Ondráček (KSČM): Demokraté verzus demokracie

Mnoho z nás politiků, kteří nemáme tu možnost svobodně se vyjadřovat ve veřejnoprávních médiích, a pokud je o nás zmínka tak vždy jen negativně, pomlouvačně a lživě, musíme využívat sociální sítě. Své by o tom mohl vyprávět i pan prezident Miloš Zeman, ale i mnoho dalších. Oblíbenou sítí je tak Facebbok nebo Twitter. Jenže sdělovat svoje názory, které nejsou v souladu s tzv. demokratickými prozápadními hodnotami je stále složitější. Ti co si říkají demokraté dělají vše proto, aby názor protistrany nezazněl. Sami o své vůli se stali cenzory a bedlivě sledují příspěvky každého "oponenta". Nutno dodat, že jsou za to i dobře placení, neboť se schovali do několika neziskovek, které se pevně přisály na státní rozpočet z sají z něho milióny korun ročně.

Aby si každý mohl udělat vlastní názor, sdílím informaci ze sociální sítě Facebook, která mi vystavila blokaci na 30 dní za tento text: Přátelé, jsem zvědav, jak dlouho budou švédští otcové trpět toto multikulturní obohacování jejich dcer :( s odkazem na článek, který byl publikován na Parlamentních listech 27.12. 2017 - ZDE.

Ale abych nebyl jen negativní tak je nutno konstatovat, že v Německu a dalších západních zemích jsou na tom lidé ještě mnohem hůře. Tam už je rovnou trestně stíhají a není daleko od toho, kdy je budou také zavírat do vězení.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



