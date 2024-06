Ožanová (ANO): Celá justice není proti rušení laického prvku

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jsem ráda, že tady mohu vystoupit a že vidím pana ministra, i když bych ho ráda viděla i na jednání ústavně-právního výboru. Docela rádi bychom si s ním tyto věci prodiskutovali i mimo plénum. Takže, pane ministře, doufám, že přijmete pozvání a někdy přijdete na ústavně-právní výbor.

Nyní k samotné věci. Návrhem je sledováno omezení laického prvku. Já to chápu, ale je zajímavá důvodová zpráva. Hovořila jsem o tom již v prvním čtení. Vycházíte z antibyrokratického balíčku, který předložil pan ministr Šalomoun, a říkáte ještě, že ušetříte celých osm milionů korun ze státního rozpočtu. To je opravdu šíleně velká částka na to, že omezíte tak výrazně laický prvek v rozhodování. Mimochodem laický prvek využívají nejenom státy na východ, ale i státy na západ. Je zcela běžný v evropských státech. Není to nic neobvyklého.

Je zajímavé, čím by tedy měla přispět tato vaše iniciativa k antibyrokratizaci. Já jsem si to přečetla, nicméně jsem to nepochopila. Velmi zajímavá je jedna věta, a to je: "Odborně jde v zásadě o zbytečný institut, který je hájen spíše z emocionálních pozic." Vážení přátelé, to je opravdu divná věta. Takže v zahraničí, v západní Evropě, také hájí tento institut pouze z emocionálních pozic, anebo to skutečně něco přináší do práva?

S kolegyní profesorkou Válkovou jsme předložily dva pozměňovací návrhy. Já o nich nebudu hovořit, jelikož kolegyně je přihlášena a domnívám se, že i když to řekneme dvakrát, tak to stejně nebudete poslouchat, protože ani já se tady neslyším. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího.)

Já tedy trošku k tomu. Vy jenom škrtáte, omezujete laický prvek, ale tomuto návrhu zákona chybí nějaké koncepční řešení. Vy říkáte - chybí přísedící, jsou problémy tam a tam - ale vy je neřešíte. Vy jste se nezabývali tím, jak zlepšit například výběr přísedících, zda současně nastavený systém je dobrý a podobně. Vy jste jenom řekli, škrtneme.

S kolegyní Válkovou jsme udělaly kulatý stůl, kde se vyjadřovali zástupci justice pro a proti. Prosím vás, není pravdou, že celá justice je proti rušení laického prvku. Právě tato diskuse mi významně chyběla. Domnívám se, že měla proběhnout ještě dříve, než jste předložili tento zákon. Nějaká výběrová kritéria na přísedící? I ty jste mohli, mohli jste například určit věk. Například že by jejich maximální věk byl stejný jako u soudců.

Velmi zajímavé bylo, když na ústavně-právním výboru jedna soudkyně řekla, že to zrychlí řízení. Správně reagovala tehdy kolegyně profesorka Válková, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že ti advokáti tedy prodlouží řízení podstatně víc než ten přísedící. Takže zrychlení opravdu není a nebude tady zrušením tohoto prvku. Pokud chcete skutečně zrychlení, tak zrušte strany. To potom nemusíte mít zastoupení advokátem a určitě se řízení značně zrychlí.

Takže, vážený pane ministře, návrh je opravdu nekoncepční. Vy jste se nezabývali, jak zlepšit systém. Vy jste se rozhodli jenom něco škrtnout. Opravdu to není věc, která by se měla takto řešit. Vaše práce by měla být jiná, koncepční a ta tady není a chybí. Takže za mě by bylo správné to ještě vrátit do druhého čtení, což si myslím... Sice nemám zkonzultován tento svůj návrh s kolegy, nicméně ho vznáším a navrhuji vrátit do druhého čtení. Pokud se vrátí do druhého čtení, tak se těším na vaši účast na ústavně-právním výboru.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



