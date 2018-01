Okamura (SPD): Zákon o omezení prodejní doby je polovičatý

Poslanci SPD hlasovali PRO zrušení zákona o omezení prodejní doby v obchodech. Bohužel jsme byli přehlasováni. Důvod našeho hlasování je prostý - jsou to zkušenosti z mého bývalého senátního obvodu. Říkalo se o něm, že je to obvod s druhými nejnižšími průměrnými platy v republice - bylo to Slovácko, Bojkovice, Uherský Brod atd. A když jsem si dělal průzkum mezi svými voliči, a jak víte, tak jsem ty volby vyhrál, tak mi říkali: "My nemáme v blízkosti žádný velký hypermarket, takže abychom si levně mohli nakoupit, musíme do Zlína - třeba 20 kilometrů, takže můžeme jenom o volném dnu. Jenom o volném dni, o svátku si můžeme jít nakoupit levně". A za druhé mi lidé také říkali, že si i rádi přivydělají, protože mají nízké mzdy.

K výše uvedeným faktům se ještě přidávají další argumenty - tento zákon selektivně vybírá jen určitou profesi, a musíme se zeptat, co tedy dispečeři, co tedy lékaři, co tedy zdravotní sestry, co tedy údržbáři silnic a další? Jakým způsobem tedy některou profesi zvýhodníme a některou ne? I na tuto otázku v podstatě zákon vůbec neodpovídá, notabene víme, že se to různě obchází, protože v rámci nějakých nákupních center, některá provozovna má rozlohu přes 200 metrů, něco má pod 200 metrů, všichni ale platí zároveň nájmy. To znamená, ten zákon je polovičatý, nedopracovaný a my máme v názvu svoboda - Svoboda a přímá demokracie - a my bychom rádi nechali na svobodném rozhodnutí občanů, zdali si chtějí přivydělat, nebo ne. A je důležité, aby měli za takovou práci řádné příplatky. A na druhou stranu, aby se i podnikatelé mohli rozhodnout, jak a kdy chtějí podnikat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV