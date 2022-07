Ožanová (ANO): Když už s námi nemluvíte, dejte nám aspoň přečíst, o čem budeme hlasovat

reklama

Vážení ministři - použiji mnohé číslo, dámy a pánové,

já nebudu mluvit dlouze, já jenom sdělím to, k čemu došlo na hospodářském výboru.

První věc, která mě zarazila. V průběhu hospodářského výboru jsem se dozvěděla, že hospodářský výbor, který bývá pravidelně streamován, streamován není. Je pravda, bývá pravidelně, já to řeknu škaredě - moje maminka se pravidelně dívá, nicméně i odborná veřejnost je zvyklá na to, že tento výbor bývá streamován a pravděpodobně já se nebudu domýšlet, nebudu dělat žádné spekulace, ale zrovna takto důležitá věc by streamována být mohla, když jiné méně důležité věci streamovány jsou.

Než začnu, chci říct, že na jednom z předchozích výborů jsme přijali - já ne, já jsem pro to nehlasovala - memorandum o spolupráci hospodářského výboru s Ministerstvem průmyslu. Týká se sice problematiky energetické bezpečnosti a soběstačnosti, což pomoc lidem samozřejmě sice není, nicméně předpokládám, že i v rámci tohoto memoranda mohla být nějaká spolupráce naplněna. Já si dovolím přečíst ze zápisu, co jsem k tomu tehdy říkala: "Zuzana Ožanová zastává názor, že na spolupráci není třeba memorandum, pokud je spolupráce chtěná. Nevidí důvod ke schvalování memoranda."

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I vlastní kolega, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, kolega Kubíček říkal, že se mnou nesouhlasí, že je to všechno v pořádku. A pan ministr Síkela oznámil, že ze své strany to bere jako závazek, který je stvrzen vlastním podpisem, a vnímá to nad rámec běžného závazku. Tolik k memorandu.

Proč o tom hovořím? Chápu, že je situace složitá. Nicméně obdržet pozměňovací návrhy po zahájení hospodářského výboru v tom rozsahu, v jakém jsme je obdrželi, to znamená, v rozsahu větším, než je schvalovaný zákon, považuji za neslýchané. Děkuji panu předsedovi hospodářského výboru, že situaci zvládl a že to i v rámci své zpravodajské zprávy komentoval a přistupuje k tomu velmi věcně.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5678 lidí

Nicméně z mého pohledu, byla mi dána možnost si tyto pozměňovací návrhy přečíst, ale domnívám se, že přece jenom toto bylo zcela nevhodné. Memorandum na dalším výboru doporučím zrušit, protože je zbytečné, žádná spolupráce se nekoná. Bylo by dobré více spolupracovat. Tady mí kolegové říkali, že budeme tady s tímto souhlasit. Ano, já s tím souhlasím, ale... prosím, když už s námi nemluvíte, dejte nám možnost aspoň přečíst, o čem budeme hlasovat. Děkuji panu předsedovi hospodářského výboru, že mi tu možnost dal.

Měla jsem na to dvacet minut. Skutečně jsem četla, nestihla jsem přečíst všechno, ale jenom proto, abychom si nebrali naše občany jako rukojmí, jsem zvedla ruku pro na hospodářském výboru a zvednu ruku pro i tady. Ale já jsem jeden z těch poslanců, který neustále opakuje na mikrofon, že si ty věci čtu a dopřejte mi, abych si je mohla číst i nadále. Nicméně ještě jednou zopakuji poděkování předsedovi hospodářského výboru, který v rámci časových možností, které jsme měli, se pokusil toto zhojit a napravit a já mu tímto děkuji.

Ale jinak neděkuji ministerstvu za takovouto práci. Já chápu, že to připravovali na poslední chvíli, ale pokud jsem se doslechla, jiní kolegové z koalice toto měli alespoň večer. Alespoň v tu noc jsem to mohla číst. Pokud by byl hospodářský výbor streamován, já jsem požádala svoji asistentku, která je na dovolené, ať se na to dívá, abychom se mohly připravit na plénum. No, nemohla jsem, protože jsem se dozvěděla, že to streamováno není. Vlastně já jsem znemožněno řádně se připravit na to jednání výboru. A byla jsem také připravena o možnost zkonzultovat tyto věci s odborníky.

Prosím vás, máme expertné. To expertné někteří z nás skutečně využívají na to, že požádají o názor ne politické matadory, ale lidi z oboru, že se zeptají, jak se na to díváte. Prosím, dopřejte mi to příště, jinak samozřejmě tento návrh, který je, včetně pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, podpořím.

Psali jsme: Ožanová (ANO): Kdo z nás by zvládl tak dlouhodobý stres dvacet let Ožanová (ANO): Pokud mám víc lidí, potřebuji na ně peníze Ožanová (ANO): Nebylo by od věci, kdyby ministerstva lépe spolupracovala Ožanová (ANO): Některá vozidla jsou v režimu dočasného vyřazení třeba i desítky let

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama