Okamura (SPD): Zdrojem financí k zaplacení krize nemohou být pouze stamiliardové dluhy

reklama

Vážené dámy a pánové,

k otázce vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu nemáme velké možnosti volby. Informace o stavu země, o potřebách v jednotlivých sektorech zásadních pro fungování země a hlavně zdravotnictví, má jako jediná, aktuální a podrobné informace, vláda. Nám nezbývá, než jí nyní věřit a v uvozovkách jí dát šek a to s tím, že veškerou odpovědnost nese ona a my jen můžeme doufat, že se z celého řetězce chyb v uplynulých měsících učí a její rozhodnutí budou kvalifikovanější. Příkladem je včerejší návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a předsedy krizového štábu pana Prymuly na plošné promoření celé společnosti koronavirem, což zcela oprávněně vyděsilo všechny občany.

Poslanci SPD podpoří dnes kompromisní návrh na nouzový stav do 30. dubna a zároveň jedním dechem dodáváme, že je potřeba každodenní situaci aktualizovat a poslanci SPD jsou připraveni hned druhý den klidně přijít na schůzi Poslanecké sněmovny a hlasovat o prodloužení či jiné úpravě toho nouzového režimu, pakliže to bude aktuální situace vyžadovat. A nezbývá nyní, než apelovat na pana premiéra i na krizový štáb, aby opatření vážili na lékárnických vahách, protože principem všech zákazů a omezení by mělo být, že obrana před škodami z koronaviru by neměla způsobit větší škody než samotný virus.

Při vystavování tohoto šeku ale musím zdůraznit, že zdrojem financí k zaplacení krize nemohou být pouze stamiliardové dluhy země a zmražené nebo vybrané peněženky občanů. Platit v krizi musí také nadnárodní korporace a konkrétně jejich zisky. Řada těchto korporací bude na této krizi vydělávat a jistě by se jim líbilo přenést náklady na lidi obrazně řečeno v podhradí, kde podle některých představitelů TOP 09 žije, jak oni říkají, spodina. My budeme zájmy této, jak říkáte spodiny, hájit a budeme znovu dávat návrhy, které půjdou po zdanění peněz, které z této země odtékají do zahraničí. Tyto zisky vytváří české ruce a české mozky, ale peníze vyvádí nadnárodní korporace.

Jak známo, hnutí SPD přistupuje od počátku k vládě konstruktivně. Nepolitikaříme a předkládáme trpělivě pozitivní řešení na zdravotní, ekonomickou a sociální pomoc občanům postiženým nouzovým stavem. Myslíme si, že je potřeba táhnout za jeden provaz, abychom krizi společně překonali. Vládní opatření jsou však pomalá a nedostatečná a kvůli tomu již bohužel začalo propouštění lidí ze zaměstnání a mnoho lidí se ocitá v ekonomické a sociální nouzi. Jsou to zaměstnanci, podnikatelé, živnostníci, rodiče samoživitelé, invalidní a starobní důchodci a další. Přitom hnutí SPD mnoho návrhů předalo vládě jak na zlatém podnosu, ale nejsou přijímány.

Řada ekonomů a odborníků už dnes potvrzuje to, co říkám, a poukazuje na problematičnost některých vládou prosazovaných restrikcí a na vysoké škody ve stovkách miliard. Už teď je jasné, že zdravotní systém přes velké finanční rezervy bude do podzimu v minusu, a jistě si nikdo nepřeje, abychom kvůli prevenci koronaviru omezili péči o skutečně těžké a zlé choroby, jako je např. rakovina. Každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou. Ročně to je u nás asi 100 tisíc obyvatel, z nichž 28 tisíc na rakovinu umírá.

V aktuální výzvě všem, kteří rozhodují, na to správně veřejně upozornil rektor Univerzity Karlovy, lékař a profesor biochemie Tomáš Zima. A já si ho dovolím odcitovat: "Paradoxně nyní funguje řada zdravotnických zařízení na zlomek kapacity, dochází k zanedbání péče u ostatních pacientů s neakutními, ale přesto velmi závažnými onemocněními. COVID nezastavil ostatní nemoci, jen na jejich řešení a léčení nezbývá kapacita. Nynější situace má negativní dopad na celkové zdraví obyvatelstva - odkládají se diagnostické a léčebné úkony, operace i preventivní návštěvy lékaře. Hospodářský propad zřejmě přinese snížení prostředků pro zdravotnictví, ale současné odkládání výkonů se může následně projevit předčasným úmrtím řady lidí." Konec citátu.

Pan profesor upozornil i na to, na co po celou dobu krize upozorňujeme i my v SPD. Cituji ho: "Bohužel, i přes sílící zoufalá varování a katastrofické prognózy vývoje naší země a společnosti stále postrádáme kvalifikovaný plán státu, jeho strategii či alespoň odpovědi na základní otázky." A tady bych chtěl požádat pana premiéra, který sedí za mnou spolu s paní ministryní financí Schillerovou, aby si to vzali k srdci, a když už i skutečně odborná, renomovaná veřejnost potvrzuje, že skutečně chybí ty zpracované scénáře, prognózy vývoje naší země a společnosti a kam by to chtěla teď vláda vést, abychom se z té krize postupně dostali, tak byste měli už tu výzvu vyslyšet. Protože jak jsem říkal, čím dál víc lidí přichází o práci, dostává se do ekonomické a sociální krize a nemůžeme otálet.

Mimochodem, rektor Univerzity Karlovy také vyslovil velké obavy z devastačních dopadů, kterými pokračující restrikce tvrdě a na dlouhou dobu zasáhnou každého občana v naší zemi a celou společnost. Já si ho opět dovolím odcitovat: "Je nezbytně nutné okamžitě a zásadně přehodnotit přijatá opatření státu, jejich další trvání, přiměřenost, efektivitu a především plošnost uplatňování. S těmito kroky je nutné rychle připravit jasnou a srozumitelnou strategii pro záchranu ČR pro další měsíce a roky, která bude výsledkem společné práce těch nejlepších expertů a špičkových odborníků v oblastech ekonomie, hospodářství a sociální politiky." Konec citátu.

Myslím, že kromě koronavirového a krizového štábu by se měla vláda více věnovat otázce ekonomické problematiky k překonání krize. Možnosti tu jsou. Stávající návrhy jsou v podstatě záplaty, víceméně dané tím, kdo více křičí, tomu se nějak přispěje. Ale o nějaké systémové vizi pro příští léta nemůže být řeč. A já s plnou vážností říkám vládě, mysleme na to, že s následky současné krize se budeme potýkat několik let. Řešení, která přijímáme, by proto měla být pokud možno dlouhodobá a systémová. Odklad některých plateb o pár měsíců je sice důležité a potřebné, ale z tohoto pohledu třešnička na dortu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5824 lidí

Naše hnutí SPD je připraveno navrhnout koncepční kroky pro podporu českých firem. Naše firmy musíme pustit k veřejným zakázkám. A já zde otevřeně prohlašuji, že se hlásíme k ekonomické národní protekci. Jinak budeme investovat veřejné peníze pro zisk, který odteče za hranice této země. Stát, ale i další instituce mají dostatek odborných kapacit, aby potřebné změny připravily, protože už dnes je pozdě. Samozřejmě víme, že nejrůznější rady a komise odborníků vláda už po léta má, kromě Národní ekonomické rady vlády byl v rámci Ústředního krizového štábu vytvořen poradní tým ekonomů, který se má ekonomikou zabývat. Povede ho ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku Jan Švejnar.

Zaprvé víme, že odborníky třeba ze zmíněné ekonomické rady vlády fakticky nikdo neposlouchá. Ani vláda. A samozřejmě pan Švejnar je možná dobrá figura k oživení jeho šancí v nějakých příštích volbách, ale reálné ekonomické vize pro tuto zemi nikdy nepředstavil. Strategii této země musí připravit vláda. Od toho tu je. A pro to ji máme. Skutečně efektivní tým musí vést premiér. To je jeho místo. Máme tripartitu, Hospodářskou komoru, profesní svazy a asociace. A teď ale vláda přidává ad hoc další poradce. Mám za to, že jich začínáme mít příliš mnoho. Je přeštábováno.

A kdo vlastně říká oficiální stanoviska vlády? V tom už se veřejnost přestává vyznávat. Pan ministr Vojtěch? Ministr Havlíček? Profesor Prymula? Ministr Hamáček? Ministryně Maláčová? Teď přibudou ještě tiskovky pana profesora Švejnara. Do toho často vstupuje premiér, aby po konzultaci s mediálními poradci řekl nějaký svůj nápad, nebo s čím nesouhlasí. Často v protikladu s tím, co řekli ostatní, viz včerejší diskuse nad promořením české společnosti, kterou navrhl ministr zdravotnictví Vojtěch Adam a předseda krizového štábu profesor Prymula. Výsledkem je zmatek, který zbytečně znepokojuje lidi.

Vláda v čele s premiérem nese odpovědnost. Tak vás vyzývám, mluvte prosím jedním hlasem a jednoznačně, ať veřejnost má jednoznačné a jasné informace.

Na závěr nejde nezmínit se o aktualitách z Bruselu. Úplně se zbláznili, nebo si z lidí dělají srandu. V aktuálním stanovisku Evropská komise prohlásila, že zahájila veřejnou konzultaci ke klimatickým cílům. Do 20. června se občané mohou prý vyjádřit k tomu, zda zachovat současný cíl snížit do roku 2030 emise oxidu uhlíku o 40 %, nebo být ambicióznější a snížit emise až o 50 či 55 %, cituji. Mozky v Bruselu přišly na to, jak řešit zdravotní a ekonomickou megakrizi. Začneme si prostě povídat o uhlíku. A komu se to nelíbí, tak ten podle dokumentu Evropské komise z minulého týdne podlehl ruské dezinformační kampani. No tak k tomu už snad není ani co dodat, k tomu, co předvádí Evropská unie v současné době.

Potěšilo mě, že už i média se českého ministra zahraničí ptají, zda Rusové s dezinformační kampaní přispěli i ke špatnému obrazu Evropské unie víc než předsedkyně Evropské komise Ursula von Leyenová, která v době, kdy se zavírají hranice, vykládá, jak je to škodlivé a ještě kritizuje Českou republiku za to, že jsme zavřeli hranice a chráníme naše občany, aniž cokoli pozitivního pro nás navrhují.

Tato krize je dobrý důvod ptát se, čím nám v uvozovkách slavná unie v krizi prospěla. Co vím, pokusili se zakázat uzavření hranic. To bylo před dvěma týdny. Minulý týden nás odsoudili za odmítnutí povinných kvót, že nechceme přijímat nelegální migranty. A teď navrhují, abychom debatovali o oxidu uhlíku. Tak to je opravdu neuvěřitelné. A nejen to.

Koronavir bohužel pomáhá maskovat hanebnosti i v jiných oblastech. Při březnovém jednání Evropské rady rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg spolu se svým maďarským kolegou Péterem Szijjártóem navrhli, aby Evropská unie, aby vojenské lodě členských států vyslala na pomoc Řecku při odrážení pokusu migrantů o další vylodění na řeckých ostrovech. A návrh byl v hlasování odmítnut. Podpořilo ho pouze Maďarsko, Rakousko, Polsko, Řecko, Bulharsko a Rumunsko. A Česká republika tento návrh nepodpořila. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, ČSSD za podpory KSČM nepodpořila návrh rakouského a maďarského ministra zahraničí, abychom vyslali pomoc Řecku chránit hranice s Tureckem proti nájezdu nelegálních migrantů.

Na základě toho se rakouský a maďarský velvyslanec při Evropské unii pokusili dosáhnout alespoň toho, aby lodím pod vlajkou Evropské unie bylo zakázáno přivážet migranty vylovené na moři do přístavů členských států, pokud si to jejich vlády nepřejí. Při závěrečném jednání ve výboru stálých zástupců COREPER byla ovšem i tato iniciativa odmítnuta. A já se veřejně ptám, pane premiére (otáčí se na něj), pan premiér sedí za mnou, proč vaše vláda odmítá pomáhat Řecku v obraně schengenských hranic před migranty a tureckou agresí? Proč zástupci České republiky hlasují proti takové pomoci? Proč vaše vláda lže a tváří se, jako že migranty nechce, a ve skutečnosti boj s migrací na evropské úrovni prokazatelně bojkotuje?

Vážené dámy a pánové, epidemie zcela určitě brzy pomine. A já jsem optimistou. A buďme optimisty. A buďme solidární, pomáhejme si. Pomůže i dobré slovo mezi občany. Ale škody na všech úrovních bohužel zůstanou a následky ponesou v prvé řadě prostí občané.

Vrátím se k otázce strategie České republiky k překonání krize. Je jasné, že současná krize zdravotní bude přerůstat v krizi ekonomickou. S významnou pravděpodobností přeroste v krizi bezpečnostní, potravinovou, energetickou a geopolitickou. A já jsem podal předminulý týden interpelaci na ministra zemědělství Tomana s dotazem, jakou má vláda připravenou strategii na zajištění potravinové bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. To jsme také od vlády zatím neslyšeli.

Pane premiére, já musím říct, že je to velice důležité téma, protože my nejsme kvůli vstupu do Evropské unie soběstační ani ve vajíčkách, ani v mléku, ani v hovězím, ani vepřovém, ani kuřecím, ani v ovoci a zelenině. Musíme dovážet i brambory, mrkev, cibuli, petržel, celer.

Ale pakliže bude, proto taky ty ceny jsou tak vysoké, ale teď hrozí, že v západní Evropě bude pokračovat krize. A co se stane, když k nám nebudou dodávky těchto komodit? A jak víte, není to výmysl tady Tomia Okamury, ale i dovozci ovoce a zeleniny už veřejně upozorňují uplynulý týden, že hrozí nedostatek ovoce a zeleniny v České republice. Čili to my (nesroz.) nemáme, protože na deseti procentech plochy se pěstuje řepka a na dalších plochách jsou solární ostrovy a podobně a solární celky atd. Takže já čekám už dva týdny na odpověď od ministra zemědělství Tomana, ale uvítal bych odpověď od vás, jaká je tedy vůbec strategie vlády, jestli vůbec nějaká, protože jestli teď se nezačne už nad tím uvažovat teď, v tomto okamžiku, a jestli se nezasadí tyto plodiny u nás v České republice, tak hrozí skutečně potravinový problém, pakliže bude v západní Evropě, tam na těch trzích, co k nám exportují, pakliže tam dojde k nějakým problémům.

Pokud máme skutečně hájit zájmy České republiky, musíme dnes rozhodovat o základní otázce, a tou je členství naší země v současné Evropské unii. Zůstat znamená zničit státnost České republiky a znamená zánik našeho národy v multikulturní tyranii. Odejít znamená přežít. Je jasné, že nebudeme sami a k odchodu se chystají další země. Kdo to nevidí, je politicky slepý. Zatím v této vládě bohužel vidím pouze velký strach si to přiznat a také otevřené podvolení postupnému zániku země a národa. To je dnes základní strategická otázka, základní otázka nového rámce ukotvení České republiky v Evropě, kde dojde k následným krizím. A právě o tom mluvím v souvislosti právě s touto současnou krizí. Není tajemství, že hnutí SPD usiluje o odchod z Evropské unie. Pokud říkáme, že Česká republika je na prvním místě, musíme o to usilovat.

Na závěr mi dovolte znovu poděkovat všem občanům, ať už profesionálům, tak lidem z ulice, kteří pomáhají, ale i těm, kteří trpělivě dodržují a respektují stávající opatření. Děkuji vám všem. Přeji jim hodně zdraví a chtěl bych požádat všechny občany, pokud nakupujete, podpořte české podnikatele. Podpořte své živnostníky prodávající přes okénko nebo dovážkou. Chci popřát také všem hezké velikonoce. Mějte se hezky.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.