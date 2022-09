Ožanová (ANO): Počet úředníků? Pořád dáváme plus, plus a nikde minus

reklama

Děkuji, paní předsedající. Já si dovolím jenom navázat na kolegyni. Prosím vás, včera jsme se probírali rozpočtem. A já si pamatuji, že vládní koalice chtěla i snižovat počty úředníků, a já nerozumím tomu, jak se sníží počty úředníků, když se zvýší počty manažerských pozic.

Potom se budou brát kde ta místa? Na ty výkonné, na ty, co dělají správní řízení nebo podobně. Už tak současná koalice zvýšila počet ministrů a jejich ve své podstatě obslužného personálu a je to číslo 74 lidí plus. Dojde k dalšímu zvýšení. Jestli takhle někdo předpokládá, že tak se snižují počty, no já se domnívám, že tomu tak opravdu není, protože moje technické myšlení mi dává, že pořád dáváme plus, plus a nikde minus.

Takže jako zpravodaj se totiž v závěru budu vyjadřovat pouze k technickým, nikoliv politickým věcem, tak jsem cítila za potřebu ještě toto říct. Ještě bych si dovolila požádat, kolegové, je tam jeden pozměňovací návrh, se kterým nebyl vysloven souhlas na ústavně-právním výboru, a to se týká věku. V současné době je povinnost opustit státní službu ve věku 70 let. Já neříkám, že všichni chtějí zůstat do 70 let, někteří už chtějí v šedesáti jít pryč do předčasného důchodu. Ale uvědomme si, že tady i mezi námi jsou kolegové, kteří jsou věkově nad tuto hranici 70 let, a jsou velmi platnými členy této Sněmovny. Prostě existují lidé, kteří i ve vysokém věku podávají vysoké pracovní výkony, a tímto limitem jim to omezíme.

Samozřejmě je to i u soudců. Domnívám se, že bychom koncepčně měli tuto hranici 70 let zvýšit aspoň na těch 75, nejenom v tomto služebním zákoně, ale potom i v dalších zákonech. A já si vás dovolím poprosit o to, jestli byste začali už nyní. Děkuji.

