Okamura (SPD): Prezidentem České republiky bude opět vlastenec

Já i hnutí SPD gratulujeme prezidentu České republiky Miloši Zemanovi k jeho znovu zvolení prezidentem republiky ve druhém volebním období. Prezident Miloš Zeman měl moji jasnou podporu i podporu hnutí SPD. Přejeme prezidentu Zemanovi hodně úspěchů v práci pro naši republiku a pevné zdraví. SPD je připravena s panem prezidentem konstruktivně spolupracovat ve prospěch občanů naší země. Vítězství našeho prezidenta je svého druhu vítězstvím nad podvodnou a klamavou kampaní panaDrahoše. Zatímco Miloš Zeman si na nic nehrál, byl sám sebou, pan pseudoslušnák Drahoš nám předvedl mnoho veletočů od vítače přes kývače až po odmítače migrantů.

Nebyl to prezident Zeman, kdo rozdělil společnost. Společnost především rozdělili elitářští politici a média, která ostře útočí na každého, kdo nezapadá do zavedeného schématu politických názorů, které vyžaduje Brusel v rámci takzvané korektní politiky hlavního proudu. Každý kdo má autentický politický a národní politický program je terčem útoku médií a elitářů, kteří rezignovali na suverenitu České republiky.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vítězství Miloše Zemana znamená vítězství kandidáta podporujícího principy přímé demokracie. Především jde o podporu přímé volby politiků a podporu zákona o obecném referendu, které umožní občanům rozhodovat o zásadních otázkách, včetně členství v EU. Prezidentem České republiky bude opět vlastenec odmítající další demontáž suverenity země a důsledně odmítající nelegální imigraci a islamizaci společnosti. Prezidentem bude opět člověk hájící zájmy naší země a nesmiřitelný bojovník s mezinárodním terorizmem.

Podporu jsem prezidentu Zemanovi vyslovil i přes některé názorové rozdíly. Volba prezidenta Zemana je volbou na obranu suverenity České republiky a volbou ve prospěch přímé demokracie. Pro nás v SPD je vítězství pana prezidenta velká posila a ukazuje na to, že přibývá lidí s kritickým myšlením, lidí, kteří se nechají zmanipulovat. A v tomto duchu přeji kritické myšlení a zdravý rozum i voličům pana Drahoše. Věřím, že i oni přijdou na to, že hájit zájmy své země musí hlavně silný, samostatný a inteligentní prezident - což je meta, do které má pan Drahoš velmi daleko.