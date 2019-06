Okamura (SPD): Neustále chtějí někoho odvolávat. Mají strany demagogického bloku vůbec něco jiného v programu?

Neustále chtějí jen někoho odvolávat - Zemana, Babiše a teď nejnověji zase Okamuru. To se jim ale nepovede. Mají strany takzvaného demagogického bloku včetně Pirátů vůbec něco jiného v programu? Něco pozitivního nebo konstruktivního, co by zlepšilo životy lidí? Vypadá to, že bohužel ne...

Sluníčkáři chtějí zlikvidovat mě a SPD, tentokrát za to, že jsem jako první na sociálních sítích upozornil na otřesný případ šestnáctileté dívky z Terezína, kterou odporně znásilnil na poli u Lukavce v Ústeckém kraji africký migrant. A ukázalo se, že jsem měl pravdu. Bláznivý sen multikulturních sluníčkářských snílků o otevřené Evropě bez hranic končí noční můrou. Je to hnus. Novodobý sluníčkářský fašismus. Ale my v SPD se nedáme, budeme nadále mluvit na rovinu a prosazovat ze všech sil náš pozitivní program, který jsme vám slíbili ve volbách. My v SPD chceme lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Místo, aby proimigrační a probruselští politici a novináři odsoudili znásilnění dívky, tak utočí na mě, který tento kriminální čin zveřejnil a odsoudil. A navíc ještě tito sluníčkáři neustále podporují nebo bagatelizují migraci a o SPD lživě prohlašují, že jen migrací strašíme.

Místo, aby se věnovali příčinám a řešili řešení, aby k takových činům nedocházelo. Bezcitné hyeny! Podpořte SPD u voleb a zabráníme těmto ohavným kriminálním činům!

Hnutí SPD prosazuje jako jediná parlamentní strana nulovou toleranci této nezákonné migrace. Prosazujeme také zákaz propagace islámu v ČR. Z našeho programu neuhneme a budeme nadále ze všech sil prosazovat bezpečnou Českou republiku. Ostatní strany však více či méně migraci i islám podporují a návrhům SPD brání. Podpořte SPD u voleb a zabráníme těmto ohavným kriminálním činům!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Vrcholem byl zatím středeční rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou. Myslel jsem, že v rozhovoru odporný čin znásilnění odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky!!! A že prý tím, že jsem o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jsem to, tak prý vzbuzuji strach vůči migrantům!!! A že prý je v ČR mnoho jiných znásilnění a proč jsem prý napsal zrovna o tomto!!! Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin. Ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufám, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá. Ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil.

Jsou v Českém rozhlase normální? Co si o tom myslíte Vy? Má vůbec zpravodajství Českého rozhlasu smysl? Za sebe říkám, že nemá. Redakce je prošpikovaná bezcitnými sluníčkáři a vítači migrantů, které si nuceně musíme platit formou koncesionářských poplatků. Nejlepší by bylo poplatky zrušit. Pak by se ukázalo, jestli takovou stanici bude vůbec někdo poslouchat. Český rozhlas dlouhodobě pomlouvá a špiní SPD a cenzuruje naše názory, aby nebyly slyšet. Je to v podstatě další sluníčkářská politická strana, která za veřejné peníze manipuluje veřejné mínění ve prospěch jednoho názorového proudu. A špiní názorové oponenty. Vzpomínám, jak redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko o SPD opakkovaně ve vysílání řekl, že jsme xenofobní strana jen pro to, že odmítáme nelegální migraci a islám. Takové chování rozhlasu je nepřípustné. Bohužel má SPD zatím v Radě Českého rozhlasu pouze jednoho zástupce, takže máme malý vliv. Podpořte nám prosím ve volbách, abychom mohli zajistit v souladu se zákonem vyváženost zmanipulovaného Českého rozhlasu a České televize!

