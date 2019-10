Okamura (SPD): To vaše zvyšování o 150 korun je nespravedlivé

Vážené dámy a pánové, než začnu hodnotit rozpočet, tak se musím vyjádřit k tomu, co tady říkala paní poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková, když říkala, že ČSSD, když bylo ve vládě, tak vždycky myslelo na občany a vždycky občané měli prý peněz více. Nějaké takovéto nepravdy.

Tak já bych jenom připomněl, že v letošním roce Nejvyšší kontrolní úřad našel finanční nesrovnalosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí právě pod vedením ministryně Maláčové za ČSSD v hodnotě 12 mld. korun. A já už jsem se ptal - a nejsou to první nesrovnalosti, které jsou tam za vedení ČSSD, kdy je ministr za ČSSD - v minulosti to byla paní ministryně Marksová Tominová - které tam našel. Pohybuje se to v miliardách korun. A já se ptám, kdy ČSSD vyvodí přímou hmotnou odpovědnost? Kdy vyvodí vůbec nějakou odpovědnost za tyto finanční nesrovnalosti. A budu pokračovat, abych dokreslil, jakým způsobem ČSSD vládlo v České republice. Připomenu. Ministr financí Ivo Svoboda z ČSSD vytuneloval firmu na výrobu kočárků Liberta. Roku 2005 ho pražský vrchní soud společně s jeho poradkyní Barborou Snopkovou odsoudil za vytunelování této společnosti k pěti letů odnětí svobody. To byl ministr za ČSSD.

Dále máme tady kakaovou aféru dlouholetého poslance ČSSD Michala Krause. Ale to bych o ní hovořil dlouho. Proto se budu soustředit na jiný příklad života poslance ČSSD Michala Krause. Během jeho předsednictví v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny bylo výborem rozhodnuto o přidělení dotace na neziskové sportovní centrum v Harrachově. Ovšem místo neziskového sportovního centra byla dotace použita na výstavbu luxusního hotelu společnosti PV REAL z Prostějova.

A stejná firma postavila v sousedství hotelu několik apartmánových domů a v jednom z nich si v roce 2006 koupil byt Krausův tehdy devatenáctiletý syn Pavel. A v roce 2009 si ve stejném domě koupil byt i poslanec ČSSD Michal Kraus. Podle názoru některých novinářů šlo ve skutečnosti o odměnu za přidělenou dotaci na výstavbu hotelu. Celá kauza měla později vliv na rezignaci tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka za ČSSD, na jehož návrh bylo o dotaci v rozpočtovém výboru rozhodnuto.

Budu pokračovat. Já těch kauz, které ČSSD tady mělo za svého vládního působení, nebo za svého působení v politice, je totiž nekonečně. Takže já vybírám jenom některé. Kdyby náhodou někdo z poslanců chtěl na to reagovat, tak já se přihlásím a doplním na přednostní právo nekonečně mnoho dalších příkladů. A je to pouze na poslancích ČSSD, zdali to budou rozporovat a zdali si to tady zopakujeme ještě déle a podrobněji a ještě další kauzy.

Takže budu pokračovat. Z "pilné dílny" ČSSD známe aféru Grossův byt. Ano, jedná se o bývalého premiéra Stanislava Grosse. Konkrétně nejasný zdroj financování jeho bytu v Praze na Barrandově za téměř 4,3 mil. korun. Za svá vysvětlení o údajné půjčce přes nemajetného strýce byl kritizován. Ve stejném období média upozornila na to, že firma vlastněná Šárkou Grossovou koupila dům za 5,9 mil. korun a za úvěr na jeho pořízení ručila podnikatelka Libuše Barková, provozovatelka nevěstince, proti níž bylo vedeno trestní stíhání pro pojistný podvod.

No, budu jenom vybírat. Ještě řeknu třeba tu známou kauzu "pět českých na stole". Bývalý tajemník českých premiérů Grosse a Paroubka z ČSSD Zdeněk Doležel polskému lobbistovi Jackovi Spyrovi nabízel, že mu za 5 mil. korun dodá informace o privatizaci Unipetrolu.

Takže to je to dobré hospodaření, co tady vykládají poslanci ČSSD, jakým skvělým způsobem hospodařili, když byli ve vládě? No, tak si řekneme další, pojďme trošku blíž k současnosti. Připomínám i Petra Zgarbu z ČSSD. V dubnu 2005 se stal místo Jaroslava Palase ministrem zemědělství ve vládě Jiřího Paroubka. Současně se stal předsedou prezídia pozemkového fondu České republiky. Byl kritizován za zneužití pravomoci a provádění výběrového řízení pro Český Telecom bez výběrového řízení. V listopadu 2005 rezignoval po skandálu s nestandardním prodejem státních pozemků. A to byl ministr zemědělství za ČSSD. Zjistilo se totiž, že pozemkový fond v létě roku 2005 přidělil spekulantům hodnotné pozemky v okolí Prahy za minimální ceny.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Teď nevím, jestli mám ještě pokračovat. Ještě řeknu dvě věci. Stejně tak tu máme i kauzu ROP Severozápad - to je to, kde se rozdělují ty evropské dotace - na níž se podíleli významní politici ČSSD. Tento skandál se týká netransparentního rozdělování evropských dotací v takzvaném regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad a týkalo se to Ústeckého a Karlovarského kraje.

Podle obžaloby došlo výměnou za úplatky k ovlivňování schvalování dotace na tři projekty, přičemž obžalovaní přijali nebo plánovali přijmout ve formě úplatky minimální 2,8 mil. korun. Takže opět ČSSD.

No a snad už teď jenom na závěr, já tady mám asi deset stran. Takže uvidíme jestli bude nějaká reakce. Jestli ne, už to zavřu, ale jestli ano, tak to zase otevřu. Takže snad bych jenom zmínil, že bývalý špičkový politik ČSSD David Rath, který byl hejtmanem Středočeského kraje a ministrem zdravotnictví, byl 23. července 2015, v té fázi ještě nepravomocně odsouzen z korupci a za manipulaci s veřejnými zakázkami k trestu 8,5 roku vězení. Jak víme, už trest vězení nastoupil.

Takže já jsem se v tom výčtu soustředil jenom na poslance ČSSD, ministry ČSSD. Takže toto je to, jak nám ČSSD tady vládlo. Takže to je realita, to jsou fakta, každý si je může dohledat.

A zpátky k tomu rozpočtu. Já se tady musím důrazně ohradit proti nepravdám - říkám to kulantně, protože se to týká dámy - co tady řekla ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová. Bohužel jsou to i ty nepravdy, co předvádí i pan premiér Andrej Babiš a říká, že prý vláda zvýšila důchody o 900 korun. No, to je přímo lež. Takže si to teď přímo řekněme.

Za prvé. Na základě zákona je stanovena valorizace v průměru 750 korun. Takže ať by tady byla jakákoliv vláda, jakákoliv vláda, musí ze zákona zvýšit o 750 korun. Takže neříkejte nepravdy, to jsou lži, že zvyšujete o 900 korun. A dokonce je to i lež ještě podrobnější. Protože sami senioři ví, že se spoustě z nich o žádných 900 korun zvyšovat nebude. Protože, vy z těch 900 korun v průměru, jak říkám, 750 korun je ze zákona. To znamená, i kdyby i vlády bylo SPD, ODS, Piráti, kdokoliv, kdo ve vládě není, tak by o těch 750 korun musel zvýšit důchody ze zákona.

Takže vy jste zvýšili pouze v průměru o 150 korun, protože 150 korun je to navýšení, které je nad rámec té zákonné valorizace. Nicméně a realita je jaká? Že mnoha důchodcům se zvýší ve skutečnosti jenom o 371 korun, nikoliv o 900 a sami senioři, ti kteří mají nižší důchody, to velice dobře ví, takže jim tady nemusíte věšet bulíky na nos. A pouze devíti z deseti důchodcům se zvyšuje alespoň o 750 korun, ovšem včetně té zákonné valorizace. To znamená, musíme říci, že těch 900 korun - zdaleka jich nedosáhnou všichni důchodci a navíc znova zdůrazňuji, říkejte pravdu, že zvyšujete o 150 korun. Rozhodnutím vás, vlády, je 150 korun. 750 je ze zákona.

Ale řekněme si taky to B. Vy jste dovolili takové zdražení životních nákladů v České republice, že těm důchodcům stejně vůbec nic nezbývá. To, kolik tady stojí - a těch faktorů je více - těch důvodů, těch příčin, je více, pochopitelně, to, jakým způsobem se zdražily základní potraviny v České republice, jakým způsobem se zdražily energie, přece těm důchodcům, těm seniorům, a to jak invalidním, tak starobním, nezbývá v peněženkách vůbec nic. Dokonce mi mnozí říkají, že ještě méně. Mají ještě minus ve srovnání s dřívějškem.

A já vám řeknu, že je to vina vlády, protože polská a maďarská vláda zastropovala ceny elektrické energie na úrovni loňského roku. Polská vláda, protože jsou to vlastenecké vlády, dokonce je z tohoto důvodu popotahována Evropskou komisí. Ale vy jste se na to vykašlali. Vy jste nechali ty ceny elektrické energie prostě stoupnout, vy jste se vykašlali na občany České republiky, proto markantně zdražila cena elektrické energie. Znova zdůrazňuji, že Poláci a Maďaři, kde jsou vlastenecké strany u vlády, podobné jako jsme my, SPD, tak samozřejmě byli odvážní a zastropovali ty ceny, aby se nezdražilo Polákům, Maďarům.

SPD nelenilo a letos na jaře jsme dali ústavní stížnost proti tomu zvýšení ceny energií ve spolupráci s bývalou ředitelkou Energetického a regulačního úřadu paní Alenou Vitáskovou, která samozřejmě jako odbornice nám tu stížnost v podstatě zpracovala a my jsme jí podali. Nebo ona ji zpracovala. To znamená, a výsledkem bylo, že to Ústavní soud, ovšem tuhle naši ústavní stížnost, zamítl. Zamítl ji, je to asi čtrnáct dní.

To znamená, vy jste prostě nechali zdražit životní náklady občanům České republiky, teď tady ještě říkáte nepravdu, že zvyšujete důchody o 900 korun, přitom je to jenom o 150 korun, a opravdu, já jsem tady musel uvést na pravou míru. A znovu říkám, že i to vaše zvyšování o těch 150 korun je nespravedlivé a vůbec ten důchodový systém, který tady držíte, protože já jako SPD říkám, že by se mělo zvyšovat všem stejnou částkou. My jako SPD chceme zvyšovat všem seniorům stejnou částkou. Ne tím, že zvyšujete procentem, to znamená těm chudším důchodcům se navyšuje méně a těm bohatším důchodcům se navyšuje více, vy ty sociální nůžky mezi nimi rozevíráte. Vy je nezavíráte. Vy zvyšujete rozdíly mezi chudými a bohatšími důchodci.

A to, že to jde zvyšovat jednou částkou, to víme. Ostatně sami jsme tady hlasovali o návrhu, kdy se seniorům přes 85 let zvyšuje paušální částkou. Takže to lze, jenom vy to nechcete dělat. Vy naopak poškozujete ty důchodce, tu většinu důchodců, kteří mají nižší důchody. Takže to ještě před tím, než jsem vůbec chtěl se vyjádřit k tomu rozpočtu, abych uvedl na pravou míru ty nepravdy a polopravdy, co tady říká paní ministryně Maláčová a ČSSD k tomu, jak výborně hospodařili v minulosti a jak výborně tady, když byli ve vládě, tak se starali o občany.

Na základě těch kauz, kterých tady mám opravdu snad deset stran (Ukazuje materiály.), já si myslím, že se hlavně poslanci a ministři starali sami o své kapsy. Neříkám, že všichni, ale ti, co už jsou odsouzeni a ve vězení, u těch je to, myslím, zcela jasné a doufám, že to nikdo nebude zpochybňovat. Znova zdůrazňuji, v tom případě bych se tady začetl a půjdu na mikrofon ještě, mám toho tady spoustu. Takže doufám, že tento bod už můžeme ukončit a že nebudou ani útoky proti mé osobě tím, že jsem to tady rozkryl a že jsem to připomněl, protože potom bychom si to museli opravdu podrobně zopakovat.

A vrátíme se k té věcné debatě, co se týče státního rozpočtu. Návrh státního rozpočtu je pro nás bohužel stále stejně jednoduchá rovnice. Jejím výsledkem je absolutně zbytečně další dluh 40 miliard korun. Lepší časy už byly a rozpočet s tím absolutně nepočítá. A místo, aby měl naopak rezervy na příští problémy, tak naopak rozdává na okamžitou spotřebu. Je málo investiční a snižuje připravenost naší země na stávající problémy a těmi bude pokles ekonomiky, pokles příjmů, pokles zaměstnanosti a naopak růst potřeby sociálních výdajů.

Hnutí SPD samozřejmě podporuje růst důchodů, platů i dalších sociálních výdajů pro potřebné občany, ale takto celkově chybně strukturovaný rozpočet nepodpoříme. Pokud jde o jakékoliv odhady budoucnosti, je třeba říct, že recese - a zřejmě i ekonomická - je už na cestě. Pouze se ji nejrůznějšími instrumenty v USA a v Evropě dařilo odkládat. Přijít ovšem musí. Jak po jaru a létu přichází podzim a zima, kdy se příroda zbaví všeho slabého, aby mohla na jaře vyrašit s plnou silou, tak cyklicky přichází ekonomická krize.

Dobrý hospodář na jaře co nejvíce zaseje, aby v létě sklidil to, co bude potřebovat v zimě. A dobrý hospodář se samozřejmě na zimu připravuje. To je principiální podoba dobré hospodářské politiky firmy i státu. Vládou připravený státní rozpočet na rok 2020 tyto principy ale neobsahuje. Čeká nás zcela vážně problém.

Prodej aut v USA meziročně klesl u některých značek i o více jak 10 procent. Velké evropské strojírenské korporace mají poklesy i o 70 procent. Ano, až 70 procent. To jsou čísla top manažerů, přiznaná letos na brněnském strojírenském veletrhu. A podle strojírenských odborníků je prý pokles trvalý od roku 2017. Bez ohledu na to, zda vypukne či nevypukne obchodní válka USA s Čínou, je zcela jasné, že politika prezidenta Trumpa právě před prezidentskými volbami bude mít jednu jedinou prioritu - národní zájem a prospěch amerických firem.

Znamená to ještě větší tlak na protekcionismus a ochranářská opatření než dosud, a to je už Evropská unie ve skutečné obchodní válce s USA a hrozí nám nejrůznější omezení evropského exportu do USA. Spojené státy zavedou odvetná cla 10 procent na evropská letadla a 25 procent na zemědělské a průmyslové zboží. Reagují tak na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Světová obchodní organizace povolila Spojeným státům cla na zboží z Evropské unie ve výši zhruba 177 miliard korun ročně. To je jen pár vybraných faktů k situaci.

Co na to vládou navrhovaný český státní rozpočet? Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nehospodaření s péčí řádného hospodáře. Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný a nebo přebytkový. Pro SPD je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. To opravdu odmítáme, aby pracující a slušní lidé platili neustále sociální dávky těm nepřizpůsobivým.

Dále nám v rozpočtu vadí financování nepovedené inkluze ve školství, kterou jsme vždycky kritizovali a ukazuje se, že dochází na naše slova. Tak nám vadí financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády, protože armáda by měla prioritně sloužit pro obranu naší země.

Návrh sice počítá s rušením počtů tabulkových míst státních zaměstnanců, ale v podstatě pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Hnutí SPD jasné říká, že by se mělo ve výše uvedených oblastech šetřit a další zadlužování je tak zbytečným zatížením budoucí generace. Navíc pak chybí peníze na razantnější zvýšení invalidních a starobních důchodů a podporu pracujících rodin s dětmi, což jsou zásadní priority našeho hnutí SPD abychom zvyšovali, skutečně zvyšovali, invalidní a starobní důchody a podporovali řádné a pracující občany.

Kdybychom se na rozpočet podívali zkresleně jen jako účetní za jeden rok, není 40 miliard státního dluhu pro příští rok příliš vysoké číslo. To se nám snaží vláda manipulativně podsunout. Průměrná hodnota deficitu státního rozpočtu od vzniku Česka je totiž kolem 50 miliard. Jenže tady je i kámen úrazu. Průměrný dluh 50 miliard po dlouhých 24 let, to už dává vysoké číslo, které stále roste.

Ano, máme proměnlivý a leckdy klesající podíl dluhu vůči HDP, to je ovšem hodně zkreslující údaj. Dluh prostě roste a neklesá. A kdyby tak hospodařil kdokoliv jiný, je už dávno v insolvenci. Takové hospodaření předvádí současná vláda a mimo jiné i dosavadní vlády. Náklady na obsluhu státního dluhu, tedy na poplatky a úroky, získává Česká republika tak, že si zase půjčuje. Stále jsme u toho, co v principu u jednotlivců kritizujeme, tedy vytloukání klínu klínem, když si někdo na dluhy zase půjčuje. V komerčních případech u firem takové jednání v současnosti státní zástupci kvalifikují jako trestný čin. Současná neodpovědná vláda ale hazarduje s životy všech občanů. Normální člověk by měl porovnávat státní dluh ne s HDP, ale s příjmy. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy přes 1,5 bil. korun a dluh je v současnosti zhruba 1,7 bil. korun, přičemž toto číslo v čase stále roste. K tomuto dluhu je ovšem třeba připočítat také závazky, které má stát vůči důchodcům, státním zaměstnancům, lidem na rodičovské a podobně. V tomto ohledu jeho závazky převyšují majetek a příjmy. Chápu přitom, že dluhy jsou z určité části také dědictvím všech předcházejících vlád, kdy se masivně rozkrádal veřejný majetek, ostatně o tom jsem tady před chvílí hovořil na konkrétních příkladech, a stát se stále více zadlužoval. Vím, že deficit státního rozpočtu byl nejvyšší za celou dobu existence České republiky v roce 2009 za vlády ODS a za ministra financí Miroslava Kalouska, exšéfa lidovců i zakladatele TOP 09. Dluh byl za něj konkrétně 192,4 mld. korun - roční deficit státního rozpočtu. (Poslanec Podal přinesl k řečnickému pultu láhev s vodou. Poslanec Okamura se napil.)

Jsem politik a naprosto chápu bolest politiků a stranických šéfů při tvorbě rozpočtu. To, co kritizovali z opozičních lavic, musí pak sami dělat. Bojí se propouštět státní zaměstnance, protože úředník je taky volič a naopak mu musí přidat. A naopak čím víc takových lidí živím, tím je větší šance, že mě budou volit, a tak naopak státní správa po léta roste bez ohledu na to, kdo ji vede. Tím v žádném případě SPD nezpochybňuje potřebné státní zaměstnance, protože bez nich se samozřejmě stát neobejde a těch si velice vážíme. Pro některé strany jsou potřeba sponzoři, a tak rostou investice, mnohdy předražené, a zčásti leckdy i zbytečné a neefektivní, protože jejich cílem je primárně dát zakázky sponzorům minulým i budoucím. Jak víte, tato problematika se vůbec SPD netýká, týká se jiných stran. Mnoho státních firem je neefektivních, protože je vedou nekompetentní lidé. Ale vedou je proto, že to jsou lukrativní trafiky pro straníky a spolupracovníky. Příklad je Česká pošta, která produkuje ztráty v éře světového boomu zásilkových služeb. Namísto, aby letěli předražení neschopní manažeři a ministr vnitra, který je za chod České pošty odpovědný a má za to všechno odpovědnost, tak má vyletět 7 tis. lidí, kteří tento stav nezpůsobili. To znamená doručovatelky s těmi těžkými taškami na kolečkách, které za minimální platy chodí se zásilkami v dešti, v zimě, tak takoví a podobní lidé, kteří jsou potřeba, mají vyletět, zatímco předražení neschopní manažeři v čele s ministrem vnitra, který je za Českou poštu ve vládě odpovědný, sedí na teplých místečkách. S tím my v SPD nesouhlasíme.

Zdánlivě by někoho mohlo těšit, že státní správa o těchto 7 tis. lidí zeštíhlí, ale opak je pravdou. Státní pošta by přece mohla být naopak jedinou ze státních firem, která by mohla jednak poskytovat práci, ale současně vytvářet zisky potřebné právě pro tristní rozpočet, který tady předkládá vláda. Národní rozpočtová rada vlády tvrdí, a to bych chtěl zdůraznit, že je to Národní rozpočtová rada vlády, že jsme v situaci, kdy musíme buď zvýšit daně, nebo osekat důchody. To je blábol, jelikož je tu i logická a správnější cesta, a to ty peníze navíc prostě vydělat dobrou prací. Jihočeský Budvar je perfektní zisková státní firma, mimo jiné proto, že do specificky odborného pivovarského oboru se političtí trafikanti a kamarádi kamarádů prostě nevejdou. Co státu brání najmout odborníky z PPL, DHL nebo jiných kurýrních, logistických či jiných firem, kteří skutečně svoji práci umí? Zatím nám v tom brání partajní ministři, kteří prostě musí zajistit korýtka pro své kumpány. Pošta tím korýtkem prokazatelně po léta byla a netvrďte mi, že schopní manažeři na normálních manažerských místech v České republice v PPL a DHL mají příjem 8 mil. korun, co dostal bývalý ředitel České pošty Elkán při odchodu z České pošty. Přišlo by nás to ještě levněji - najmout si skutečné profíky.

Personální obsluha státu a množství státních funkcí roste skutečně nesmírně. Mezi roky 2014 a 2019 se jedná o nárůst zhruba 45 tis. státních zaměstnanců a z toho více než 3 200 na centrálních úřadech státní správy. Tím samozřejmě roste i objem prostředků na platy ve státním sektoru, který vzrostl o více než 77 mld. korun. A odmítám v této argumentaci vládní populismus, který diskusi stáčí na hasiče a policisty. Hasiče, policisty, učitele, zdravotní sestry a další velmi potřebné profese hnutí SPD podporuje a velice si jejich práce vážíme. Já mluvím o neúnosně narůstající byrokracii. Od vstupu do Sněmovny v roce 2013 prosazuji pro živnostníky paušální daň a vládu jsem k jejímu zavedení vyzýval ve Sněmovně od prvního momentu, kdy začala koketovat s návrhy na EET v roce 2015. Po zhruba pěti letech se jí možná příští rok dočkáme. Za to, že si vláda osvojila alespoň nějaký dobrý nápad od opozice, paní ministryni financí a panu premiérovi, chvála, ale je tu ale. Proč taková jednoduchá změna trvala tak dlouho? Ona ještě není, takže trvá tak dlouho. Proč dobrou vyzkoušenou myšlenku nedokáže vláda realizovat ihned? Proč ztrácí nejen léta, ale také peníze a roky života zkoušením slepých uliček? Ušetřili bychom tisíce úředníků najatých na správu EET a ušetřili bychom práci a peníze statisícům podnikatelů. A zase, aby mě paní ministryně nechytala za slovo, že na EET bylo přijato pár stovek, ty druhotné efekty, druhotné pozice, které se toho také týkají, ono jich samozřejmě je reálně mnohem více.

Debata o rozpočtu se vždy zvrhne v debatu o tom, do jaké kapitoly přidat a kde ubrat. Jak pokaždé opakuji, je to divadlo pro laiky. Je totiž v podstatě úplně jedno, jestli má armáda 1 nebo 2 % HDP, ale podstatné je, co a jak efektivně za to pořídí a jak efektivně se peníze vynaloží. A tady je kámen úrazu, který vláda Andreje Babiše z ČSSD a KSČM odmítá řešit. Desetiletí máme Nejvyšší kontrolní úřad, který každoročně konstatuje plýtvání, nebo dokonce zlodějny za miliardy. Ale výsledek je stále stejný, na ministerstva a další organizace to má minimální vliv a odpovědní ministři nejsou pohnáni k odpovědnosti. Jenom bych tady připomněl, že už nám tady dva roky leží z pera SPD náš návrh zákona na přímou hmotnou odpovědnost všech, co hospodaří s veřejnými prostředky, včetně ministrů a hejtmanů, to znamená včetně politiků v exekutivě. A ostatní politické strany odmítají tento náš návrh schválit či alespoň projednat.

Pro úplnou srozumitelnost, pokud nemáme zajištěnou efektivitu vynaložených peněz, bavíme se v podstatě o tom, kolik peněz a kde vylijeme do kanálu. Přitom jednotlivé rezorty peníze skutečně potřebují. Děkuji, že je navýšen rozpočet Ministerstva spravedlnosti, protože tam zoufale chybí peníze na vyřizování stížností občanů na nespravedlnost. Doufám, že je ministerstvo na tuto agendu využije. Ale, a opět jsme u peněz, každým rokem roste nejen počet stížností na nespravedlnost, ale roste i množství peněz, které je stát povinen za chyby justice a úředníků platit. Zcela logicky si myslím, že by stát měl umět přehmaty a zločiny justice řešit a věnovat se podnětům od občanů a na druhé straně absolutně odmítám, aby za chyby, neřkuli zločiny a nezákonná jednání, rozhodnutí úřadů, soudců a státních zástupců, platil stát z peněz občanů. Tohle přece musí platit ti, kdo náklady způsobují. A sami víte, že podle stupně státního zastupitelství je ročně dokonce i na dvojciferné úrovni počet případů, kde státní zastupitelství navrhne obžalovat toho člověka a v dvouciferné procentuální pravděpodobnosti je ten člověk u soudu osvobozen.

A týká se to především Vrchního státního zastupitelství. Čím vyšší je to státní zastupitelství, tím je to procento dokonce vyšší, což je katastrofální, že někdo tady - státní mašinérie, včetně státních zástupců - zničí bezúhonnému občanu život. Dokonce ta pravděpodobnost je dvouciferná. Ten graf mám tady nahoře. Škoda, že jsem si ho nevzal sem k pultíku, ale třeba na to bude příležitost. A v podstatě dvouciferná je pravděpodobnost procentuální, že jste obžalován a jste potom u soudu osvobozen. To je tedy šílené. Zničí se život bezúhonným lidem. Ti lidé se těžko můžou vracet už zpátky do společnosti, protože si lidé řeknou, na každém šprochu pravdy trochu. Ale to odškodnění platí potom za ty státní zástupce stát. A jsou to obrovské miliony ročně, obrovské miliony ročně, co musí stát platit za tato řízení. To číslo mám nahoře. Tuším, že je to jenom letos přes 100 milionů korun v letošním roce přes 130 milionů, cca že je to jenom za letošek za poslední rok, co bylo vyplaceno ze státních peněz občanům jako odškodnění za to, že byli neprávem - neprávem - byli pohnáni státním zastupitelstvím k soudu, a tam se ukázalo, že byli bezúhonní. Šílená situace. Nikdy bych to nechtěl zažít. Nikdy bych to nechtěl zažít, aby někdo někomu i v mém okolí zničil takto život a občansky ho zničil v podstatě na celý život, a ukázalo se, že ten člověk je bezúhonný. A říkám, v České republice je ta pravděpodobnost dokonce dvouciferná procentuálně. A to je děsivé. A o tom bychom měli tady také mluvit. A právě proto trošku odbočím.

Hnutí SPD v každém případě je proto, abychom posilovali přímou odpovědnost státních zástupců za své konání, protože není možné, aby tady vznikal stát ve státě. A ty grafy, ta čísla, a mám je zcela oficiální cestou jsem je získal, tak jsou skutečně šílená. To není ani alarmující. To je děsivé.

Ale zpátky k tomu, co jsem tady říkal, že stát je v současné době povinen platit za chyby justice a úředníků bez jediné přímé hmotné odpovědnosti v podstatě těch, kteří to způsobují. Zcela logicky si myslím, že by stát měl umět přehmaty a zločiny justice řešit a věnovat se podnětům od občanů. Na druhé straně absolutně odmítám, aby chyby, neřkuli zločiny a nezákonná jednání z rozhodnutí úřadů, soudců a státních zástupců platil stát z peněz občanů. Tohle přece musejí platit ti, kdo náklady způsobují. Tak jako je to třeba u cestovních kanceláří nebo jiných oblastí, tak si státní zástupci třeba můžou sami ze svého platu se skládat třeba do nějakého povinného fondu, aby si to třeba zaplatili sami. Anebo tam může být třeba nějaký limit, třeba že budou mít spoluúčast, aby prostě byli jasně motivováni na tom, aby se věnovali své práci s ještě větší péčí, aby k těmto věcem nedocházelo.

Opět to bereme jako modelový příklad, o čem bychom se tu měli bavit, protože státní rozpočet, jeho výdaje a příjmy v tuto chvíli neodráží skutečné potřeby ani skutečné možnosti a je z velké části jen účetním formálním plánem. Změny jsou přitom opravdu nutné, jelikož stávající trend, že když nejsou peníze, tak je někomu sebereme, není ani moc inteligentní, ani udržitelný.

K dalšímu tématu státního rozpočtu a s tím souvisejícím záležitostem. Výše složené daňové kvóty v České republice permanentně roste. A to by také měli občané České republiky vědět. V roce 2019 se předpokládá její růst na úroveň necelých 36 %. To je hodně vysoko. V roce 2015 to přitom bylo pouze 32,6 %. To znamená, za vlády hnutí ANO, ČSSD a tenkrát to bylo ještě v koalici s KDU-ČSL v minulém volebním období, dneska je to za podpory ANO, stát sdírá pracující a slušné občany čím dál více. Je to zcela prokazatelné. A s tím my v SPD vůbec nemůžeme souhlasit, zvlášť když se peníze vydávají, jak už jsem říkal, zvyšují se dávky nepřizpůsobivým, politickým neziskovkám se platí obrovské peníze. Vojáci jsou někde tamhle v zahraničí, přitom například Francie, která je také členem NATO, tak vojáky stáhla, takže ani neobstojí argument, že musíme plnit spojenecké závazky. To je nesmysl. A jsou tady i další nepotřebné výdaje. Ale stát prostě sdírá ty, kteří mají v sobě tu slušnost a pracují a žijí řádným životem, protože na ty si troufne. Ale na nepřizpůsobivé ne. A to je šílená konstrukce rozpočtu, kterou SPD v žádném případě nebude podporovat. Není prostě možné donekonečna lidem brát a jejich peníze rozhazovat - těm pracujícím lidem.

Lidem jde život zlepšit daleko jednodušeji. Zjednodušme jim práci a život. Zlevněme jim život. Zbavme je byrokracie, poplatků a mnoha zbytečných daní. A nemusíme jim následně tolik přidávat.

Dokonce vláda už je tak zoufalá, že tady probíráme návrh zákona, který si podle všeho letos vláda protlačí, že chce dokonce i poplatek za vklad do katastru nemovitostí, ten se má zvýšit z 1 000 na 2 000 Kč. Dokonce tady poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník navrhl i zdražení dálniční známky na 2 000 Kč. A o tom už jsme hlasovali, naštěstí jsme to tady zamítli. Takže už k takto zoufalým krokům vláda přistupuje, že přestože ta D1 má stav, jaký má, a české silnice a dálnice konkrétně, tak dokonce tady poslanec hnutí ANO navrhl, a hlasovali jsme o tom, zdražení dálniční známky na 2 000 Kč. To je přímo drzý návrh. Ale že takto už je to zoufalé, to je opravdu zcela signifikantní příklad. A my jsme zásadně proti.

A ohledně toho, že vláda se ani nesnaží zlevnit ten život, o tom už jsem přeci hovořil, viz ty ceny elektřiny, kdy polská a maďarská vláda zastropovala na loňských cenách, aby nezdražily občanům, současná vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM se na to vykašlaly. SPD dalo ústavní stížnost, kde jsme to chtěli zvrátit. Ústavní soud ji zamítl. Takže vy jste dokonce ještě zdražili životy lidem ve srovnání s okolními zeměmi. A v rámci EU to šlo udělat. To vidíme i na dvou příkladech sousedních zemí, které k tomu přistoupily. Vy jste se na to prostě vykašlali.

Lidé chtějí bezpečnou zemi. Chtějí správu veřejných věcí bez zbytečné byrokracie. A chtějí kvalitní a levné služby. K tomu by mělo směřovat konání vlády i parlamentu. K tomu by měl směřovat i státní rozpočet. Průzkumy v USA ukázaly, že tam, kde mají občané možnost přímo v referendech rozhodovat o daních, o zákonech, o politicích, je státní správa levnější, daně a poplatky státu nižší a současně tu je daleko vyšší spokojenost se státními službami oproti státům, kde přímá demokracie není, nebo je v menší míře. Je to jeden z mnoha důvodů, proč hnutí SPD jako jediná strana v českém parlamentu prosazuje plnou přímou demokracii.

Mimochodem už nám tady zase dva roky leží náš návrh zákona o referendu. Dva roky nám tady leží návrh zákona z pera SPD o přímé volbě odvolatelnosti politiků. Vy to tady prostě pořád blokujete. A my jsme přesvědčeni o tom, že podobně, jako je tomu v soukromém sektoru, jenom přímá osobní odpovědnost odpovědných, to znamená těch, co hospodaří s veřejnými prostředky, může vést k tomu, abychom zkvalitnili hospodaření s veřejnými prostředky. Vždyť takzvanou hmotku - dohodu o hmotné odpovědnosti - mají uzavřenou servírky i prodavačky. A když mají manko, tak jim to naúčtují hned v ten večer. Jak to, že u politiků to takto neplatí a hospodaří si v podstatě úplně nehospodárně.

Největší neštěstí je, když o penězích nerozhoduje ten, kdo pracuje a platí, ale ten, kdo je má zdarma v kapse. Proto debaty o rozpočtu fakticky moc neřeší, ať už je u vlády v současném systému kdokoli. Jelikož dokud nebudou mít politici přímou odpovědnost, tak se bude zájem partají míjet se zájmy občanů, kteří na rozpočet vydělávají svýma rukama nebo hlavou.

Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci SPD.)

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Stát, který neplní své závazky vůči spojencům, je nedůvěryhodný Ministryně Schillerová: Návrh podporuje prvky inkluzivního růstu Prezident Zeman: Typicky parkinsonovská instituce, která se živí sama ze sebe Ferjenčík (Piráti): Připravenost České republiky na krizi je horší, než v roce 2008

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.