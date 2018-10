Okamura (SPD): Těžba lithia musí být plně pod kontrolou státu

Babišova vláda dělá v souvislosti s těžbou českých nerostných surovin velmi podivné kroky. Hnutí SPD samozřejmě trvá na tom, že například případná těžba lithia musí být plně pod kontrolou státu a veškeré zisky musí plynout do státní pokladny. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM v jejich programovém prohlášení vlády ještě v létě veřejně slíbila, že chce, cituji: “ zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát.” Ale najednou jsme teď svědky obratu o 180 stupňů, když podle oficiálního prohlášení tiskového mluvčího Ministerstva průmyslu a obchodu Milana Řepky „zůstane současná výše poplatků z těžby platná až do roku 2021“. Přitom poplatky z vytěženého nerostného bohatství jsou v České republice u velmi lukrativních nerostů často směšně nízké, například u lithia jen 0,7 % z tržní ceny. Přitom limit daný horním zákonem je 10%. SPD vyzývá vládu, aby dodržela své veřejně dané sliby a zastavila drancování našeho nerostného bohatství ve prospěch firem z daňových rájů.

Připomenu, že důležitý krok v kauze lithium nastal dne 16. října 2017, když na popud SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a výsledkem bylo, že byl přijat návrh usnesení z pera našeho hnutí SPD, kterým je považováno tehdejší Sobotkovou a Babišovou vládou uzavřené memorandum za neplatné.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (ČSSD) zaslal 1. března 2018 australské společnosti European Metals Holdings (EHM) výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. Paradoxní na tom je to, že tento ministr chtěl koncem ledna v rozporu s usnesením Sněmovny uzavřít se společností EMH dodatek k memorandu. Pod nátlakem našeho hnutí a další veřejnosti od tohoto úmyslu odstoupil.

Tento měsíc ale proběhla informace, že EMH získala povolení od krajského úřadu k provádění průzkumných vrtů. Znovu a znovu tady vidíme černé na bílém jednání vlády hnutí ANO v čele s premiérem Babišem a ČSSD, kteří evidentně nechtějí tuto kauzu jasně a definitivně dořešit. A já se ptám, proč? Co za tím je? Naše hnutí SPD bude tuto kauzu nadále prioritně sledovat a udělá vše, aby těžbě lithia společností EMH u nás zabránilo.

Psali jsme: Okamura (SPD): SPD vyzývá vládu a premiéra k přerušení diplomatických styků se Saúdskou Arábií SPD: Dnešní verdikt policie jen potvrzuje, že jsme terčem nenávistné kampaně Okamura prý trestný čin nespáchal Okamura (SPD): Tady to máte černé na bílém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV