Okamura (SPD): Výborné. Novým premiérem Velké Británie bude Boris Johnson

To je výborná zpráva. Novým premiérem Velké Británie bude Boris Johnson, který je jasným zastáncem vystoupení Británie z Evropské unie. Británie má vystoupit z EU k 31. říjnu. Johnson už před zvolením avizoval, že se tak stane „stůj co stůj“, tedy s dohodou o podmínkách odchodu, nebo bez ní. To je podle nás správný postup – lépe žádná dohoda než dohoda ponižující a špatná. A dohoda, kterou nabízí Brusel, je velmi ponižující a velmi špatná! Držme Borisovi a Britům palce, aby získali zpět svou svobodu a nezávislost!

EU se snaží za každou cenu zablokovat odchod Británie, protože se bruselské elity bojí, že jí budou následovat další nespokojené státy. Problém není v Británii, ale v dosavadní direktivní politice vedení EU, která členským zemím vnucuje nařízení proti jejich vůli.

Ponižující dohoda s EU by znamenala, že by Velká Británie neměla možnost vyjednávat si sama obchodní dohody s dalšími státy a přinesla by komplikace ve vztahu k Severnímu Irsku. Navíc by Británie musela respektovat rozhodnutí orgánů EU, například Soudního dvora EU v Lucemburku a plnit povinnosti člena EU, aniž by se na rozhodování EU mohla podílet. To by bylo skoro, jako kdyby z EU neodešla.

Pro Británii bude lepší odchod z EU bez dohody. Lepší žádná dohoda než dohoda špatná. Británie, která má staleté historické vazby s USA a se státy jejího bývalého impéria – Commonwealthu – si je schopna sama vyjednat obchodní dohody se státy po celém světě.

Co se týče obchodu s EU, je v zájmu Evropské unie, aby se s Británií dříve či později dohodla. Jak ukázal například „Mr. Brexit“ Nigel Farage, je to v zájmu Německa, které dováží do Británie automobily. V případě tvrdého brexitu možná bude chvilku panovat zmatek, ale nakonec se vše ustálí. Je v zájmu všech, aby obchodovali. Navíc cla jsou nyní na relativně nízké úrovni. Pokud jde o netarifní bariéry, tak britské výrobky jistě splňují standardy EU, ostatně evropské směrnice jsou inkorporovány do britského práva.

Pokud by EU chtěla vést proti Británii jako trest za její opuštění EU obchodní válku, znamenalo by to jen, že by se Británie musela přeorientovat na jiné trhy. To by chvilku bolelo, ale je to lepší řešení, než být na někom závislý takovým způsobem, aby vás mohl vydírat.

Držme Borisovi a Britům palce, aby získali zpět svou svobodu a nezávislost!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV