Okamura (SPD): Po zavedení paušální daně volám už sedm let

Vážené dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona na zavedení paušální daně pro malé živnostníky, tedy to, po čem volám a přemlouvám vlády již celých sedm let, co jsem v politice. Cílem je zjednodušení podnikání živnostníků.

Na úvod k tomuto tématu mi dovolte odcitovat kousek ankety v médiích z 8. října 2013, tedy před sedmi lety, v níž jsem odpovídal já a zástupce hnutí ANO. Na dotaz novináře - měly by být zavedeny tzv. registrační pokladny - odpověděl mluvčí ANO - cituji: Ne, nechceme zatěžovat živnostníky a drobné podnikatele. - Jak víme, praxe byla úplně jiná a hnutí ANO tento slib flagrantně porušilo. Moje odpověď byla úplně jiná. Řekl jsem - cituji: Jsme pro jiné revolučnější řešení, vybrané živnosti a řemesla by měly mít možnost zaplatit nějaký paušál a pak podnikat bez další byrokracie, odvodů, bez účetnictví, musíme motivovat občany, aby se sebezaměstnali, což je důležitá metoda v boji s nezaměstnaností. - Konec mého sedm let starého citátu

Uběhlo tedy sedm let. Navzdory slibům nezvyšovat daně, nezatěžovat živnostníky, nezavádět registrační pokladny se změnily sliby hnutí ANO v pravý opak. Z mojí myšlenky zavést plošně paušální daň pro drobné živnostníky se ale časem stalo téma přijatelné pro stále více partají a máme tady nakonec po mojí několikaleté snaze vládní návrh. Jsem rád, že ministryně financí Alena Schillerová konečně změnila názor, jelikož ještě letos na jaře tento můj návrh na zavedení paušální daně odmítala. Dnes tedy paušální daň pro malé živnostníky snad, až na ČSSD, neodmítá téměř nikdo. A i ta sociální demokracie neříká úplné ne, ale jen hledá důvody, jak realizaci zákona zablokovat prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, které údajně nezvládne implementaci zákona do svých systémů. Smutné je, že jakkoli jde o výmluvu, protože sociální demokraté, tedy ČSSD, nemiluje živnostníky, tak současně mají zřejmě i pravdu, jelikož neschopnost Ministerstva práce a sociálních věcí vedeného právě ČSSD je příslovečná a jejich informační systém sice pohlcuje stamilióny korun na nejrůznější inovace, ale je stále prakticky nefunkční.

Zákon o paušální dani má platit od 1. ledna 2021. To by byla skutečně skvělá revoluce, revoluce antibyrokratická, a my bychom to považovali za velký úspěch SPD, protože je celkem jedno, zda program SPD prosadíme my sami, nebo ve spolupráci s vládou. Vzhledem k nevoli sociální demokracie ovšem doufejme, že obstrukce realizaci v praxi neznemožní. Navrhovaná podoba zákona je samozřejmě kompromis, jelikož, jak už řekla i paní ministryně financí, ČSSD bojovala o co nejnižší počet živnostníků, kterých by se paušál týkal, ČSSD tedy to chtěla co největšímu množství živnostníků znemožnit, aby měli méně byrokracie, aby mohli lépe podnikat.

Jako kompromisní bereme i současnou velmi plošnou podobu zákona, tedy že tu máme jednotnou měsíční částku 5 740 korun měsíčně pro všechny žadatele, ten paušál.

Pro ty nejmenší živnostníky, živnostníky s vysokými náklady a nízkou přidanou hodnotou nebo třeba nádeníky pracující jako OSVČ, co s bídou vydělají na zdravotní a sociální pojištění, to je samozřejmě dražší model. A naopak pro živnostníka třeba v oboru IT, který má při obratu 800 tis. ročně jen minimální náklady, to je naopak lukrativní výdělek. Proto říkáme, že to bereme jako kompromisní návrh a je to určitě celkově vzato, ta paušální daň, jak říkal jsem, prosazuji to tady už sedm let, tak je to krok správným směrem principiálně.

Do budoucna bychom proto navrhovali nějaké rozvrstvení. Tak, jako tomu bylo např. u paušálních výdajů na plátce, kteří mají dejme tomu vysoké náklady na režii, na materiál atd. A naopak na živnostníky, kteří je mají jen minimální. U malých firem s vysokou fixní režií, s vysokými náklady a nízkým ziskem, jako jsou malé rodinné venkovské stavební firmičky a podobně, bychom rádi umožnili vstup do paušálního režimu i při vyšším obratu. A u drobných nádeníků bychom zase rádi, aby stát snížil vybíraný paušál na minimum. Cílem by totiž nemělo být jen vybrat peníze, ale umožnit třeba nezaměstnaným, aby se bez velkých nákladů a bez byrokracie ihned mohli zaměstnat sami, třeba příležitostnými pracemi pro své sousedy a tak podobně, což určitě nyní v krizi a s přicházející vyšší nezaměstnaností bude také důležitá věc.

Děkuji za pozornost a doufejme, že ten návrh bez problému projde. (Potlesk z lavic SPD.)

