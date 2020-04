Okamura (SPD): Někdo jenom kritizuje a někdo se snaží

reklama

Vážené dámy a pánové,

já budu reagovat na výzvu ministrů, abychom se ptali. Takže já bych se zeptal na aktuální věc. Obrací na mě v souvislosti s pandemií koronaviru zoufalí občané Mostu a Litvínova, jelikož vláda v době uzavření státních hranic a stavu nouze využila výjimku z krizového zákona a dala povolení k příjezdu 595 zahraničním pracovníkům. Je to 575 zahraničních dělníků a 20 specialistů. Za zdraví těchto dělníků a odborníků nebude odpovídat Unipetrol, ale údajně externí firmy, která je sem vyšlou. A výše uvedený výčet dělníků napovídá, že může jít o zneužití výjimky z krizového zákona, protože v případě dělníků, zahraničních dělníků, nepochybně nejde o vysoce odborné specialisty, které by nebylo možné nahradit pracovníky z České republiky, ale jde o normální agenturní zahraniční dělníky. Znova říkám, že je to skupina 600 lidí. Šesti set lidí do Mostu a do Litvínova a okolí. A i v případě údajných 20 specialistů je k úvaze, zda v České republice skutečně nenajdeme 20 stejně kvalifikovaných lidí.

A na mě se obracejí zoufalí občané Mostu a Litvínova a my jsme jejich straně. Já už jsem včera v tomto smyslu interpeloval jak premiéra Babiše, tak ministra vnitra Hamáčka a dnes jsem říkal už panu ministrovi Hamáčkovi, k tomu se ještě dostanu, jaký je tedy skutečný stav, protože to, co říká pan ministr, a realita se úplně liší. A jenom bych řekl tu strukturu. Jedná se o 270 občanů Slovenska, 245 Poláků a dále jsou tam Němci, Francouzi, Rakušané, Belgičané a Nizozemci, což jsou právě i podle těch oficiálních informací rizikové země. A ujištění vlády, že pracovníci, ale to pouze ti z rizikových zemí, to znamená z Německa, Rakouska, Francie, Beneluxu mají být testováni na koronavir, je úsměvné, protože nakažený člověk nemusí po nakažení ještě 14 dní vykazovat příznaky, a tím pádem jeden test nevypovídá vůbec o ničem.

A já se chci zeptat pana ministra vnitra Hamáčka a pana premiéra, kteří zrovna odešli, ale zajisté slyší, jakým způsobem zajistíte bezpečnost občanů Mostu, Litvínova a okolí? Jak to bude se čtrnáctidenní karanténu těch zahraničních dělníků? A mají přijet už teď v nejbližších dnech, protože jste jim udělili povolení, přestože v Čechách je nouzový stav. A jak se bude postupovat při jejich dohledu v karanténě? Dále bych se chtěl také zeptat, kdo to celé povolil bez karantény. Kdo ponese případnou odpovědnost za následky, pakliže se z této skupiny šesti set cizinců, což je obrovský počet, rozšíří případná nákaza na občany okolí?

Dále mám další otázku, protože prý v rámci opatření mají být pouze v pracovní karanténě, to znamená, že na ně Unipetrol bude dohlížet v práci, aby nikam nechodili, ale co tedy volnočasová karanténa, až je z práce přivezou do hotelu anebo do nějaké ubytovny, tak Unipetrol na svých stránkách píše, že mají omezené možnosti, jak je kontrovat mimo pracoviště, a je to, znova říkám, šest set lidí, jak tady bude zaručeno, aby se ve volném čase nepohybovali po městě cizinci, kteří neprošli karanténou, zdůrazňuji, neprošli karanténou a dostávali se do kontaktu s místními?

Ministr Hamáček minulý týden místní občany se snažil uklidnit, že takhle by to neodsouhlasil a že chce, aby byli ubytováni všichni pospolu mimo střed města a hlídáni vojáky nebo policisty. Vojáci nebo policisté aby hlídali těchto 600 lidí. Ale tak je to 600 lidí, znovu zdůrazňuji. Ale najednou je to jinak a podle nejnovějších informací nechali ubytování cizinců na zahraničních dodavatelích Unipetrolu, tzn. zcela mimo kontrolu. A do práce jim prý Unipetrol bude vozit jídlo, aby nikam nechodili. Ale kdo jim tedy bude vozit jídlo po práci, aby se zamezilo jejich pohybu po městě, když neprošli karanténou? A kde konkrétně budou ubytováni, ptají se občané Mostu a Litvínova? Unipetrol to totiž nechal na zahraničních dodavatelích, jak píší na svých stránkách, a jak už je výše popsáno. Takže to, co říkal pan ministr Hamáček, je úplně jinak. A jak dostatečně bude zajištěna ostraha objektu, kde budou bydlet? Tato obrovská skupina zahraničních dělníků, kteří v těchto dnech mají přijet právě do Mostu a do Litvínova?

Když to shrnu, jde o to, že občané Mostu a Litvínova mají pocit, a já ten pocit mám s nimi, že byli postaveni před hotovou věc do šílené situace, kdy jim tam v nejbližších dnech vláda přiveze 600 cizinců v době nouzového stavu, tito cizinci nejdou ani na 14 dní do karantény jako všichni ostatní, a ani nemusí dodržovat pravidla jako občané České republiky. A já myslím, a navíc chce vláda otestovat pouze 20 z nich, jenom ty z těch západních zemí, a zbylých 575 nikoli. A bydlí pohromadě a stát říká, že se postará vojáky či policisty, aby se nepohybovali ve volném čase po městě atd. Takže tady je neskutečné množství otázek, a já to tady veřejně říkám, aby vláda zodpověděla ty otázky, my stojíme na straně občanů Ústeckého kraje. Je to lokalita, kde žije spousta lidí, i sociálně slabších lidí, a bojí se.

Takže já žádám odpověď na tyto otázky. A proč využívám tento prostor, protože na písemnou interpelaci mi musí vláda odpovědět do třiceti dnů. Ale ta situace je urgentní, ti dělníci mají přijít už během několika dní. Proto bych žádal urychlenou odpověď. A zároveň se tady hovořilo o tom, že někdo jenom kritizuje a někdo se snaží. Tak jsem vám chtěl říct za nás za SPD, je to typický příklad, kdy my jsme konstruktivní a pracujeme a snažíme se.

Jak víte mnozí z vás, tak já jsem před třemi týdny oslovil přímo japonského výrobce léku proti koronaviru. Jmenuje se Avigan. Oslovil jsem ho sám, napsal jsem mu japonsky přímo do firmy Toyama Chemical. Je to podfirma pod Fujifilmem, a japonské strany mi přímo odepsaly, že jsou ochotny jednat o dodávkách tohoto léku koronaviru pro Českou republiku. Následně jsem do toho zainteresoval i japonskou ambasádu a japonský velvyslanec, s kterým mám dobrý vztah, přímo oslovil japonské ministerstvo zahraničí a také jsme to tlačili touto cestou.

Na základě pozitivní odpovědi z Japonska, kdy mi napsali přímo od výrobce, že jsou ochotni jednat o dodání tohoto léku pro Českou republiku, jsem tyto mnou domluvené kontakty předal panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, protože japonská strana řekla, že musí dostat oficiální žádost od japonského Ministerstva zahraničí, protože se jedná o dodání léku do zahraničí mimo Japonsko. A máme skvělou zprávu, protože na základě těch mnou domluvených kontaktů Japonsko rozhodlo, a tady mám dopis z japonské ambasády ze včera, kdy japonský ministr zahraničí Motegi sdělil, že nám ten lék nebudou prodávat, ale oni nám ho dají. Oni zařadili na základě této mojí aktivity Českou republiku mezi dvacet zemí, kterým dodají zdarma tento experimentální lék. Musím poděkovat i panu ministrovi za spolupráci, protože tu předanou štafetu ode mě potom předal na svůj úřad a oficiálně v tom jednání postupoval. A musím říci a jsem ráda, že tady pan Satoshi Teramura z japonské ambasády mi tady děkuje za tu iniciativu, že se to podařilo domluvit a dotáhnout.

Takže teď mám dotaz na pana ministra, protože to neříkám tady, abych tady popisoval celou svoji aktivitu, ale dotaz zní: Pane ministře, kdy se dostane tento lék k českým občanům, kdy se dostane tento lék k českým občanům? Protože to, co jsem z opozice mohl udělat, tzn. využil jsem své kontakty, domluvil jsem lék pro občany České republiky proti koronaviru. Vy jako vláda jste to potom dotáhli tyto předjednané kontakty, a nyní tedy Japonsko nám ten lék dá dokonce zadarmo, a je to potvrzeno. Akce se podařila. Myslím si, že je to skvělé, že ze strany SPD takhle postupujeme konkrétními kroky, a ten můj dotaz tedy už jenom je, protože japonská strana už mi písemně napsala, že tedy nám to dá zadarmo, zařadila nás na seznam mezi dvacet světových zemí, kterým to dá zadarmo díky tomu.

A teď můj dotaz je, pane ministře, jestli máte informaci, kdy se to fyzicky dostane k českým pacientům.

Děkuji za pozornost a prosím vás o odpověď.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

