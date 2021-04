Ondráček (KSČM): To jsme se za šedesát let dostali hodně daleko

reklama

Doufám, že to tady nečistíte lihem, abych to tady vydržel do konce. Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, paní kolegyně, páni kolegové,

dovolte mi, abych vás požádal o zařazení jednoho nového bodu a bude to poměrně rychlé a v podstatě je to něco podobného, co říkal pan poslanec Feri, akorát si dovolím ho trošku upozornit, že když už tady je u toho řečnického pultu, že by mohl také říkat pravdu. On říkal, že všechny politické strany hlasovaly pro pandemický zákon. Samozřejmě tady před řečnickým pultem se ozval předseda poslaneckého klubu SPD a říkal, že ne, tak řekl - s výjimkou SPD - takže pane poslanče Feri, i s výjimkou KSČM. My jsme na těch pracovních jednáních byli, co se týká pandemického zákona, ale pro pandemický zákon klub KSČM nehlasoval. Můžete si to dohledat ve stenoprotokolech. Já myslím, že to je dohledatelné.

Takže dali jste si pandemický zákon, prohlasovali jste si ho teď, možná spousta lidí, kteří dlouhodobě volali po tom - rychle zrušte nouzový stav, vraťte všechno do normálu - tak teď kouká s vyjevením, protože zjistili, že vlastně nouzový stav v neděli skončil a v pondělí se v podstatě nic nezměnilo kromě toho, že můžou cestovat mimo okresy. Bylo toto komické, že 12. dubna před šedesáti lety se první člověk dostal do vesmíru a my už konečně můžeme cestovat z okresu do okresu. To jsme za šedesát let se dostali hodně daleko.

Já bych si dovolil tedy nový bod a věřím tomu, že tak jako v minulosti jste podpořili náš bod, který se týkal očkování, a s tímto bodem znovu přijdeme a budeme chtít informace vlády, protože máme zde nového ministra zdravotnictví, tak budeme chtít vědět, ale budeme chtít nový bod. Nový bod, který se týká - a je to jednoduché - informace vlády o rozvolňování. A jde o to, aby vláda zde před Poslaneckou sněmovnou řekl občanům České republiky, jak si představuje rozvolňování. Mnozí občané spoléhali na to, že skončí nouzový stav a že bude republika uvedena do nějakého, řekněme, normálu, i když normální člověk nemohl očekávat, že to bude úplně přesné, v tom plném rozsahu jako to bylo před rokem před vypuknutím pandemie.

Ale určitě očekávali víc než že budou moci být dva lidé v jedné skupině, dva lidé na veřejnosti a s jedinou výjimkou, děti na hřišti, jeden proti jednomu ve skupince dvou s rozestupem deseti metrů. To je v podstatě k nežití a já věřím tomu, že občané si zaslouží informaci o tom, jak si to nová vláda nebo jak si to vláda s novým ministrem zdravotnictví představuje do budoucna a co nás má očekávat. Už se blíží jarní počasí a blíží se pomaličku léto a lidé by také chtěli něco plánovat.

Takže já navrhuji tento bod, informaci vlády o rozvolňování, jako první bod v úterý 20. 4. Vím, že kolega Luzar navrhl ten samý termín. V případě, že by byl přijat jeho bod, tak samozřejmě jako bod druhý, ale vzhledem k tomu, že vidím, že už hodinu a čtvrt jednáme a je tady sedm vratek ze Senátu, tak si myslím, že to nedojednáme a budeme i v příštím týdnu jednat o vratkách ze Senátu v úterý, takže alternativně jako první bod po ukončení senátních vratek.

Děkuji.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



