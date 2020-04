Onderka (ČSSD): Proč bychom měli zachraňovat firmy, které měly problémy už před koronavirem?

reklama

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jednou za čas se v Poslanecké sněmovně objeví zákon, který má šanci projít napříč politickým spektrem, a to ať zde máme pandemii, či ne. Já jsem přesvědčen o tom, že právě zákon o poskytnutí státní záruky je jedním z nich. Pravicová část politického spektra chce podpořit podnikatele převážně, zdůrazňuji slovíčko převážně. Levicová část politického spektra chce podpořit zaměstnance převážně. A jeden bez druhého to prostě neumí. Zaměstnanci potřebují podnikatele. Podnikatelé potřebují zaměstnance. A to si myslím, že právě tento zákon o podpoře, zdůrazním, ekonomiky a hospodářství české republiky je tím zákonem, který nás právě spojuje.

Myslím si, že ten zákon je velice dobře napsán. Jsem přesvědčen o tom, že Ministerstvo financí zde odvedlo dobrou práci. Přesto přese všechno jsem ovšem si dovolil podat pozměňovací návrh a dovolím si citovat z části důvodové zprávy. Klíčovým prvkem celého návrhu jsou právě parametry poskytované záruky. Omezení celkového plnění takzvané portfoliový limit pro záruky ve výši 25 % bude nutit banky provádět přísnější hodnocení rizik při poskytování úvěrů společnostem, které jsou postiženy dopady spojených s koronavirem jako takovým, lépe řečeno s koronavirovou krizí, což může vést k paradoxu, kdy financování bude dostupnější pro společnosti, které jsou ekonomicky méně postižené, a ne nejpotřebnějším společnostem, které by i díky uvedenému financování byly schopny ekonomickou krizi úspěšně přežít, toto financování banky nebudou moci vzhledem k navrhovaným parametrům poskytnout. Když to zjednoduším, jde o to, že čím větší záruka státu, tím banka samozřejmě ohodnocuje pozitivněji své klienty. To znamená v tomto případě firmy v České republice, které budou tím pádem mít větší bonitu a budou mít větší možnost čerpání, lépe řečeno sáhnout si na tyto finanční prostředky z jednotlivých bank, jak nám zde sdělil přítomný ministr průmyslu.

Bc. Roman Onderka, MBA ČSSD



Zájem napříč politickým spektrem by měl být o tom, aby si právě na tyto finanční prostředky dosáhlo co nejvíce firem. Já nemohu souhlasit prostřednictvím pana předsedajícího s kolegou Juříčkem, který říká - volně přeloženo - proč bychom měli zachraňovat firmy, které měly už před koronavirem problémy. Já si myslím, že v této chvíli a v této situaci, pokud se nechceme dostat do silné krize, z které se budeme potácet několik let, tak že musíme se snažit zachránit jakékoli fungující firmy v České republice proto, abychom snížili to obrovské riziko velké nezaměstnanosti, které může Českou republiku do budoucna potkat.

Proto jsem si dovolil podat pozměňovací návrh, který navyšuje tuto záruku z 25 na 30 %. Dle odhadu zde může dojít k navýšení přijímání žádostí od firem, to znamená těch firem, které si mohou sáhnout na tyto finanční prostředky, o 10 až 15 %. Chci vás požádat, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. A já se k němu samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

