Okamura (SPD): To tady budeme chránit kvůli Evropské unii zloděje, násilníky a vrahy?

Afrického sexuálního násilníka možná nepůjde vyhostit. V souvislosti s českou nezletilou dívkou znásilněnou africkým migrantem u Lukavce je třeba připomenout, že Soudní dvůr EU v květnu rozhodl, že uprchlíci, kterým v domovské zemi hrozí pronásledování, nemohou být ze zemí Evropské unie vyhoštěni ani poté, co zde spáchají závažný trestný čin. Čili by mohl být problém vyhostit onoho afrického migranta jménem Abdallah Ibrahim Diallo i potom, co si případně odsedí svůj trest. Stačí jen, pokud nějak prokáže, že mu v domovské zemi hrozí pronásledování. Problémem však je, že dosud nevíme, z které země je, protože schválně odmítá komunikovat… Takže ho ani není kam vyhostit…

To tady budeme chránit kvůli Evropské unii zloděje, násilníky a vrahy? Vyzýváme Českou vládu, aby rozhodnutí Evropské unie nerespektovala! Evropské unii do toho vůbec nic není!

V praxi to bylo tak, že Soud Evropské unie odpověděl na dotazy justice z Česka a Belgie. Svoje rozhodnutí zdůvodnil tím, že odepření či odejmutí práva na azyl nemá vliv na nárok na ochranu poskytovanou na základě Ženevské konvence či Listiny základních práv EU.

My v SPD jsme přesvědčeni, že stát má povinnosti především ke svým vlastním občanům a má povinnost je chránit. Pokud někdo poruší naše zákony a zneužije a poplive naši pohostinnost, nemá tady co pohledávat. A že mu hrozí pronásledování? To si měl rozmyslet dřív, než zde začal páchat kriminalitu! Především takovéto rozhodnutí má být na národních státech a nikdo jiný nemá právo nám do toho mluvit. Vyzýváme českou vládu, aby toto rozhodnutí Evropské unie nerespektovala!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomeňme také, že africký migrant Abdallah Ibrahim Diallo, který podle všeho znásilnil českou dívku u Lukavce, je v Německu veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“ pro dřívější trestnou činnost. Jen v roce 2018 byl třikrát německými orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost. V letošním roce má už také jeden záznam a v roce 2017 má záznam pro útok na tamního činitele. Přesto ho Němci nechali chodit na svobodě! Německá vláda nechává chodit na svobodě násilníky a ti se kvůli nechráněným hranicím mohou dostat i k nám!

Kdyby byl tento násilník v německém vězení a nebyl v "režimu strpění", nebo kdyby byl vyhoštěn zpátky do Afriky, nemusela být česká dívka znásilněna! A české i německé ženy by nemusely být vražděny či znásilněny, kdyby sem Merkelová do Evropy nepozvala takovou násilnickou sběř a nenechávala ji pohybovat se volně na svobodě!

Již mnohokrát jsem upozorňoval, že musíme být připravení chránit své hranice a musíme mít připravenu hráz proti imigrační povodni. Schengenský systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval. SPD podporuje bezvízový styk a volné cestování občanů vyspělých zemí, ale nikoliv občanů rozvojových či muslimských zemí. A současně s možnými hraničními kontrolami, aby byla zajištěna bezpečnost českých občanů a abychom mohli případně zadržet teroristy a zločince na našich hranicích.

Psali jsme: Okamura (SPD): Nemůžeme podpořit vládu, která zcela zjevně porušuje své předvolební sliby Okamura (SPD): EU se souhlasem Babiše tlačí kvóty na migranty zadními vrátky Okamura: Nepodporujeme Andreje Babiše, ale respektujeme výsledek voleb Okamura: O co jde Milionu chvilek? Asi je to celé jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV