afghánistánu. Nevím, co teď dělají v Afghánistánu, přítomnost našich vojáků v Afghánistánu stojí téměř tři čtvrtě miliardy ročně. My potřebujeme vojáky v České republice, aby pomáhali, a vojáci už přece i veřejně říkali, že jsou připraveni pomoci, a nebo poslat pomoc na řecko-turecké hranice. To by bylo také optimální využití, protože je to vnější schengenská hranice a Řecko tam čelí náporu agresivního Turecka a jsou tam připraveni i nelegální islámští migranti, takže tam je také potřeba, abychom se postarali o naši obranu.

Celková situace vyžaduje změnu strategie, a tou je podle našeho názoru naprosté nadřazení zájmů této země. Je nutné seškrtat výdaje, které nic nepřináší slušným a pracujícím lidem. A jenom ten balík opatření, který jsem tady představil, z pera SPD je odhadem více než 100 mld. korun. Je to právě těch 100 mld., o které vy jste navýšili zadlužení České republiky. Přitom ty peníze v rozpočtu jsou a mohli jsme to vyřešit normálně přeskupením peněz, jenom by vláda musela chtít škrtnout peníze na tyto nepotřebné věci, ale holt tu odvahu nemá, ale doufám, že třeba svůj názor změní.

Musíme začít také s důslednou protekcí českých firem a také s důslednou ochranou ekonomických zájmů České republiky. Pokud to nebudeme dělat, tak jiné země a nadnárodní korporace budou následnou krizi řešit na náš účet a doplatí na to u nás všichni občané.

V poslední době se množí spekulace v médiích, které se týkají okolností nákupu zdravotnických potřeb bez výběrového řízení v době stavu nouze. Především ty spekulace ve veřejnosti a v médiích, které se šíří, a ta podezření, která se šíří v této věci mezi veřejností, se týkají Ministerstva vnitra pod vedením pana ministra Hamáčka z ČSSD. Jde o podezření z předražených zakázek, neboli krátce řečeno z korupce. Takové spekulace a podezření je podle názoru hnutí SPD třeba transparentně ověřit bez zbytečného politizování. To zdůrazňuji. Takže naše hnutí nepodpoří v této věci zřizování jakýchsi komisí, kterými tady některé opoziční strany šermují, ale chceme, aby případné šetření bylo profesionální a efektivní. Vhodným řešením se hnutí SPD zdá prošetření těchto případů pracovníky Nejvyššího kontrolního úřadu. A k tomu jsme také už minulý týden vyzývali a podle mých informací Nejvyšší kontrolní úřad šetřit bude.

Proto v této věci navrhujeme následující doprovodné usnesení poté, co bude hlasováno o prodloužení či neprodloužení nouzového stavu. Nevím, jak to hlasování tady ve Sněmovně dopadne. V každém případě, ať to bude tak nebo onak, předkládám návrh doprovodného usnesení, které zní, je to v podstatě jedna věta: "Poslanecká sněmovna považuje za správné nejasnosti okolo realizace nákupu zdravotního materiálu v době stavu nouze prověřit pracovníky Nejvyššího kontrolního úřadu".

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

