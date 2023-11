Opatrný (ANO): Vedení města posiluje investice a získalo pro Kroměříž peníze z dotací

Dvanáct měsíců stojí v čele kroměřížské radnice koalice ANO 2011, KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS a OK občané Kroměříže.

„Přestože rok je poměrně krátká doba na to, aby se projevily zásadní změny, v mnohých bodech našeho programového prohlášení registrujeme významný posun. Osobně mě těší, že se nám daří získávat dotační prostředky, které jsou pro to, aby město více investovalo, naprosto nezbytné,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO 2011).

Chystá se nová sportovní hala a začala oprava krytého bazénu

Město připravuje stavbu nové víceúčelové sportovní haly. „Rádi bychom, aby stavba byla dokončena ještě v tomto volebním období,“ řekl Opatrný. Další změny se týkají krytého plaveckého bazénu. V létě se díky výměně trysek po deseti letech opět naplnil čistou vodou a vyměněny byly i startovací bloky, ze kterých plavci skáčou do vody. Město nyní připravuje zateplení budovy, výměnu oken a dveří i rekonstrukci střechy, na kterou bude instalována fotovoltaika. „Na tyto práce bychom chtěli čerpat dotace,“ dodal Opatrný s tím, že po dokončení těchto prací bude následovat přestavba interiéru budovy.

Dotace

Radnice již získala téměř sedm milionů korun na stavbu nových chodníků, které využije na tři projekty, včetně nového přechodu a chodníku v ulici Velehradská od nákupního centra Tesco ke hřbitovu. „Dotační peníze na vybudování či rekonstrukci chodníků Kroměříž nedostala minimálně dlouhých osm let,“ upozornil Opatrný. Díky dotacím bude rekonstruováno veřejné osvětlení a zvelebeno okolí mateřských i základních škol, budou vysazeny stromy v Bílanech či opraveny některé památky. Město se aktuálně uchází o dotace na další projekty v řadě oblastí.

Úspory – na energiích i na platech

Město Kroměříž a jeho organizace mají na příští rok zajištěny dodávky plynu i elektrické energie, a to díky nákupu na komoditní burze. „Usilujeme o to, aby město bylo v budoucnu alespoň do nějaké míry energeticky soběstačné, proto připravujeme instalaci fotovoltaických elektráren na vybrané městské budovy. V první řadě projektujeme solární elektrárny na budovách sociálních služeb, kde je celodenní provoz a kde tedy spotřeba přímo vyrobené energie dává největší smysl,“ popsal místostarosta Jan Hebnar (ODS).

Město se snaží také šetřit na provozních výdajích, investice omezovat nechce. Koalice zrušila tři odbory městského úřadu a jeden zřídila – obnovila odbor kultury. „Ubyli tak dva vedoucí odborů. Snížili jsme také náklady na platy uvolněných zastupitelů, kdy v tomto volebním období ušetříme zhruba tři miliony korun ve srovnání s tím, co na platy uvolněných politiků dalo minulé vedení města,“ popsal Opatrný.

Komunikace s občany

Kroměřížský zpravodaj má od ledna 2023 o čtyři strany více. Vedení města o svých záměrech s občany diskutuje na veřejných fórech, se seniory komunikuje prostřednictvím Rady seniorů, s podnikateli na Grémiu podnikatelů. „Po letech se také uskutečnilo setkání s podnikateli v cestovním ruchu,“ sdělil radní Jiří Kašík ((OK občané Kroměříže). „Pracujeme i na modernizaci internetových stránek městského úřadu,“ doplnil místostarosta Karel Holík (SOCDEM).

Zapojení veřejnosti – Kroměřížané sami vylepšují město

Radnice zavedla participativní rozpočet nazvaný Vaše Kroměříž, kde lidé sami navrhují projekty na zlepšení života ve městě. O dva miliony korun se ucházejí tři projekty. „Rád bych poděkoval všem autorům návrhů za to, že se do prvního ročníku Vaší Kroměříže zapojili a věřím, že budou inspirací pro podnětné nápady v dalších letech,“ řekl Opatrný.

Chodníky, vozovky a parkovací místa

Nová parkovací místa vznikla v ulici Francouzská. Hotová je oprava chodníků ve Zborovské i v Albertově ulici a pracuje se v Bílanské ulici. Občanům již slouží zmíněný nový přechod pro chodce na hřbitov od Tesca i odstavný pruh pro parkování v ulici Na Lindovce. Nový povrch vozovky mají ve spolupráci s plynaři ulice Fügnerova, Vrchlického či Kollárova. „V listopadu se pracovalo na stavbě chybějícího úseku chodníku v ulici Moravská i na úpravě napojení Březinovy ulice na kruhový objezd ve Velehradské ulici,“ dodal Holík.

Startovací byty, rodinná koncepce a nový domov na Račíně

Startovací byty v Havlíčkově ulici jsou dokončené a mají první nájemníky. Město obnovilo Radu seniorů a zařadilo s platností od ledna 2024 Pečovatelskou službu pod Sociální služby města Kroměříže. „Dokončili jsme také koncepci rodinné politiky, kterou ještě projednají orgány města. A připravujeme stavbu Domova se zvláštním režimem v lokalitě Račín. Bude se jednat o sociální službu pro seniory s demencí, kteří potřebují nepřetržitou péči,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

Odpadové hospodářství

Město od letošního roku osvobodilo od platby poplatku za odpad děti do šesti let věku. S ohledem na zvyšující se náklady na svoz a likvidaci odpadů však radnice musela zvýšit poplatek pro občany na 840 korun. Od příštího roku dochází k nárůstu poplatku, který musí město hradit za uložení odpadu na skládku, o 25 procent. Současně navíc dochází ke zvýšení sazby DPH. „Poplatek se naposledy měnil v roce 2004 a jeho výše – 492 korun – již nebyla nadále únosná. Město však připravuje i další opatření, která povedou ke zlepšení životního prostředí a zároveň ke snížení nákladů na odpadové hospodářství, například půjde o rozmístění dalších nádob na bioodpad,“ přiblížil Holík.

Koupaliště Bajda a dětská hřiště

Město jedná se státem o získání pozemků v areálu koupaliště Bajda, který by poté mohl být modernizován a doplněn například o atrakce pro děti. Pro ně radnice letos rekonstruovala šest dětských hřišť v Kroměříži. Největší obnova se týkala hřiště ve Vážanech u cihelny, kde bylo instalováno pět nových prvků. „A to je jen začátek. Město se chystá rozšířit prostor hřiště o pozemek, který jsme před lety směnili s majitelem cihelny. Po ohraničení novým plotem bude provedena rozsáhlejší rekultivace do podoby přírodního hřiště,“ popsal radní Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko). Radnice připravuje i stavbu nového sportoviště. „Aktuálně projektujeme nové multifunkčního hřiště v místní části Hradisko,“ dodal Kašík.

Rozvoj Baťova kanálu a stavba přístavu

„Popularizujeme plavbu po řece Moravě, když jsme při zářijové akci Ahoj léto! zdarma převezli zhruba 600 lidí. Vedení města podporuje prodloužení Baťova kanálu až do Kroměříže,“ doplnil Motyčka. Město pořádalo také veřejné fórum ke stavbě přístavu a přístaviště, kde vedení radnice spolu s občany formulovalo požadavky na investora záměru, kterým je Ředitelství vodních cest ČR.

Nová místa ve školních družinách

Radnice přiměla vedení základních škol Oskol a Slovan k navýšení kapacity družiny. Základní škola Oskol přidá 22 míst, Základní škola Slovan dokonce navýší ze 192 na 240 dětí. „Jsem rád, že se podařilo pohnout s letitým problémem, kdy nebylo možné umístit všechny zájemce o místo v družině. V dnešní době, kdy ulice jsou plné aut, by měla být možnost hlídání malých školáků a bezpečné předání do rukou rodičů samozřejmostí. Od školního roku 2024/2025 se tak na ZŠ Slovan dostanou do družiny i třeťáci,“ potvrdil radní Kreml.

Obnovený odbor kultury

Rada města od září zřídila odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče. „Byli jsme snad jediné město s památkami UNESCO, které nemělo odbor kultury. Od jeho obnovení si slibujeme mimo jiné zlepšení komunikace města se subjekty působícími v oblasti kultury a cestovního ruchu a také vytvoření atraktivnější nabídky programů a akcí pro občany města,“ uvedl Kašík.

