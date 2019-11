Ondráček (KSČM): Balistická ochrana je primárním prostředkem, který může ochránit život a zdraví

Vážená paní ministryně, vážení ministři, kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem do státního rozpočtu, a to ve změnách, které by se týkaly jenom kapitoly 314 Ministerstva vnitra, a to tak, že ve specifickém ukazateli Výdaje policie ČR se zvyšuje částka o 120 mil. korun, a to v podseskupení položky 513. V té samé kapitole Ministerstva vnitra by se specifický ukazatel Výdaje pro zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu snížil o 100 mil. korun, a to v podseskupení položky 516 Nákup služeb ve vazbě k výdajům na Výzkum a vývoj.

V té samé kapitole, v tom samém, výdaje, to znamená na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních položek státu, se snižují o dalších 20 mil. v podseskupení položky 522, a to jsou Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Všechny změny se promítnou do příslušných ukazatelů přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

A teď mi dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil, jak bychom těch 120 mil. investovali do Policie České republiky. Bylo by to do dvou oblastí, a to je oblast munice, abych to tak zkrátil, a zde bychom navýšili objem peněz o 90 mil. korun. Proč zrovna do munice? Informuji vás o tom, že díky předchozím rozpočtovým restrikcím, zejména na počátku tohoto desetiletí, byla u Policie České republiky postupně snižována záloha munice, která vždy zabezpečovala krytí nepředvídatelných zvýšených potřeb výcviku a rovněž sloužila jako pojistka pro případ, že dojde k prodloužení dodacích lhůt dodávek v rámci veřejných zakázek. V současnosti pořizovaný objem výcvikové munice je okolo 12 mil. kusů ročně a neumožňuje to vytvořit základní nutnou skladovou zásobu. Munice se tedy prakticky ihned po příjmu na sklad vydává a dále distribuuje na jednotlivé útvary Policie České republiky.

Cílem navýšení finančních prostředků pro tuto oblast je vytvoření zálohy munice, protože neexistence adekvátní zálohy munice ve skladu jednotně pořizovaného majetku tak neumožňuje efektivní a plynulé zásobování útvarů Policie České republiky. Takže 90 mil. na nákup munice. A zbývajících 30 mil. by bylo investováno v oblasti balistické ochrany, balistických ochranných prostředků. Chtěl bych vás seznámit s tím, že podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je zaměstnavatel povinen zabezpečit bezpečný výkon služby policistů, nebo chcete-li všech příslušníků bezpečnostních sborů, ale v tomto případě policistů, a jednou z oblastí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví policistů jsou ochranné prostředky proti střelám, střepinám a bodným zraněním. Rozkazem policejního prezidenta 172 ze dne 30. 6. 2017 byla vytvořena systematizace ochranných prostředků Policie ČR proti střelným a bodným zraněním a střepinám. Tato systematizace je průběžně naplňovaná. V současné době je naplněna ze 60 %. Pokud si vzpomenete, v loňském roce jsme zde s podobným návrhem uspěli. Navýšili jsme prostředky na balistickou ochranu příslušníků také o 30 mil. korun. Ale podle zprávy, kterou mně poskytlo Ministerstvo vnitra, v letošním roce bylo za balistiku utraceno pouze 50 mil. korun, protože se nedaří některé soutěže dotáhnout do zdárného konce. Určitě mi dáte za pravdu, že řada událostí z poslední doby ukázala, že útoky na policisty můžou přijít nečekaně, kdykoliv a v situacích, kdy to nelze předem předvídat. Balistická ochrana je tedy primárním prostředkem, který může ochránit život a zdraví každého policisty.

Chtěl bych říci, proč z těchto dvou položek odebírám peníze k Nákupu služeb ve vazbě na výdaje na Výzkum, vývoj a inovace. Pro rok 2020 je v této podsložce alokováno 846 mil. korun - 846 mil. korun. V loňském roce to bylo o 200 mil. korun méně. A co se týká Neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím, zde bych chtěl říci, že po dobu, co zpravodajuji rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra, to znamená posledních několik let, v této položce 522 vždy byla částka 40 mil. korun. Bylo to od roku 2018, 2019, i 2017 - a teď došlo k navýšení na 70 mil. korun.

Takže z této podsložky jsem si dovolil navrhnout odebrat 20 mil., které by sloužily na dvě základní potřeby Policie České republiky, to znamená nákup munice a nákup balistické ochrany příslušníků bezpečnostních sborů. Děkuji vám za případnou podporu a za pozornost.

