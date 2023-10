Okamura (SPD): Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici

reklama

Vážené dámy a pánové,

já chci navrhnout mimořádný bod jako číslo jedna dnešní schůze Sněmovny s názvem - předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici.

Poslechl jsem si její rozhovor pro Seznam Zprávy a hovořila o tom, že má připravený jaderný kufřík, cituji "jaderný kufřík na opozici", neboli je to usnesení, které má v šuplíku, které má připravené tak, aby umlčela opozici. To znamená, stiskne tlačítko, přeneseně řečeno, na jaderném kufříku, hovoří o jaderném kufříku a vymaže opozici z povrchu.

To znamená, já bych se jí chtěl zeptat, co to je za usnesení? Prý ho má v šuplíku. A na dotaz moderátorky tam říká, ať se jí neptá víc - moderátorka Bastlová, to je pořad Ptám se já, Seznam Zprávy, ať více nevyzvídá moderátorka, aby se opozice nemohla připravit. Nebude to novela jednacího řádu Sněmovny, říkala. Má připraveno usnesení, kterým chce šmahem umlčet opozici, aby tady mohla vůbec vystupovat a mohla tady být demokracie. Říká to politička, která je nejméně populárním politikem v České republice s důvěrou 11 % občanů. Oproti tomu opozice podle všech posledních průzkumů zastupuje tady v Parlamentu většinu občanů České republiky.

Já bych chtěl požádat paní Pekarovou Adamovou a vládní koalici, abyste to vysvětlili. Jaký jaderný kufřík máte připraven? V tom pořadu to padlo opakovaně. Má připraven na opozici jaderný kufřík, aby nás smázla z povrchu stiskem tlačítka. Je to forma usnesení, které má v šuplíku. A ještě říká - neřeknu víc, aby se opozice na to nemohla připravit. Toto je přístup k demokracii Fialovy vládní pětikoalice, jaderný kufřík na opozici.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Takže já bych chtěl skutečně navrhnout mimořádný bod s názvem - předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici. Nebudu to nazývat, že má na nás připravený jaderný kufřík. A chceme to vysvětlit od této zoufalé vlády, jaké nedemokratické metody chystá na opozici, aby umlčela zástupce milionu voličů tady ve Sněmovně.

Ještě dodám, že v tom rozhovoru padla ještě další perla, že prý za nedostatek léků může opozice. Já jsem to samozřejmě dal okamžitě v noci na Facebook, už tam tisíc lidí diskutuje v diskusi, tisíc lidí jenom už, že jsem to dal někdy o půlnoci - a každý se, myslím, na ty reakce můžete podívat. Takže samozřejmě teď nevíme, jestli se paní předsedkyně Pekarová Adamová úplně už pomátla, anebo co se jí to stalo. Za nedostatek léků může opozice? Vy jste dva roky u vlády, kolegové z vládní pětikoalice. Takže to už je opravdu zoufalost nad zoufalost. Takže toto by, toto je, toto bych chtěl navrhnout jménem SPD jako první bod, cože to tady na nás chystá paní Pekarová za jaderný kufřík.

A jako druhý bod na dnešní schůzi navrhuji předřadit návrh zákona SPD - bod 29, sněmovní tisk 9 - o sociálních službách. My chceme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené osoby. Tomu tady prostě Fialova vláda neustále brání, Fialova asociální vláda brání zvýšení příspěvku na péči. To znamená, my už to tady navrhujeme každou schůzi dva roky, každou schůzi dva roky navrhujeme předřadit tento náš zákon, abychom pomohli zdravotně postiženým spoluobčanům a vláda to - vláda odmítá pomoci lidem se zdravotním postižením.

Příspěvky na péči jsou kriticky nízké, nezvyšovaly se už osm let. A tento negativní přístup Fialovy vlády ke zdravotně postiženým občanům je obsažen i v tak zvaném konsolidačním, neboli okrádacím balíčku, který jste si zde prohlasovali. Jde o to, že pracujícím lidem, kteří pečují o vážně zdravotně postiženého manžela či manželku, seberete daňovou slevu ve výši téměř 25 000 korun ročně, což je další citelný zásah do rozpočtu těchto rodin a další vaše opatření, které naše zdravotně postižené spoluobčany vážně poškodí.

Hnutí SPD pevně stojí za všemi zdravotně postiženými spoluobčany a žádáme vás, abyste umožnili projednat návrh zákona SPD na zvýšení příspěvku na péči našim zdravotně postiženým spoluobčanům. No a čemu se věnuje Fialova vláda místo tomu, abyste pomohli lidem? Včera večer jsem se dočetl, že Fialova vláda rozhodla, respektive Fialova vláda rozhodla, že Česká republika v nadcházejících čtyřech letech přispěje dalších 47,8 milionu eur, což je cirka 1,13 miliardy korun na finanční pomoc Ukrajině. Zároveň Fialova vláda od ledna prudce zvýší daně a ceny energií českým občanům a firmám.

Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Pro nás je český občan na prvním místě, české firmy jsou pro nás na prvním místě. Takže vy jste odsouhlasili další miliardu, další a další miliardu na finanční pomoc Ukrajině, ale české občany dál sdíráte z kůže. To je vláda Petra Fialy.

Děkuju za pozornost.

