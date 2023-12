Okamura (SPD): Se snížením počtu lékařských pohotovostí nesouhlasíme

reklama

Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany.

Lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. Pohotovostní lékařské služby by se rovněž měly nově soustředit pouze do nemocnic, které mají urgentní příjmy.

Místo nynějších 113 pohotovostí by jich napříště měli mít čeští občané k dispozici jen zhruba 80. Hnutí SPD s tímto řešením nesouhlasí a jsme přesvědčeni, že by tato opatření ještě více zhoršila současnou kritickou provozní a personální situaci v nemocnicích.

Vládní návrh by také jednoznačně vedl i k omezení dostupnosti lékařské pohotovostní péče pro občany, což je nepřijatelné. V praxi by to mj. znamenalo, že by bez urgentní lékařské pomoci v dosahu bydliště zůstaly desítky tisíc občanů a často i celé regiony a okresy. Nový systém organizace a provozu lékařských pohotovostí by navíc byl i výrazně dražší a nákladnější než ten stávající.

Hnutí SPD považuje zdravotnictví včetně lékařských pohotovostí za klíčovou veřejnou službu, která musí být občanům jednoduše dostupná po celém území ČR. Je povinností státu a vlády toto zajistit. Pokud to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen zajistit a ve vládě prosadit, potom by měl podat demisi!

