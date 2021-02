Ondráček (KSČM): Možná je ten covid celkem dobrý byznys

reklama

Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi před vás předstoupit se stanoviskem klubu KSČM k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Stále platí, že důvody pro posouzení žádosti jsou v podstatě stejné: zdravotní, právní, ekonomické, sociální a ty politické.

Ještě než se dostanu k posuzování pro a proti prodloužení nouzového stavu, tak se musím vyjádřit k tomu předchozímu prodlužování a nesplnění podmínek, čili požadavků a dohod mezi KSČM a hnutím ANO. KSČM mými ústy předložila hnutí ANO jako nejsilnější parlamentní straně pět požadavků na jednání o prodloužení nouzového stavu. Pro připomenutí: Návrat dětí do škol, otevření maloobchodu a služeb, otevření skiareálů za nastavení jasných pravidel, zrušení zákazu nočního vycházení a projednání potřebné legislativy, která by umožnila fungování státu i bez nouzového stavu.

Po jednání s panem premiérem a ministrem zdravotnictví jsme museli ustoupit od úplného otevření maloobchodu a služeb a zákazu nočního vycházení. Na ostatní byla uzavřena nějaká dohoda, alespoň jsme tak jsme ji my vnímali. Už z jednání, která následovala a pak zde i při projednání ve Sněmovně bylo zřejmé, že nás vláda chce nějakým způsobem obejít. Náš požadavek otevření škol, pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, byla prezentována jako otevření škol za předpokladu, že se epidemiologická situace výrazně nezlepší. Všichni jsme věděli, že se ale nezlepší. Máme zde tedy situaci, kdy děti prvních a druhých tříd základních škol chodí do školy, ale děti třetího a čtvrtého ročníku - popřípadě pátého ročníku, abychom měli celý první stupeň - do škol nechodí. Ptali jsme se několikrát, jaký je rozdíl mezi tím, kdy tyto děti mají odklad, jestli tam je rozdíl v tom věku, co se týká nákazovosti těch dětí, jestli nám to může někdo nějakým způsobem čísly potvrdit, nějakým způsobem doložit, protože jsme chtěli vědět, proč se někdo rozhodl: první a druhá třída, ale už to nemůže být třetí a čtvrtá třída, když bylo zároveň řečeno, že pokud jsou to školy malotřídky, tak že tam budou moct chodit celé první stupně.

Z materiálu, který mám k dispozici z ústředního krizového štábu, je napsáno, že děti do 10 let věku - do deseti let věku, to znamená celý první stupeň - mají nákazovost 4,1 %. Čtyři celé jedna procenta! Pokud bychom vzali všechny děti řekněme až do té dospělosti, do 18. roku věku, tak je ta nákazovost 14,4 %, pokud si to takhle pamatuji z hlavy, u všech dětí. Pokud bychom je ještě považovali za děti.

Dokonce u maturantů, 16 až 19 let, je ta nákazovost ještě menší, 3,6. Přitom bychom očekávali, že zrovna tento pubescentní věk bude některá pravidla nedodržovat. Takže otevření, respektive neotevření skiareálů vedlo k tomu, že se pan ministr Havlíček na tiskové konferenci provozovatelům veřejně omluvil, že v nich vyvolal falešné očekávání. Doufám, že se provozovatelé budou se státem soudit o náhradu škody, která jim vláda tímto svým způsobem způsobila. O tom, kde je vyšší pravděpodobnost přenosu nákazy, zda venku na svahu, vleku či v lanovce či v autobusu MHD či v nákupním středisku si štěbetají snad už i vrabci na střeše. Jen naše vláda a naši odborníci to neví. Jen pro informaci. Skiareály teď jsou otevřeny v Bulharsku, v Rakousku, zítra se otevírají v Polsku a podle mých informací také ve Slovinsku. Mají v těchto zemích snad jiného bacila covida než my u nás? Pochybuji. Já si... jen mají možná lepší vládu než my tady. No, a potřebná legislativa? To si nechám na pozdější, do těch právních argumentů. Vláda tedy z požadavků, ale hlavně dohod s KSČM nesplnila vůbec nic. A nezajímají mě v podstatě ani výmluvy, že hnutí ANO je pouze jednou ze stran vládní koalice. My tolerujeme, raději bych hovořil v minulém času, tolerovali jsme vládu jako celek, a to i někdy se skřípěním zubů. Někteří ministři jsou opravdu výkvět politických stran, které je nominovaly.

Teď už k těm jednotlivým důvodům. Důvody zdravotní. Vždy jsem tyto důvody nechával pouze na ministru zdravotnictví. I dnes nám pan ministr zdravotnictví popsal situaci, a řekl některá čísla. Jaký je stav a vývoj však vidíme všichni sami. Ministerstvo zdravotnictví říká, že není dobrá. Ale proč není dobrá? Již minule, pro připomenutí bylo to ve čtvrtek 21. ledna, jsem řekl, že bychom měli požadovat statistická a odborně podložená vysvětlení, proč, když je všude vše zavřené, je tento vývoj. Evidentně byla a je někde nějaká chyba. Ano, ta chyba je v celém systému nastavení případných opatření. Systém PES nesestavují virologové a epidemiologové, ale IT pracovníci na základě nějakého matematického modelu předpokládaného vývoje. Pak do něj na ministerstvu vloží nějakou výjimku a celý model se jim rozpadne. Mluvíme o "psovi", tak řekněme: začne kulhat. Původní PES tak už má mnoho štěňátek a jak se vývojem zdegeneroval, tak přestal i štěkat. Veškeré informace Ministerstva zdravotnictví jsou popisného charakteru, obyčejný sběr dat. A jediné opatření, které Ministerstvo zdravotnictví nabízí, je z mého pohledu to nejhloupější, a to plošné omezování mobility nás všech. Předpokládám, že to už v neděli skončí. Jako člen Ústředního krizového štábu dostávám denní svodky hlášení a za to děkuji, protože pouze díky tomu můžeme vidět vývoj a na to navazující bezradnost nejen Ministerstva zdravotnictví, ale v podstatě celé vlády.

Uvedu několik případů, převzatých právě ze situačních zpráv Ministerstva zdravotnictví: 4. 2., Pardubický kraj, Věznice Pardubice, 333 nahlášených případů, nákaza se do věznice dostala 16. 1., kdy onemocněl technik kontroly externí firmy, který pracoval s odsouzenými z různých bloků; 5. 2., Moravskoslezský kraj, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 35 nahlášených případů, výskyt covid nákazy u 19 pacientů a 16 osob z řad personálu; LADA Senior, 28 nahlášených případů, nákaza se týká 10 zaměstnanců, 18 klientů; Domov Přívoz, Frýdek-Místek, 41 nahlášených případů; Středočeský kraj, Věznice Vinařice, 104 nahlášených případů, 99 odsouzených a 5 zaměstnanců; Domov Modrý kámen, 90 případů nahlášených, 17 zaměstnanců, 73 klientů; 6. 2., Kraj Vysočina, Domov pro seniory Humpolec, 45 nahlášených případů; Středočeský kraj ten samý den, SeneCura Kolín, 39 nahlášených případů, 36 klientů, třikrát personál; 7. 2., Kraj Vysočina, Domov pro seniory Humpolec, 82 nahlášených případů, 69 klientů, 13 lidí personál; 8. 2. - už jsem skoro u konce - Karlovarský kraj, Věznice Horní Slavkov, 442 nahlášených případů, 415 odsouzených, 27 zaměstnanců; Věznice Stráž pod Ralskem, 93 nahlášených případů; Olomoucký kraj, 9. 2., Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda, 48 nahlášených případů, 43 klientů, 5 zaměstnanců. A takto by bylo možné pokračovat každý den.

Všimli jste si na tom výčtu něčeho společného? Ano, jedná se o zařízení nějakého druhu, kde jsou klienti a personál. Tímto se omlouvám kolegům z vězeňské služby, že je nazývám jako personál. Ano a právě tento personál nebo externí pracovníci do uvedených zařízení tu nákazu nejspíše zavlekli a ta se tam uvnitř lavinovitě šíří. Proč není schopna vláda zajistit pravidelnou kontrolu toho personálu, aby se to nedělo? A netvrďte mi, že o tom nevíte, když to jsou denní svodky Ministerstva zdravotnictví. Selhává příslušný ministr, selhává vláda jako celek. Až nám tady, ale hlavně do médií, to pan má nejraději, bude pan ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu tvrdit, že my, komunisté, kteří se již odmítáme podílet na tomto chaosu, budeme zodpovědni za životy a zdraví budoucích nakažených, tak se ptám: a kdo může za životy a zdraví těch nakažených v různých domovech důchodců, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích a také ve věznicích? Také komunisté? Vážený pane ministře vnitra, s vaší rétorikou... No, ti nakažení nemocní a bohužel i mrtví jdou za vámi. Vy jste předseda Ústředního krizového štábu a vy máte navrhovat a realizovat potřebná opatření. Jenže pro vaši, řekněme neschopnost si můžeme jen číst ta čísla v denních svodkách a v podstatě dostávat pouze tyto informace. Já samozřejmě chápu, že vy z minulosti máte blíž spíše k té občanské společnosti a pokud byste zrovna nebyl ministrem vnitra, tak byste možná spíše demonstroval za některá ta opatření, ale teď se vám asi možná i ta funkce předsedy Ústředního krizového štábu zalíbila, začala vám chutnat a možná, že spíše budete mít blíž k té represi, kterou tak s úsměvem a oblibou poměrně často přisuzujete mně. Věřte, že já nemám problém a u Policie jsem toho pro ochranu společnosti a potrestání různých zločinců coby vyšetřovatel udělal rozhodně více než mnozí zde v poslaneckých lavicích. (Poslanec Ondráček se odmlčel.)

Budu pokračovat trošku smířlivěji. Před měsícem jsem byl s kolegy z delegace OBSE, jsem se vrátil z monitoringu voleb v Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán je středoasijská republika, circa šest a půl milionu obyvatel, předpokládám všichni tady znáte nebo aspoň tušíte. Samozřejmě jsme se zajímali i o covid. Takže velkou vlnou si prošli vloni na jaře, podzimní ani zimní vlna jako u nás však již nebyla. V době naší přítomnosti všechny obchody otevřené, lidé mohli do kina, na sport, tržnice otevřené, dokonce jsme si jeden večer zašli i do pivnice na pivo. Zakrývání dýchacích cest není nařizováno, ale pouze doporučováno. Tímto doporučením se lidé řídí podle místa a koncentrace lidí. PCR test nás stál necelých 600 korun, u nás v republice 2 400 korun před odletem a myslím 1 900 korun po příletu. Někdo na tom má zřejmě slušný byznys. Co, pane ministře zdravotnictví, neříkám, že konkrétně vy, ale když jsme u toho zdravotnického byznysu, podívejme se i trochu na něj. Proč máme tolik pacientů v nemocnicích? Musí tam opravdu všichni být? Já často slyším, že ne, že je to zase jenom ten byznys a že se jedná o pacienty, kteří v podstatě nemají kde být. A příkladem toho jsou klienti pobytových zařízení. A já se ptám: co rodina? To se rodina není schopna na těch 10 až 14 dní postarat o svého seniora? Bohužel toto je fenomén české populace. Odkládáme své rodiče do pobytových zařízení a zapomínáme, že to byli právě ti rodiče, kteří nám věnovali circa dvacet let svého život, než jsme se my byli schopni postavit na vlastní ekonomické nohy. Toto třeba v tom Kyrgyzstánu vůbec neznají. Tam se rodina o svého seniora postarat umí a byla by hanba rodiny, pokud by tomu tak nebylo.

Vraťme se k té ekonomice. Myslím, že by bylo dobré a možná i žádoucí, pokud by NKÚ provedl kontrolu některých vybraných fakultních nemocnic a zjistili bychom stav jejich pokladny před a po covidu.

Kolik nemocnic se díky covidu dostalo z červených čísel do těch černých? Možná je ten covid celkem dobrý byznys. Jen trochu čísel pro představu. Kompenzace za jedno lůžko na den nejvyšší stupně intenzivní péče je 59 064 Kč. U ostatních intenzivních lůžek je bonifikace 39 960 Kč za lůžko a den. V této částce jsou za lůžka JIP odměny personálu, a to ve výši 200 Kč za hodinu péče o pacienta na standardním lůžku a 500 Kč za hodinu o pacienta na lůžku intenzivní péče. Za standardní lůžko dostane nemocnice kompenzaci ve výši až 2331 Kč.

Byla zde zmíněna zaplněnost nemocnic. Ve svodkách z Ministerstva zdravotnictví jsou každý den čísla. Volná lůžka, úplná plicní ventilace, volných lůžek 803, 35 % celkového stavu. Lůžka ECMO 41, volná kapacita 48,8 % celkového stavu. Lůžka JIP celkově pro pacienty covid 486 lůžek a standardní lůžka, kde by mohli být covid pacienti, je 4360 v současné době volných lůžek.

Už jsem zmínil cenu PCR testování, tak se pojďme ještě podívat na antigenní testování. Podle mých informací - pokud tomu tak není, tak mě, pane ministře zdravotnictví, opravte - je cena jednoho antigenního testu cca 160 - 240 Kč, kolegyně říkala možná i vyšší, podle výrobce a dodavatele. Testy dovážíme, světe div se, z Číny. Pokud tomu tak není, tak mě zase můžete, pane ministře, opravit. K datu 10. 2. bylo v České republice provedeno 1 929 926 antigenních testů a týdne se jich udělá něco málo nad 200 tisíc. Data z denního hlášení Ministerstva zdravotnictví. Vynásobme toto číslo cenou za kus a jsme na částce cca 400 mil. Kč. Moje otázka na ministra zdravotnictví, popřípadě na vládu jako celek: To opravdu neexistuje v nabídce něco levnějšího, českého, kde by se to třeba dalo provádět formou samotestování? Odpovím si sám, a zde děkuji kolegyni Aulické Jírovcové za dodání podkladů. Na trhu je i český výrobce, který nabízí jednu testovací sadu řekněme do 100 Kč. Ptám se, proč není osloven, proč nedodává. Jednal tento výrobce s někým z vlády? Konkrétně třeba s vámi, pane premiére nebo s ministrem zdravotnictví, a s jakým výsledkem? Můžete samozřejmě tvrdit, že tento výrobek není prověřen, není homologován. Podle informací, které jsem si o tomto výrobci dohledal, má ale tento výrobce dodávat svoje antigenní testy pro olympijské hry v Japonsku. Pro olympioniky v Japonsku zřejmě stačí, pro českého občana dovážíme testy z Číny. Slušný Kocourkov.

Já za tím vším zase vidím něčí byznys. A zatraceně výnosný byznys. A takto bych mohl pokračovat i pro nákupy ochranných pracovních pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. Dovolím si říci, možná buďte rádi, že už nejsem tím policejním vyšetřovatelem, protože pokud bych jím byl, tak bych to tady možná rozebral na šroubečky a některým by bylo zatraceně horko.

Jen se divím, že to ještě nikdo neprověřuje, ale třeba pro to existují překážky na straně zaměstnavatele, zaobaleně řečeno asi tak jako v dobách, když jsem já trestně stíhal a úspěšně odstíhal prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Víte, kdyby se antigenní testování inteligentně používalo na těch místech, která jsem před chvílí zmínil, kde dochází ke komunitnímu šíření, tak předejdeme stovkám a tisícům nakažených a nemocných. Toto testování by mohlo být u dětí ve školách. Věřím, že i za cenu 100 Kč by si je sami a dobrovolně kupovali lidé, kteří by chtěli konečně jít jako diváci na sport či kulturu. Vy ovšem pořád nabízíte jen to jediné řešení, a to omezení mobility nás všech. A pak se divíte, že už toho mají lidé dost a nařízení ignorují. A to buďte rádi, že zatím jenom ignorují, protože český člověk dokáže i podstatně více.

Ještě krátce se vrátím k vakcínám a k vakcinaci. Do včerejšího dne bylo vykázáno 399 896 očkování. O tom, že chybí jakákoliv smysluplná a logická strategie zařazování do skupin, není třeba diskutovat, když stejně není v podstatě čím očkovat. My komunisté vám, pane premiére, prakticky při každém setkání říkáme: Nespoléhejte pouze na EU a vakcínu Pfizer. Samozřejmě, teď jsou ve hře ještě vakcíny od Astra Zeneka a BioNTech. Říkáme vám - podívejte se, jak to řeší Maďarsko, Izrael a jiné země. Jenže je to jako mluvit do dubu. Nemůžeme, není to schváleno EMA, nemají to Němci, a podobné výmluvy. Když vás, resp. nás, celou ČR, pak zařízli a zkrátili dodávky o třetinu, tak padala slova, která jsou nekomentovatelná. A když začali Němci, resp. Bavoři, otevřeně mluvit o ruském Sputniku, najednou jste se probral i vy. Zaletěl jste do Maďarska, sháněl informace. Včera také do Srbska, super dobrý, ale Sputnik se vyrábí v Rusku. Chápu, že po těch všech vyjádřeních vašeho /záměrně říkám vašeho, protože já ho neuznávám, divím se, že jste toho odborníka ještě nevyhodil/ takže vašeho ministra zahraničí Petříčka, se vám do Ruska nechce. Samozřejmě, můžete tam poslat ministra zdravotnictví, popřípadě profesora Prymulu, ale obávám se - a oba asi víme, že jednání musí mít nějaký protokol. Takže teď nám nezbude nic jiného než spoléhat na Frau Merkel a čekat, zda ten Sputnik nezačnou licenčně vyrábět v Německu nebo někde jinde v Evropě. Takže občané zase budou občané druhé a třetí kategorie a budou čekat, až se naočkují Germáni. Super práce, pane premiére, páni ministři.

Víte, když ten řekněme Absurdistán člověk vidí v přímém přenosu, tak někdy přemýšlím, jestli do toho Ruska nezajedu sám a několik desítek vakcín pro sebe a své příbuzné nepřivezu. Pomoci od této vlády by se totiž už ani nemuseli dožít.

Pojďme přejít k právním důvodům, k právní oblasti. Této oblasti jsem se vždy věnoval nejvíce. Dnes budu podstatně stručnější. Vždy jsem řekl svá pro a proti. V minulém vystoupení 21. ledna jsem řekl, že si umím představit chod státu i bez vyhlášení nouzového stavu, pokud budou vyřešeny některé překážky.

Nařizování práce studentům je již v podstatě vyřešeno. Nařízením vlády nařizovaná nyní nikde není. Studenti pracují v mnohých nemocnicích a zařízeních dobrovolně na základě dohody. Potřeba vyřešit výši možného měsíčního výdělku a jeho zdanění se, myslím, řeší. Pokud se pletu, je to apel na vládu a příslušné ministerstvo, aby konečně něco dělali.

Stav legislativní nouze máte vyhlášený do konce března, prostor je zde i pro poslance z příslušných výborů. Do toho nijak zasahovat nebudu.

Legislativně vyřešeny, alespoň zatím zde u nás v Poslanecké sněmovně, jsou i nákupy pro Správu státních hmotných rezerv. Ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří jste hlasovali pro přijetí sněmovního tisku 908, který to řeší. U tohoto hlasování se ukázala nebývalá shoda, že když při řešení konkrétního problému dokážeme potlačit svoji politickou předpojatost a mezistranickou řevnivost, tak to jde. Ještě jednou děkuji.

Zrušení polní nemocnice v Letňanech - z větší části vyřešeno, i užívání či navrácení zapůjčeného materiálu, jakým jsou třeba plicní ventilátory nebo lůžka. Ostatní, doufám, dokáže vyřešit Správa státních hmotných rezerv a vláda operativně usnesením.

Problém zůstává u nasazení vojáků. Z jejich nasazení si vláda udělala beranidlo formou mediálního tlaku na poslance. Kdo nebude hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, stahuje armádu do kasáren a vystavuje lidi ohrožení života a zdraví.

Podobné podpásové výlevy nejčastěji používá pan ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu. Zde bych předpokládal, že by mohl vědět, nebo nějakým způsobem by nemusel alespoň fabulovat, že tomu tak je, nebo možná že se mu ta funkce předsedy Ústředního krizového štábu natolik zalíbila, že to je potřeba takto říkat. Bohužel smutné je, že to po něm opakuje pan premiér. To je úplně někde jinde. Všichni víme, že vojáci mohou i bez nouzového stavu vypomáhat Policii České republiky. Vyplývá to z § 14 odst. 1 písm. b) zákona 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a § 22 zákona 273 o Policii České republiky.

V § 14 odst. 1 písm. c) zákona o ozbrojených silách je však také uvedeno /a teď mě pořádně poslouchejte/, že armádu lze použít i k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích, ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, k likvidaci následků pohromy. Není potřeba nasazení vojáků v nemocnici nebo sociálních službách právě tou jinou závažnou situací, ohrožující životy a zdraví? Já si myslím, že ano.

Při osobním jednání s panem premiérem Babišem dne 20. ledna jsem jej požádal o právní rozbor nasazení vojáků mimo nouzový stav. Pan premiér přímo přede mnou zadal toto k vyřízení, ale dodnes, dodnes!, jsem žádný právní rozbor nedostal. Proč? Ptám se proč.

V rámci rozpravy k tomuto jsem panu premiérovi také navrhl, aby vláda využila vyhlášeného stavu legislativní nouze a předložila návrh, který by v případě potřeby ustanovení § 14 zákona o ozbrojených silách precizoval explicitním uvedením, že armádu lze využít k výkonu práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, pokud jejich síly a prostředky nebudou dostatečné k zajištění ochrany života a zdraví hospitalizovaných a klientů pobytových zařízení, a to na dobu nezbytně nutnou. Proč vláda legislativně v této oblasti nic nedělá? Aby jí zůstalo alespoň to pomyslné mediální beranidlo o zlých poslancích a statečné armádě.

Pojďme si ale nalít trochu toho čistého vína. Není to nic proti těm klukům a holkám v zelených uniformách. Je to proti některým nepravdám, které se kolem nich šíří a věcem, o kterých se v podstatě nesmí mluvit. V rámci boje s covidem pan premiér říkal, že je nasazeno 900 vojáků. Já podle informací z ústředního krizového štábu mám informaci, že aktuálně je nasazeno 449 vojáků. To je o polovinu méně, než jste řekl, pane premiére, vy. Opakuji číslovku 449. Jsou to informace z ústředního krizového štábu k datu 9. 2., dneska je jedenáctého.

V tom přímém výkonu, tedy v nemocnicích a sociálních službách jich je nasazeno však ještě o něco méně, protože v tom celkovém počtu je i výpomoc při trasování. Pokud by tedy došlo k ukončení nouzového stavu, pokud by došlo, a muselo k tomu dojít, k jejich stažení do kasáren, a znovu říkám, že já si nemyslím, že by to vláda neuměla zařídit, nebo že to nemohla už dávno vyřešit, budou muset být někým nahrazeni. To je pravda. Pro úplnost informací však je třeba dodat, že při trasování vypomáhá - poslouchejte i ta čísla - 380 policistů, 72 hasičů a několik desítek celníků. V odběrových týmech včetně logistické podpory mimo vojáky působí také hasiči, a to v počtu 501 chlapů, 37 policistů a 73 hasičů pomáhá přímo v nemocnicích, 63 hasičů pomáhá zdravotnickým záchranným službám a 52 jich zajišťuje logistiku pro některá přetížená krematoria, 222 hasičů potom provádí dezinfekci objektů všeho druhu. To jsou ti, kterým je třeba každým dnem děkovat za jejich odvedenou práci. Tím nechci snižovat, že by nebylo třeba poděkovat Armádě České republiky, to v žádném případě ne. Ale ta čísla mluví za ty počty nasazených.

Jaká jsou na to řešení? Pokud ukončíme nouzový stav, dojde i k žádoucímu návratu dětí do škol. V tom případě zde máme nějaký počet, který neznám a nebyl mi ho schopen nikdo poskytnout, počet zaměstnanců, kteří kvůli zavřeným základním školám ve 3. a 4. třídách museli zůstat doma na ošetřování. Tito se vrátí do pracovního procesu a nebude potřeba je nahradit - a bude potřeba potom je nahradit, nebo nahradit jen několik jedinců nebo desítek jedinců, kteří jsou sami nemocní nebo v karanténě. Operativně tyto mohou nahradit dobrovolníci, pokud jim za to zaplatíme, a přiznejme, že vláda na to prostředky vyčleněny má. A kdyby šlo jenom o peníze, tak se dá ušetřit i na těch testech a na tom testování. V nejhorším je také mohou nahradit příslušníci bezpečnostních sborů a armáda by i za současného zákona mohla být povolána k plnění úkolů policie do smíšených hlídek. Určitě by šlo zapojit i dobrovolné hasiče a zajistit refundace mezd jako při požárech nebo likvidacích živelných katastrof.

Milá vládo, kdo chce, hledá a nachází řešení. Kdo ne, má zásoby výmluv, pomluv a lží.

Posledním právním problémem je chod klíčové infrastruktury státu. Znovu opakuji, ta funguje na základě odpovědnosti a obětavosti jednotlivých zaměstnanců, a za to je znovu potřeba jim poděkovat. Víc o tom raději nebudu mluvit, aby nějakého chytrého politika nenapadlo se v tom nějak šťourat.

Ekonomická a sociální oblast. Znovu opakuji, dopady na ekonomiku, ale zejména na psychiku obyvatelstva jsou obrovské, dlouhodobě neudržitelné a stále se prohlubující. Totální uzavření všeho je nesmysl, tvrdit, že se nakazím na vleku či otevřené lanovce je stejně stupidní, jako tvrdit, že se nemohu nakazit v přeplněné tramvaji nebo obchodním centru. Vláda sama přiznává, že maloobchody diskriminuje údajně ve veřejném zájmu. No, to bych ten veřejný zájem opravdu chtěl vidět. Prostě likvidujete české živnostníky a firmy a nahráváte nadnárodním obchodním řetězcům. Ono je obecně známé, že na každé krizi chudí chudnou a bohatí bohatnou. Víte, že já jsem z našich nejkrásnějších hor, to znamená z Krkonoš, z okresu Trutnov, který bude od zítřka zavřený. Tam jste se, vážená vládo, podepsali dokonale. Již dnes tam jezdí tajemní muži s kufříky plnými peněz a říkají zbědovaným boudařům: Víme, za kolik jste koupili a my vám teď tady nabízíme, berte, protože příště už tato nabídka nepřijde. Trestuhodné, zavrženíhodné, a doufám, že jednou za to někdo ponese i politickou odpovědnost.

Vláda nejen že není schopna vydávat smysluplná opatření, ale ani vymáhat úmyslná porušování vládních opatření, ale předkládá další, viz sněmovní tisk 1152, který jsme měli dnes projednávat, ale nebyl do této schůze zařazen. To vše vede k oslabování role státu a jde to jen a pouze za touto vládou. Vláda, která není schopna zajistit si ani účast potřebného počtu vládních poslanců k přijetí vládní legislativy, abych byl spravedlivý, toto se týká zákona z dílny Ministerstva vnitra a nepřítomnosti jeho (?) poslanců z ČSSD, včetně ministra samotného. Pak ale nezapomeňme kritizovat práci policie, že nic nedělá a jen tomu všemu přihlíží. Dokonce docela bývalé kolegy obdivuji, že se v této změti příkazů, zákazů a nařízení ještě vůbec orientují. A to nemluvím o hledání nějaké logiky v nich, což v podstatě ani nelze.

Mohl bych zmínit několik příkladů. Nákupy obuvi, ale nemožnost koupit si tkaničky, nákupy v papírnictví, kdy kupuji omalovánky, ale nemůžu si koupit papírovou tašku. To by bylo na dalších 5 minut, tak to potlačím, ať můžeme pokračovat dál.

A pak jsou zde ty poslední důvody, a to jsou důvody politické. Ty jsou přímo spojeny se všemi výše uvedenými, vyjma těch právních. Komunistická strana Čech a Moravy vždy vystupovala konstruktivně s jedním cílem, a tím je ochrana obyvatelstva. Ochrana nejen života a zdraví, ale i ekonomických a sociálních práv člověka. Dlouhodobě jsme vyvíjeli tlak na vládu, aby konala. Často to bylo marné a je to marné doposud. Po posledních jednáních jsme konečně přišli na to, že tato koaliční vláda nás už nepotřebuje, o naše rady nestojí a naše připomínky ignoruje či se jim dokonce mediálně vysmívá. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou vládní odpovědnost a toleranci máme uzavřenu pouze s hnutím ANO, dospěli jsme k rozhodnutí, že tentokrát žádost vlády o prodloužení nouzového stavu už nepodpoříme. Ve svém stanovisku jsem se vám snažil objasnit, že jsme v žádném případě neustoupili z našeho cíle ochrany obyvatel, ani se jedná o žádný politický truc, něco si vymoci, jak říkají sociální demokraté, něco s hnutím ANO vyhandlovat. Nyní jsme již přesvědčeni, že existuje takové právní prostředí, které umožňuje nouzový stav ukončit. Menšinové vládě tak dáváme šanci, aby se nemusela vždy opírat o hlasy KSČM, aby mohla lépe komunikovat s ostatními opozičními stranami. Přeji vládě, aby prokázala schopnosti své moci výkonné, a pokud je nemají, tak aby je radši přenechala hejtmanům na krajích. Ti se na to již jistě třesou.

V samém závěru mi dovolte vyslovit jedno varování - pro informace, které zde přišly, slyšel jsem je od pana ministra vnitra, ale možná i od dalších ministrů. Pokud byste nerespektovali parlamentní demokracii a chtěli okamžitě vyhlásit nový nouzový stav, to znamená hned od pondělí, osobně - osobně na každého z vás podám trestní oznámení pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. KSČM navrhne usnesení, které předložíme v závěru obecné rozpravy.

Zatím děkuji za pozornost.

