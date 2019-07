Okamura (SPD): Trapnost nad trapnost – to jsou výstupy sluníčkářské neomarxistické ČSSD

Trapnost nad trapnost – to jsou výstupy sluníčkářské neomarxistické ČSSD, která se snaží za každou cenu obhájit, proč chce být nadále přisátá u teplých koryt ve vládě, přestože dostala nedávno v posledních volbách (do Evropského parlamentu) pouze 3% … ČSSD podporuje masovou imigraci, multikulturalismus a jejíž předseda Hamáček je obhájcem islámu. Sociální demokraté na svém oficiálním facebookovém profilu uvedli, že pokud by opustili Babišovu vládu, „extremistická“ SPD bude mluvit do změny ve vedení tajných služeb atd. Nařkli nás, že jsme inspirovali „prvního českého teroristu Baldu“ a dodali, že budou stát v cestě SPD, co je to půjde. To už je opravdu jenom trapná křeč a hloupé pomluvy. To nemají fakt už nic jiného, než vytahovat psychicky narušeného pana Baldu, který ani nebyl členem SPD? Přitom sociální demokraté jsou ve skutečnosti extremisté sami, což ještě vysvětlím.

ČSSD píše na facebooku: „Pokud bychom vládu opustili, co se stane? Extremistická SPD se už těší, až bude mluvit do obsazování postů v televizní radě, až si vydupou změny ve vedení tajných služeb nebo dokonce získají vliv na Ministerstvu vnitra, které je vede jako jedny z největších šiřitelů nenávisti a lží. Tohle opravdu nechceme! Je jednodušší se vypařit než schytat pár ran, ale tady jde o víc než jen o místo ve vládě. Nezapomínáme. SPD je strana, která inspirovala prvního českého teroristu – Jaromíra Baldu, který se pokusil vykolejit dva vlaky. Taková strana nesmí posílit svůj vliv na stát a jeho instituce! Zkrátka SPD budeme stát v cestě, co to jen půjde.“

ČSSD by měla vědět – když už je jejím předsedou ministr vnitra Jan Hamáček – že dokonce ani ministerstvo vnitra SPD neoznačuje za extremistickou. Lži a nenávist vůči nám šíří ČSSD, my žádné lži a nenávist nešíříme. My upozorňujeme na fakta a varujeme před totalitní Evropskou unií a nenávistným islámem.

SPD vystupuje ostře proti extremismu a hájí demokratické principy ústavního státu i občanské svobody. SPD je snad extremistická kvůli tomu, že varuje před islámským extremismem a islámským antisemitismem? Jsme extremisté proto, že tu nechceme mít teroristické útoky a že nesdílíme názor islámu, že ženy jsou podřadné bytosti? Nebo je SPD extremistická proto, že varuje před extremismem Pirátů, jejichž předseda Ivan Bartoš má napojení na levicově extremistickou a teroristickou organizaci Antifa?

Je snad extremismem prosazování přímé demokracie, práv českých občanů a možnost odvolání politiků občany, obrana národních zájmů, obhajoba tradičních hodnot a národní suverenity? Není extremistou spíše ten, kdo se snaží rozbít tradiční rodinu a podřídit nás rozhodování nevolených nedemokratických orgánů EU? Ti, kteří nás označují za extremisty, postupují podle principu „Zloděj křičí: ´chyťte zloděje´“. A opravdoví extremisté křičí: „Chyťte extremisty“.

Extremisty jsou ve skutečnosti sociální demokraté. Oni via facti podporují islámský extremismus, oni podporují diktátorskou Evropskou unii, oni podporují zvrácenou neomarxistickou teorii genderu, která rozbíjí přirozené rodiny a normální svět. To sociální demokraté podporují diktaturu globalistů a Nový světový řád.

Hamáček říká, že „islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti“ a ČSSD má ve svém programu podporu imigrace i multietnické a multikulturní společnosti. Sociální demokraté se též zasazují o politické sjednocení Evropy (tedy jinými slovy jeden evropský stát), globální vládnutí a nový světový řád.

Takže sami vidíte, že skutečnými extremisty jsou sociální demokraté, nikoli SPD, která hájí normální svět, bezpečnost, demokracii a národní svrchovanost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura zničí ČT! A BIS! A Ministerstvo vnitra! ČSSD vydala naléhavý materiál o vládě s Babišem To jsem ještě nezažila! Konečná z KSČM spráskala Okamuru Okamura (SPD): Paní Konečná, máte to zapotřebí? Okamura (SPD): Gangy migrantů ohrožují švédské děti a vyhrožují jim znásilněním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV