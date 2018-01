Ondráček (KSČM): Je výsledek volby prezidenta již znám?

Již dnes odpoledne začnou tolik mediálně sledované a snad nejvíce emočně vyhrocené volby v novodobé historii České republiky. Zítra po 14 hodině začne sčítání hlasů a někdy kolem 17 hodiny již budeme vědět, kdo bude naším prezidentem na dalších 5 let. Bude to svérázný a pražskou kavárnou tolik kritizovaný Miloš Zeman nebo uhlazený a nečitelný Jiří Drahoš? Miloš Zeman v prvním kole zvítězil ve všech krajích, ale prohrál v Praze. V krajích, zejména na vesnicích a malých městech, si Miloš Zeman podle průzkumů drží náskok, ale rozhodnout má Praha, kde se sčítá pomaleji a tak je předem známo, jaký náskok je třeba dohnat. Pokud by nerozhodla Praha, jsou údajně připraveny zálohy v podobě dopočítání hlasů ze zahraničí. Těsně v závěru tak může nastat stav, že současný prezident Miloš Zeman bude vítězit o pár tisíc hlasů, ale nakonec o několik tisíc či možná jen stovek prohraje. O budoucím prezidentovi a možná i další budoucnosti země tak podle všeho rozhodnou ti, kteří tu ani nebydlí. Osobně mám vůči současnému prezidentovi mnoho výhrad a opakovaně jsem ho i kritizoval. Pokud si však mám vybrat ze dvou kandidátů, budu raději volit na nohy nemocného kuřáka, někdy hulváta, ale také vlastence, který se nebojí nahlas říkat svoje názory, které nejsou vždy většinové. Ať vyhraje ten z kandidátů, který získá větší důvěru, ale ať jsou volby férové. Chci, abychom o budoucnosti naši země rozhodovali my sami a ne někdo u počítače či v zahraničí.

Převzato z profilu.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stejně jako před minulou volbou prezidenta se i letos objevil inzerát v Blesku. Je za ním Pavel Šafr Před rokem Miroslav Šlouf podpořil Drahoše. Jak je to dnes? Jaroslav Plesl se rozepsal o Zemanovi: Spousta lidí si ho váží, spousta lidí ho nenávidí V Česku začne po poledni finále prezidentských voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV