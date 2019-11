Okamura (SPD): Vláda ANO, ČSSD a KSČM za zády občanů přijímá do ČR islámské migranty

Tak už je to černé na bílém - vláda ANO, ČSSD a KSČM za zády občanů přijímá do ČR islámské migranty! Potvrdila to v České televizi v pořadu Události, komentáře europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, která přijímání migrantů podporuje. A dodala, že by se Česká republika měla podřídit kvótám Bruselu na imigranty a měla „je naplnit bezpečně“. Šojdrová řekla, že Česká republika v roce 2018 přijala mimo jiné přibližně 167 nelegálních migrantů, kterým udělila následně v ČR azyl a doplňkovou ochranu a jednalo se o Iráčany, Syřany a Afghánce, kteří přišli do České republiky nelegálně, a to v době, kdy vláda tvrdila, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka! Přitom nám vláda a média stále tvrdily, že je u nás jen oněch pověstných „12 uprchlíků“. No, stačí se projít večer po Václavském náměstí v Praze plném černošských drogových dealerů, a všichni víme, že to není pravda.

Už i politici ostatních stran potvrzují, že u nás nelegální imigranti ve skutečnosti jsou, a dokonce to podporují. Lidovci také jasně řekli, že podporují podvolení kvótám Bruselu! Hnutí SPD jasně odmítá kvóty na imigranty.

Přijetí téměř 200 nelegálních islámských migrantů do ČR v loňském roce potvrdila Šojdrová i v rozhovoru pro iDnes.cz.

Připomeňme navíc, že policie loni v celém Česku odhalila 4992 cizinců, kteří v Česku pobývali nelegálně, zmínila ČTK. Je to o 254 více než v roce 2017. Samozřejmě je to jen špička ledovce.

A sluníčkáři a ministr vnitra Hamáček z ČSSD budou stále opakovat tu starou písničku, že tu migranti nejsou – to už je opravdu směšné.

Připomeňme též, že plzeňský soud nedávno odmítl vyhostit nelegální imigrantku– podvodnici, která před dvěma lety nelegálně připlula do Evropy na falešné doklady a poslední rok a půl pobývala v České republice, kde se živila jako striptýzová tanečnice. Dále máme případ nelegálního afrického migranta Abdallaha Ibrahima Diallo, který podle všeho znásilnil českou dívku u Lukavce.

Drogy v centru Prahy jsou distribuované africkými imigranty. Policie zadržela v okolí Václavského náměstí během osmi měsíců více než sto dealerů – v drtivé většině šlo o Afričany. Byli mezi nimi i žadatelé o azyl v zemích EU. Policisté u nich našli kokain, extázi i marihuanu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

V červenci v kamionu převážejícím melouny přicestovalo do pražských Řeporyjí pět migrantů. Rovněž v červenci se imigrant ze Sýrie na Praze 9 vloupal do zaparkovaného auta. Cizinec bez dokladů při zadržení policisty začínal být agresivní a dokonce zvolal: „Allah Akbar“ a pokusil se o útěk. Policie například zastavila na začátku dubna na dálnici D1 nákladní auto značky Mercedes, ve kterém byli nelegální migranti. Policie zadržela 13 lidí, z toho tři děti.

To je jen pár příkladů nelegální imigrace a navíc toto je jen vrcholek ledovce. Hranice nejsou hlídané, čili nelegálů na našem území může být mnohem víc!

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček nás stále krmí tím, že u nás žádní imigranti nejsou. Ať pak ale vysvětlí fakt, že podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta!

Do Česka vloni Německo podle německé policejní statistiky vrátilo 942 nelegálů. Kdepak ti nelegálové jsou, pane ministře Hamáčku? Doufám, že se volně nepohybují na našem území! A co těch 47 plus 120 imigrantů z Iráku, Afghánistánu a Sýrie, o kterých mluvila paní Šojdrová?

Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

