Ožanová (ANO): Očekávám zvýšený počet nikde neevidovaných transakcí

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři,

děkuji, že mohu mluvit v množném čísle. Já jsem měla i pár poznámek k tomu, co zaznělo v debatě. Nicméně s ohledem na to, jak dlouhé byly faktické poznámky, nebudu toto komentovat a přijdu, přejdu tedy rovnou k věci.

Dovolím si opětovné připomenutí, jak je mým zvykem. Programové prohlášení vlády, dáme-li si vedle sebe bod - budeme bránit daňovým únikům a druhý bod - snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení. Proč to cituji? Osobně mi připadá docela nelogické, že chcete bránit daňovým únikům zrušením EET.

Podle expertů přichází i další možný nepříjemný efekt konce EET, a to menší ochota podnikatelů přijímat platební karty a návrat zpět k hotovosti. Bankomatů ale především v malých obcích je stále minimum. To potvrzuje i aktuální výzkum společnosti STEM/MARK pro poskytovatele bankomatu Euronet. Podle něj by až polovina osob uvítala více bankomatů v místech, kde se pohybují.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním z důvodů, proč drobní prodejci a restaurace v malých obcích vůbec zvažovali bezhotovostní platby, bylo povinné zavedení EET a tím vynucený krok nějaké úrovně digitalizace. Připomínám, že digitalizace je rovněž vlajkovou lodí této koalice. Nejen dle mé osobní zkušenosti, ale také dle zkušeností mého okolí, především v pohostinství existuje část podnikatelů odmítající platby kartou. O tom ostatně hovořilo hodně mých kolegů přede mnou.

Ostatně má osobní zkušenost je taková, že již nyní v českých a moravských lázeňských městech nepoobědvám bez hotovosti. Po zrušení EET lze předpokládat, že se tato chytrá podnikatelská praxe přesune i do dalších obcí a měst. Jenže tyto podniky se neobejdou bez širší sítě bankomatů v jejich okolí, a právě to se týká především menších obcí, kterým se snažíme pomoci. Takto situaci nekomentuji já, ale Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet ČR. Podle nedávného výzkumu společnosti STEM/MARK pro poskytovatele bankomatu Euronet vyplývá, že pro 60 % lidí je hlavním důvodem platby v hotovosti to, že obchodník nebere platební karty. Denně právě hotovostí platí jeden člověk ze čtyř. Čtvrtina Čechů ji také preferuje před platební kartou. Přitom polovina osob by uvítala více bankomatů v místech, kde se pohybují. Třicet jedna procent z oslovených ale uvedlo, že má bankomat velmi daleko od svého bydliště.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4755 lidí

Připomínám, že již v druhém čtení návrhu tohoto zákona jsem se vyjadřovala právě k problematice bezhotovostních plateb. Koalice měla dne 23. 6. letošního roku jeden výborný argument, a to prudké zvýšení objemu bezhotovostních plateb, kdy v loňském roce to bylo zhruba 60 % a během dvou až tří let experti odhadují, že podíl bezhotovostních plateb údajně vystoupá až na 80 % všech tržeb. Ne, nejsem odborník, ale dovoluji si tvrdit, že předpokládaný růst bezhotovostních plateb, jak jej odhadují odborníci, na 80 %, je chimérou nebo prostě jen zbožným přáním. Jestliže už teď nemohu v Luhačovicích, Karlových Varech, a jak jsem slyšela kolegu Havlíčka, i jiných turistických destinacích, platit kartou za oběd, tak zcela jistě se situace zrušením EET nezlepší. Pokud budu chtít opět trávit dovolenou v naší krásné zemi, tak nejprve budu muset do bankomatu vyzvednout velký obnos nebo mít řádně zmapovánu síť bankomatů v místě rekreace. Myslím si, že zrušení EET plateb bezhotovostní styk nejen přibrzdí, ale i zastaví nebo dokonce obrátí opačným směrem.

Měla bych na pana ministra prosbu, předpokládám, že ji zaregistroval, byť byl nepřítomen, v druhém čtení, o což jsem tehdy poprosila kolegu Munzara jako zpravodaje tohoto tisku. Bylo by možné ke konci roku 2023 vyhodnotit data o bezhotovostních platbách a informovat Poslaneckou sněmovnu? Bohužel se obávám, že byť se tak stane a pan ministr bude tak laskav a vyhoví mi, tak tyto údaje budou zkresleny, jelikož část transakcí nebude nikde evidována. Očekávám totiž příklon k šedé ekonomice, tedy zvýšenému počtu hotovostních nikde neevidovaných transakcí, z nichž, jak je zcela zřejmé, daně fakt odváděny nebudou.

Na závěr jenom k jedné věci. Jsem ráda, že se přenášejí jednání Poslanecké sněmovny online, ale chtěla bych potom vědět, jak se zjedná náprava toho, když větší část projevu kolegy Havlíčka online prostě nebyla a lidé se nemohli podívat na jednání této Poslanecké sněmovny. Bylo by dobré tento problém, předpokládám technického charakteru, řešit, aby skutečně záznamy mohly být k dispozici lidem i novinářům. Chtěla bych vědět, zda bude tento záznam dodatečně doplněn do archivu, abych se na něj mohla podívat já nebo jiní lidé, které toto zajímá.

Děkuji.

Psali jsme: Ožanová (ANO): Křik není argument. Prosím, netrapte moje uši Ožanová (ANO): Vámi zvolený způsob opravdu nepovažuji za transparentní Ožanová (ANO): Manažerská a odborná pozice je opravdu rozdíl Ožanová (ANO): Od pochvaly přejdu k drobné výtce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama