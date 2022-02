Okamura (SPD): Ohnuli jste zákon o jednacím řádu a natvrdo jste nás umlčeli

reklama

Já bych chtěl říci, že samozřejmě tím, že jste si to tady natvrdo prohlasovali i za pomoci porušování zákona o jednacím řádu Sněmovny, tak samozřejmě boj SPD, politický boj SPD za svobodu a demokracii nekončí. My už připravujeme ústavní stížnost proti tomuto jinak pojmenovanému nouzovému stavu, tzv. pandemickému zákonu. Tu ústavní stížnost připravujeme ve třech rovinách.

Za prvé z toho důvodu, že ten zákon jste protlačili v legislativní nouzi, a tady ocituji ze zákona o jednacím řádu Sněmovny, za jakých podmínek lze prosazovat zákon v legislativní nouzi. Cituji: Zákon v legislativní nouzi lze projednat pouze v případě - cituji - mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Ani jeden z těchto parametrů ten pandemický zákon nesplňuje. Pravda, on je splňuje, ovšem v opačném slova významu, než je to tady míněno, že skutečně ohrožujete základní práva a svobody občanů, ovšem přesně v jiném významu, než je tady v tom zákoně zmíněno.

Tou druhou rovinou je i protiústavnost toho vašeho pandemického zákona, protože vy tam například omezujete právo na podnikání, což je ústavou dané právo a vy to prostě tady omezujete, a i další práva, například právo na vzdělání, právo na to, aby nebyl omezován občanům soukromý a společenský život, tak to tady omezujete běžným zákonem. A není pravdou, že tento pandemický zákon už Ústavní soud posuzoval. To jsou ty vaše lži, které tady říkáte někde v médiích, ale on posuzoval ten dosavadní pandemický zákon, nikoliv ten váš nový. Ten váš nový byl přijat dnes, teď, v tomto okamžiku, kdy jste ohnuli zákon o jednacím řádu a natvrdo jste nás tady umlčeli a omezili, chcete teď mít pravomoc a budete ji mít, pakliže ji nezruší Ústavní soud, omezovat další práva občanů. (Neustálý hluk v sále.) Můžu poprosit o klid?

Co se týče té třetí roviny, tak je to, že jste si to prosadili, prohlasovali tady za pomoci porušení zákona o jednacím řádu Sněmovny. A je to tedy shodou okolností, že v tu dobu řídil schůzi právě také místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS, tak vlastně nechal hlasovat o procedurálním návrhu uprostřed projevu, uprostřed mého projevu, přičemž přestávka byla vyvolána nepřítomností ministra - alespoň jednoho ministra z vaší vlády. Ovšem to přerušení na základě toho, že tady není váš ministr, nezakládá konec projevu a já jsem měl dostat slovo kontinuálně poté, co se váš ministr vrátil. To znamená, já jsem vůbec neměl být přerušen v tom projevu a měl jsem mít právo mluvit dále. A jak víte, tak se na tom shodují snad všichni právníci, kteří to v médiích komentovali. Takže to je porušení zákona.

Druhé porušení zákona, které jste, pane místopředsedo Skopečku, vaším prostřednictvím, udělal, tak byl ten váš procedurální návrh na to, aby se mohlo hlasovat i po 21. i ještě pozdější hodině, neboť nebyl přednesen zástupcem předkladatelů na mikrofon, ale jen přednesen předsedajícím. Dále porušením zákona bylo, a opět shodují se na tom i ti právníci, dávají nám zapravdu, že hlasování o prodloužení schůze může být předloženo jen do 19 hodin, viz § 53 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu. Já bych vás chtěl upozornit, pane předsedo, že v případě, že to Ústavní soud potvrdí, tak vy budete muset složit funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny, protože jste porušil zákon. To znamená, já bych vás chtěl důrazně potom požádat, že kdokoli, kdo z vás bude porušovat zákon ve vedení Sněmovny a dají nám soudy i dílčím způsobem zapravdu, tak to pro vás znamená složení, odchod z funkce místopředsedy či předsedy Sněmovny. Jenom to chci zdůraznit, abyste vážili tyto vaše nedemokratické praktiky.

A proč o tom mluvím, že je to nedemokratické? Já už nebudu mluvit dlouho, protože teď už bude nastupovat ta naše ústavní žaloba, ale já bych tady úplně na závěr chtěl ocitovat právě za mnou sedícího premiéra Petra Fialu. Pan premiér se tváří, že mě neslyší, ale slyší, to víme. Pan premiér Fiala řekl, když jsme tady dva dny zcela legitimně, a předem jsme to nahlásili, že budeme obstruovat pandemický zákon, protože prostě my bojujeme za svobodu a demokracii, vy jste proti svobodě a demokracii pro občany, tak vy jste to, pane premiére, označil, že demokracie není bezobsažný monolog. Ale já si tedy dovoluji ocitovat, co jste řekl v roce 2016, pane premiére, tehdy jste byl předsedou ODS, to jste i dnes, ale byl jste v opozici, a jako opoziční lídr, když jste tehdy blokoval EET, tak jste prohlásil toto, cituji. Cituji Petra Fialu. Menšina má také svá práva a na tom je založena demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny. A ta menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce.

A řekl jste to v souvislosti s tím, že EET jste tady obstruovali celých dvě stě třicet šest dní. My jsme obstruovali dva dny, dva dny a dva dny, a vy celých dvě stě třicet šest dní. A vy jste teď začal, přesně jak to dělá vaše vláda, dělit občany na horší a lepší, na ty, co jsou správní a nesprávní. To je vaše vláda, která rozděluje společnost. Vy jste úplně změnil o 180 °, jak jste opojen tou arogancí moci, a teď už dělíte opozice (myšleno zřejmě obstrukce) na ty správné a na ty špatné, pane premiére. To znamená, vaše obstrukce dvě stě třicet šest dní, ano, i SPD nesouhlasila se zaváděním EET, to je jasné, protože my jsme prosazovali, nakonec i prosadili po diskusi s tehdejší vládou, paušální daň pro živnostníky, daně se platit mají, ale jiným způsobem a nezatěžovat živnostníky, my chceme živnostníkům pomáhat, takže vašich dvě stě třicet šest dní, to byly správné obstrukce, ale naše dva dny, potažmo dva plus dva dny, když sečtu i to první projednávání před vrácením ze Senátu, jsou pro vás špatné.

Takže to je dneska ta demokratická, v uvozovkách pseudodemokratická, tvář této vlády. A znovu, já vím, jaká je tady atmosféra vůči opozici. Vy byste nás nejradši umlčeli, nejradši abychom vůbec nechodili do práce. Ano, pan poslanec Výborný k z KDU-ČSL teď kýval. Ano, je to tak, ale od něj mě to nepřekvapuje, protože už jsem tady říkal, že to jsou takoví ti nejvíce radikální, aktivističtí, nenávistní poslanci. To znamená vy nás chcete umlčet. Vy byste chtěli, aby opozice byly jenom loutky. Vy byste nám nejradši, mně to tak připadá, vzali hlasovací karty. (V sále je obrovský hluk.)

Ale já bych vás chtěl upozornit, vážený pane premiére, že i my máme náš politický program, stejně jako vy jste ho měli v opozici, a my jsme taky byli v minulém volebním období v opozici. My máme náš volební program a náš volič nesouhlasí s omezováním práv a svobod občanů ani formou toho pandemického zákona. Vy máte váš program, tedy upřímně nevím jaký, protože stále čekáme na to, abyste konečně vyřešili to zdražování, všechny země, už i Slováci zastropovali ceny elektrické energie až do roku 2024 na tři roky. Ušetří tím slovenským občanům skoro cca 30 miliard korun, protože zastropovali ceny energií. Poláci, Slováci - pardon, Maďaři - tam zas dělají nulové DPH na základní potraviny, zastropovali ceny pohonných hmot, sazby na hypotéky, aby pomohli lidem. A od vás pořád čekám, my už jsme poslední zemí ve středoevropském regionu, ve V4, která neudělala vůbec nic pro občany.

A já samozřejmě vím, že jestli teď něco začnete vymýšlet, ano, bude to díky tlaku SPD, a my to víme, protože už čekáme několik měsíců, co tady máte vládní většinu, a mohli jste to dát i poslaneckými návrhy. Vy jste sliboval, že do konce prosince předložíte návrhy na vyřešení zdražování a předložil jste doslova nic. Žádný návrh, který by pomohl alespoň většině občanů České republiky, tady není. Teď když cokoliv předložíte, bude to jako s čímkoliv jiným, co tady je. My jsme vám to tady připomněli, tlačíme na vás, vytváříme velký společenský tlak na to, abyste se konečně rozhýbali a jakékoliv řešení ohledně zdražování, které přinesete, bude zásluhou SPD, protože jsme vás tady konečně rozhýbali. Já za nás musím říct, že takhle neviditelného premiéra, řekl bych, takhle neakčního premiéra ohledně problémů lidí, tady snad ještě Česká republika neměla od roku 1989. Je to smutné, je to tak. Je to smutné, že je to zrovna v době, kdy je velká krize, lidem chodí drahé doplatky za elektřinu a lidé jsou opravdu z těch předražených potravin zoufalí.

A já vás vyzývám k řešení. SPD tady předložilo řadu řešení přesně v souladu s tím, co navrhují Poláci, Maďaři, Slováci, tak doufám, že si některé z těch řešení vyberete, a pak ho nebudete vydávat za své, ale aspoň poděkujete SPD, že jsme vás tady trošku probrali a že snad s nějakým řešením díky SPD také přijdete. Takže my tady dál budeme bojovat za běžné slušné lidi a doufám, že ta vaše vláda konečně pro ně začne pracovat taky a nejenom pro své osobní zájmy.

Děkuju za pozornost.

