Okamura: Vláda nemá bezpečnost v České republice pod kontrolou

Podle ministra se jedná o dezinformace. "Zapomněl" však ve své zprávě záměrně vysvětlit, proč jsou tedy nově na několika místech v Praze na doporučení policie instalované protiteroristické zátarasy a po celý letošní rok najednou chodí po celé republice na místech s větší koncentrací lidí policisté se samopaly. To dříve nebylo. Pane ministře, vyzývám Vás veřejně (když tedy tvrdíte, že nemám pravdu), vysvětlete tedy občanům, proč vláda přijala tato opatření? Jen tak? Já i občané si totiž velice dobře pamatujeme na nedávnou dobu, kdy na ulicích žádné zátarasy nebyly a ani nechodili venku policisté se samopaly.

Co na jednání tohoto nového ministra ještě říct? Asi nic... Vláda nemá bezpečnost v České republice pod kontrolou, proto se přijímají tato opatření. Bezpečnost se zhoršuje a bohužel hrozí teroristické útoky. Občané se stali rukojmími multikulturní politiky EU. To je tristní výsledek neschopné politiky dosavadních vlád a také výsledek našeho členství v EU. A problémem je, že jak Bohuslav Sobotka, tak i nyní Andrej Babiš jakákoliv systémová řešení odmítali a odmítají. Naše hnutí SPD přitom řešení nabízí - prosazujeme nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny a odmítáme také jakoukoli formu nezákonné migrace, zákaz propagace islámské ideologie v ČR, zavedení trestného činu nezákonného překročení státní hranice pod tvrdými nepodmíněnými tresty (dnes je to pouze přestupek) a samozřejmě referendum o vystoupení ČR z EU, jelikož jen tak budeme moci mít vlastní bezpečnostní politiku a azylové zákony.

V naší evropské parlamentní frakci Evropa národů a svobody (ENF) v čele s Marine Le Pen společně prosazujeme, aby se stávající Evropská unie včetně všech současných unijních institucí transformovala do Unie svobodných evropských národů (U.E.N.), kde bude nadále vzájemně platit volný pohyb osob, pracovních sil, kapitálu, zboží a služeb. To bude společný program naší frakce pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Evropskou unii je potřeba rozložit zevnitř a transformovat do jiného modelu spolupráce. Jednotlivé státy pak budou mít ve své kompetenci i bezpečnostní a azylovou politiku. To je budoucí funkční model evropské spolupráce. Současná centrálním diktátem řízená EU je nereformovatelná a bude se postupně rozpadat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Porodnost klesá, lidé řeší nesmysly jako Me Too. Neziskovky rozdávají naše zdroje konkurenčnímu etniku. Cesta do pekel! Ekonomka Šichtařová vzývá poslední naději Ministr Metnar: Česká republika zůstává jednou z nejbezpečnějších zemí světa Kdo by znásilňoval obézní nikotinistku sledující fotbalovou ligu, když může znásilňovat anorektickou vegetariánku sledující přednášky o genderismu... Ostré bilancování roku s Martinem Konvičkou Tomio Okamura zaútočil na Babiše hrozivým VIDEEM: Bezpečnost v ČR se opět zhoršila, hrozí teroristické útoky!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV