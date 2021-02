Onderka (ČSSD): Největší odpovědnost v rámci výběrového řízení je na vládě

reklama

Kolegyně, kolegové,

vaším prostřednictvím na svého předřečníka, já rozumím té obavě v rámci bezpečnosti České republiky a myslím si, že tady máme společný názor. Rozumím tomu, že máme několik variant, které bychom mohli uplatnit, ať je to přímý vstup do legislativy, to znamená, do zákona, anebo formu právě doprovodného usnesení.

Sociální demokracie zastává názor, že, za prvé, ta největší odpovědnost v rámci výběrového řízení je na vládě. Za druhé, co je daleko důležitější, ne všichni z ctěných kolegyň a kolegů v této Poslanecké sněmovně mají přístup k bezpečnostním složkám. To znamená, jestli dneska říkáme, je zde bezpečnostní riziko, a já osobně jsem o tom přesvědčen a je o tom přesvědčena sociální demokracie, tak bezesporu nemáme úplně tu zásadní věc v rukou.

Jsem přesvědčen o tom, že doprovodné usnesení je nastaveno v těch třech parametrech tak, jak je tady přednesl kolega Dolínek a následně je okomentoval můj kolega ministr Petříček. Dobře, je to o tom, že vyzýváme de facto vládu, aby jasně svá rozhodnutí dělala podle toho, jaké nebezpečí České republice hrozí nebo by případně hrozilo, a za druhé, jaké parametry by následně měla ctít, ať je to otázka ceny a dalších věcí. Takže to je, co se týče názoru sociální demokracie, a proto budeme hlasovat pro toto doprovodné usnesení.

Děkuji.

