Okamura (SPD): Neomarxisté a ministryně Maláčová chtějí uměle zbourat rozdíly mezi muži a ženami

To je opravdu totálně nechutné a zvrácené. Sociální demokraté chtějí děti genderově znásilňovat již od útlého věku. Zvrácená genderová idelogie je dětem vnucována na základě příručky, kterou dříve vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD, která tuto příručku pro mikrojesle hájí. Ve třicetistránkovém dokumentu se radí, jak by s batolaty mělo být zacházeno během her, při kterých by se mělo potírat tradiční rozdělení rolí mezi muže a ženy. Hnutí SPD jasně hájí normální svět pro normální lidi, tradiční hodnoty a svobodu slova a svobodu mít svůj názor proti takovýmto sluníčkářským nesmyslům a proti nové totalitě!

Neomarxisté a ministryně Maláčová chtějí uměle zbourat rozdíly, které jsou mezi muži a ženami. „Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, budete vozit v kočárku atd.),“ instruuje manuál s názvem Plán péče a výchovy v mikrojeslích.

Jak upozorňuje Jana Jochová z Aliance pro rodinu, tato metodika také doporučuje čtení příběhů, ve kterých se už mají vyskytovat různé modely rodiny. Tím se myslí i to, že dítě má mít dvě matky nebo dva otce, jak se píše v doporučené literatuře z oficiálního lesbického nakladatelství Lepress, nebo že matka je hornice a otec ošetřovatel.

Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku, aby kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte?

Není to tedy jen nějaká nevinná recese. Propagátoři gender ideologie ji často halí do líbivých frází o prosazování rovnosti a boji proti násilí na ženách. Tato teorie, která vychází z neomarxismu, tvrdí, že pohlaví je konstrukt, nikoli biologická danost, a že pohlaví je libovolně měnitelné. Nese to pak důsledky pro celou společnost. Uvedeme si několik příkladů....

Například v Británii existuje „rodina“, kde Louise (táta, z něhož bude máma) a Nikki (máma, ze které bude táta) Dravenovi mají syna, jehož pojmenovali Star Cloud. „Přestože je to chlapec, rodiče si nepřejí nálepkovat ho pohlavní příslušností a raději se o něm vyjadřují jako o osobnosti, která si v budoucnu sama vybere, zda se cítí jako muž, nebo žena“ a své dítě chtějí vychovávat jako neutrální osobnost, tedy ani jako dívku, ani chlapce. Tedy přesně dle trendu, kdy si člověk může své pohlaví libovolně měnit.

Britská vláda pokročila v genderovém blouznění tak daleko, že osmdesát státních škol, z toho polovina základních, zavádí „genderově neutrální“ školní uniformy. Kluci budou moci chodit v sukýnkách a holky v kalhotách. A týká se to dokonce i velmi malých dětí. V Anglii se totiž chodí do základní školy od pěti let.

Britský deník Telegraph informuje o tom, že v britských školách probíhá nová kampaň, v níž se tvrdí, že všechna pohlaví můžou mít své dny. Menstruační výrobky nebudou jen na dívčích toaletách, ale na všech. Též vyšla příručka, že by pro děti měly být zavedeny univerzální uniformy bez ohledu na pohlaví.

Další ukázka zrůdnosti genderu v praxi je, že v Německu jsou sledovány rodiny a děti, pokud například holčička nosí jen sukně, má upletené copánky a rodiče ji vedou k tomu, aby pomáhala v domácnosti a věnovala se ručním pracím. A když mají chlapci na svůj věk nápadně hodně svalů, může to údajně naznačovat, že jsou vystaveni fyzickému drilu charakteristickému pro rodiny s pravicově radikálním zaměřením…

Hnutí SPD jasně hájí normální svět pro normální lidi, tradiční hodnoty a svobodu slova a svobodu mít svůj názor proti takovýmto sluníčkářským nesmyslům, které propaguje ČSSD, a proti nové totalitě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

