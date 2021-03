Ondráček (KSČM): Ptáme se, proč pan ministr a popřípadě SÚKL neplní, co plnit má

reklama

Vážení páni kolegové z Pirátské strany,

kteří jste vystupovali teď přede mnou v reakci na paní kolegyni Aulickou Jírovcovou, já chápu vaši rusofobii a že vám činí (?) špunty v uších, ale zkuste si znovu přečíst, co paní kolegyně řekla. Ona neřekla, že tady chceme ruskou vakcínu Sputnik V bez nějaké certifikace, ale ptáme se, proč pan ministr a popřípadě SÚKL nedělá nic takového, aby mohl SÚKL plnit to, co plnit má. A vy stále čekáte a stále se vymlouváte na EMA. To je krásné, vy se vymlouváte, vy se vymlouváte, vy se vymlouváte, ale je tady prostě část společnosti - a to prostě nezapřete - která prostě tu ruskou vakcínu Sputnik chce, nechala by se očkovat. A je to napříč, to není jenom o tom, že to jsou voliči KSČM, SPD nebo kohokoliv jiného. Je to prostě určitá generace lidí a určitá skupina lidí, kteří prostě říkají "my bychom si ten Sputnik vzali a nechali se očkovat, protože tomu důvěřujeme".

Jestli čtete některá média, která mluví o proočkovanosti v Rusku, 2 - 3 % a že nejsou schopni ani vyrábět, tak mi vysvětlete, jak je možné, že už mají - a teď já nevím, tady pan kolega Kobza nějakou informaci dával - já nevím, možná 20, možná 30 států, se kterými mají smlouvy a objem dodávek v číslech přesahujících miliardy.

Tak jestli to je tak špatná vakcína, tak proč se tím ti lidé nechávají očkovat? My jenom říkáme a myslím, že to kolegyně řekla a jestli tomu nevěříte, tak si to znovu přečtěte, že chceme, aby konečně tahle vláda začala něco dělat, včetně pana ministra, a pokud ne, tak ať prostě odejdou, ať prostě odejdou a nechají tam někoho jiného, kdo pro tu vládu bude chtít dělat. Včetně pana ministra, včetně ředitelky SÚKL a myslím, že to řekl pan prezident dostatečně jasně.

Děkuji.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



