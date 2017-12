Mimořádně brutální případ ze Švédska. Dívku nejenom hromadně znásilnili, ale navíc jí provedli něco opravdu zvrhlého

„Evergreenem“ Malmö z pohledu spáchané trestné činnosti je časté zapalování zaparkovaných vozidel, kterých zde ročně lehnou popelem stovky. Policisté také musí často řešit přestřelky muslimských gangů, které postupně ovládly zdejší podsvětí. Do některých oblastí města, kde tvoří většinu obyvatelstva muslimové, se běžně policie ani neodvažuje. Odhaduje se, že v rámci celkové populace tvoří muslimové nejméně třetinu obyvatelstva.

Ve Švédsku údajně existuje přibližně šest desítek no-go zón, z nichž se nemalý počet nachází právě v Malmö. Pouliční kriminalita neustále roste a vedle zapalování automobilů, prodeje drog a krádeží se policie potýká také s případy znásilnění. Obzvlášť alarmující jsou případy skupinového znásilnění, při kterých dochází k mučení oběti. Stojí za nimi mladí muslimští přistěhovalci, kteří žijí ze sociálních dávek a nedokážou se integrovat do společnosti.

Jak hlásí švédská média, jenom za několik málo týdnů došlo ke třem případům skupinového znásilnění. Před několika dny pobouřil švédskou veřejnost případ znásilněné sedmnáctileté dívky. Podle deníku Expressen byla dívka nejenom sexuálně zneužita hned několika muži, ale vedle toho trýznitelé polili její podbřišek hořlavinou. K mimořádně krutému trestnému činu došlo v centru města u fotbalového hřiště v Hasselgatan.

Švédská média drží oficiální vládní linii a jen velmi zřídka informují o etnické či náboženské příslušnosti pachatelů těchto zvěrstev. Vzhledem k minulým případům však veřejnost nepochybuje o tom, že pachatelé nejsou švédské národnosti. Vyšetřovatelé sice oficiálně tvrdí, že nemají žádné indície, které by potvrzovaly vinu „Švédů“ s přistěhovaleckými kořeny, ale některá média již nepřímo hovoří o Afričanech a muslimech.

Mezi řádky tyto teze potvrzují i samotní vyšetřovatelé. Jeden z nich na dotaz médií konstatoval, že za více než třicet let práce u policie se s ničím takovým nesetkal. Dívka byla převezena do nemocnice a po fyzické i psychické stránce se cítí „velmi špatně“. Její výpověď a záběry z blízké bezpečnostní kamery by nicméně měly velmi brzy vnést do celého případu jistotu. Policie si zatím ani není jistá, jestli spolu tři hromadná znásilnění nějak souvisejí.

Psali jsme: Tímto chtějí Švédové srazit počet znásilnění: Než budete mít sex, musíte oba vyjádřit jasný souhlas Muslimů bude v Evropě za třicet let tříkrát více než teď? Hodně optimistická čísla, ohradil se institut a předložil ještě mnohem děsuplnější výpočty Švédsko se hroutí. Naposledy islamisté napíchli velké rádio a pouštěli lidem propagandu a písně o Alláhovi Ty, ty, ty, Švédsko. Buď hodnější na uprchlíky! Rada Evropy se zlobí



