Okamura (SPD): Senát je drahý a zbytečný

My v SPD máme v programu zrušení Senátu, protože je drahý a zbytečný. A ostatním politickým stranám se to nelíbí. Podívejte se, co jsem řekl poslancům KDU-ČSL, kteří mne kvůli tomu ve Sněmovně osočili:

Vážená KDU-ČSL, nediktujte nám, co máme mít ve volebním programu. My jsme za volební program dostali 540 tisíc hlasů, vy jste dostali možná polovinu. Nediktujte nám, co máme mít ve volebním programu. My budeme mít zrušení Senátu ve volebním programu, jelikož naši voliči si zrušení Senátu přejí. Vám se to nelíbí, to je v pořádku, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat a my s tím stejně nic dělat nebudeme. My náš program zrazovat nebudeme.

Na rozdíl od vás, pane exministře Jurečko, který jste senátor nebyl, já jsem senátorem byl. Jsem teď i poslancem. Takže mám srovnání práce poslance a senátora. Já jsem přesvědčen, že Senát je zbytečný vzhledem k tomu, že stojí 588 562 865 korun ročně (588 milionů). Já myslím, že bychom ty peníze radši měli dát na důchody. My v SPD chceme přidat důchodcům, zdravotně postiženým spoluobčanům, pracujícím rodinám s dětmi, odebrat parazitujícím a nepřizpůsobivým občanům. Je to tak. Vám v KDU-ČSL se to nelíbí, to je v pořádku.

My v SPD chceme zrušit Senát, chceme snížit počet poslanců nejlépe na 81, chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků, chceme zákon o referendu, chceme také odvolatelnost prezidenta. Máme to v programu a více než půl miliónu občanů to chce.

Vy v KDU-ČSL to nechcete, je dobře, že to občané slyšeli, aspoň víme, kdo co chce a kdo co nechce. To je zcela v pořádku. Když to budete opakovat dokola, tak já vždycky přijdu, zopakuji náš program a zopakuji váš. Je to v pořádku, ale já bych se radši vrátil k projednávání státního rozpočtu. Ale myslím, že se tady s Vámi přehadovat, tak by to bylo lepší, abychom pokračovali a pracovali. Děkuji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Proč právě tady tak uspěl Okamura... Novinářka, která do ČR přišla jako uprchlice, se dala do pátrání. A toto vše zjistila Okamura: Vláda nemá bezpečnost v České republice pod kontrolou Okamura (SPD): Chceme se dopodrobna seznámit se zprávou OLAFu Okamura: Jsme ochotni o našem návrhu diskutovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV