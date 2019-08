Okamura (SPD): Syrský imigrant ubodal mečem v Německu muže před očima jeho jedenáctileté dcery

To už je opravdu horor! Syrský imigrant ubodal mečem v Německu muže na stuttgartské Fasenenhofstraße před očima jeho jedenáctileté dcery, která v hrůze utekla. Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik napadených a zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme tuto politiku EU, masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

Podle dokumentů jde o Syřana, který do Německa přišel v roce 2015 a nyní je v zemi legálně. Byl v minulosti již trestaný za krádež v obchodě a poškození majetku. „Děkovat“ lze tedy Angele Merkelové a jejímu pozvání nelegálních migrantů. Útok se stal nedlouho poté, co jiný migrant, africký Eritrejec, shodil pod vlak matku s dítětem. Připomeňme také, že před časem další africký imigrant Mourtala Madou v Hamburku například uřízl hlavičku malému dítěti. A takových případů je mnohem, mnohem více… A pan Hamáček a ministerstvo vnitra o nás budou tvrdit, že prý my šíříme nenávist!

Dodejme také, že africký migrant Abdallah Ibrahim Diallo, který podle všeho znásilnil českou dívku u Lukavce, je v Německu veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“ pro dřívější trestnou činnost. Jen v roce 2018 byl třikrát německými orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost. V letošním roce má už také jeden záznam a v roce 2017 má záznam pro útok na tamního činitele. Přesto ho Němci nechali chodit na svobodě! Německá vláda nechává chodit na svobodě násilníky a ti se kvůli nechráněným hranicím mohou dostat i k nám! Pan Hamáček nám to teď potvrdil!

Kdyby byl tento násilník v německém vězení a nebyl v „režimu strpění“, nebo kdyby byl vyhoštěn zpátky do Afriky, nemusela být česká dívka znásilněna! A české i německé ženy by nemusely být vražděny či znásilněny, kdyby sem Merkelová do Evropy nepozvala takovou násilnickou sběř a nenechávala ji pohybovat se volně na svobodě!

Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik napadených a zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

Hnutí SPD předložilo už i návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což nám bohužel Babišova vláda a další strany ve sněmovně blokují. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Podpořte nás prosím.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Absence „alternativy“ znamená konec demokracie a totalitu Zeman porušuje ústavu a Babiš lže, zahřměl místopředseda ČSSD Veselý Kolik ještě znásilněných a zavražděných dívek... Okamura zaznamenal incident s imigranty na německém koupališti. A vážně se neudržel Okamura (SPD): 60 agresivních Afričanů ohrožovalo plavčíka



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV