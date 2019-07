Okamura (SPD): Zvolení socialisty Sassoli předsedou EP je jen naplnění politického obchodu

Zvolení socialisty Davida Maria Sassoli předsedou Evropského parlamentu je jen naplnění politického obchodu, díky kterému se má stát předsedkyní Evropské komise spolupracovnice Angely Merkelové, Ursula von der Leyenová. Tím bude bohužel stvrzeno federalistické vedení EU a další trend likvidace suverenity národních států. S tím SPD nesouhlasí a naší europoslanci Sassoliho dnes hlasováním nepodpořili.

Sassoli je představitelem italské Demokratické strany, která podobně jako i čeští socialisté z ČSSD podporuje globalisty, multikulturalismus, diktát Evropské unie a masovou imigraci. Sassoliho Demokratická strana agresivně prosazovala i přerozdělovaní kvóty pro přijímání imigrantů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To jsou samozřejmě věci, které jsou v naprostém rozporu s tím, co hlásá SPD, i v rozporu s tím, co hlásá naše vlastenecká frakce v čele s Ligou italského ministra vnitra Mattea Salviniho a francouzským Národním sdružením Marine Le Penové.

Ursula von der Leyen je pro SPD také zcela nepřijatelná figura - je to otevřená federalistka usilující o zrušení národních států, která pochopitelně udělá maximum i pro pokoření odporu ze strany V4, proti rozvozu migrantů z Německa a západu, i do našich zemí, takže nás čekají jen další těžké boje o uchování zbytku naši suverenity. Držte nám palce, budeme bojovat!

Psali jsme: Okamura (SPD): S růstem podpory vlasteneckých stran se bruselské elity nesmířily Okamura (SPD): Dánsku hrozí kolaps kvůli imigraci a islamizaci Okamura (SPD): Tak už víme, odkud vítr vane. Milion chvilek pro demokracii... Okamura (SPD): To tady budeme chránit kvůli Evropské unii zloděje, násilníky a vrahy?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV