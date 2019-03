Okamura (SPD): Odsuzujeme válečné zločiny USA a NATO, spáchané na srbském národu

V těchto dnech si připomínáme dvacáté výročí agrese NATO a USA proti tehdejší Jugoslávii, která je též známa jako „humanitární bombardování“. Šlo o porušení mezinárodního práva a bohužel se tak stalo se souhlasem vlády České republiky.

Jako první český politik vůbec jsem se již před několika lety veřejně omluvil srbskému národu za válečné zločiny, které spáchala Severoatlantická aliance spolu s Českou republikou během tzv. humanitárního bombardování Srbska na podporu kosovsko-albánské mafie. Bylo to v rámci mého vystoupení na mezinárodní konferenci o česko-srbských vztazích. A jsem rád, že také náš lídr kandidátky do Evropského parlamentu MUDr. Ivan David, Csc. jako tehdejší člen vlády hlasoval proti. A jsme také rádi, že prezident Zeman, který byl tehdejším premiérem, přiznal, že to byla chyba.

„Nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární: To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu,“ řekl tehdy prezident Václav Havel v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Útoky, které trvaly přes dva měsíce, si vyžádaly několik tisíc obětí z řad civilistů a prokazatelně byly zasaženy nevojenské cíle. Bombardování bylo ukončeno dohodou a rezolucí OSN o mezinárodní správě Kosova. Tato rezoluce byla porušena vyhlášením nezávislosti Kosova a uznáním této nezávislosti řadou zemí včetně České republiky. Česká republika se tak opakovaně podílela na porušování mezinárodního práva.

Tento postup je mimořádně nebezpečný, neboť Česká republika je životně závislá na respektu k mezinárodnímu právu. Česká republika potřebuje být součástí kolektivní bezpečnosti, ale musíme trvat na přísně obranném charakteru takového spojenectví. Na příkladu Rakouska vidíme, že není nutné být zrovna členem NATO. Hnutí SPD prosazuje právo občanů rozhodovat v referendu o členství naší země ve vojenských aliancích včetně NATO.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Naprosto odmítáme plány na armádu Evropské unie. Zapojení České republiky do vojenských akcí musí podléhat plně Ústavě České republiky a naše armáda musí být budována k obraně naší země. Naprosto odmítáme suverenitu samozvaného státu Kosovo. Kosovo je Srbsko! V plné nahotě se ukazuje zrada vlády Mirka Topolánka z ODS a Karla Schwarzenberga z TOP 09, která uznala nezávislost samozvaného státu Kosovo, který zakládali lidé z teroristické organizace UÇK. „Vždy jsem o těchto představitelích říkal, že jsou představiteli narkomafie financované na základě válečných zločinů,“ řekl před časem prezident Miloš Zeman o představitelích samozvaného státu Kosovo a měl pravdu.

Zrada české vlády na srbském národě je o to odpornější, že v roce 1938 se hlásilo 60 tisíc dobrovolníků na obranu Československa proti Němcům...

Odsuzujeme válečné zločiny Spojených států amerických spáchané na srbském národu. Odsuzujeme „humanitární bombardování“, které podporoval tehdejší prezident republiky Václav Havel.

A přiznejme si, že současné problémy ve světě jsou často jsou důsledkem amerických vojenských invazí a jejich napadání suverénních států.

