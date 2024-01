Ožanová (ANO): Vždycky chceme vědět, co schvalujeme, prosím, zkuste nám to připravit

reklama

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové,

já jsem se dneska poprvé přihlásila k faktické poznámce, jelikož chci reagovat na pana ministra. Mě zaujala hned jedna z počátečních věcí, že nepředkládáte text té vyhlášky, že nebyl politický požadavek. A víte, proč nebyl politický požadavek? Protože to nešlo standardní legislativní cestou. Je to poslanecký návrh. Já jenom tak, že jsem včera citovala, a já se dneska těším na pana ministra pro legislativu, právě ze sekce Legislativa z vašeho programového prohlášení: prosekání byrokratické džungle, kvalitní legislativa a chytré řízení státu.

Já jsem na to upozorňovala a tady ve vztahu k tomu, co říkal pan ministr Lipavský, je to zcela zjevné. Kdyby to šlo standardní legislativní cestou, tak tu analýzu dostupnosti poštovních služeb už máte zpracovánu, máte zpracovány teze vyhlášky, máte oponenturu, musíte se vypořádat ne tady se všemi diskusními příspěvky, ale už byste se museli s tou odbornou veřejností.

Vy jste řekl, že nebyl politický požadavek na teze vyhlášky. Domnívám se, že ten politický požadavek je snad vždycky, že chceme vědět, co schvalujeme, chceme vědět, jak budou vypadat prováděcí předpisy. Já si myslím, že to nikdo nemusí nahlas říkat. Prosím vás, zkuste nám to připravit. A když nepřipravíte, nic se neděje.

Děkuji.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ožanová (ANO): Proč už rovnou nenapíšete výsledky voleb? Ožanová (ANO): Památková zóna, v níž nejsou stanoveny podmínky ochrany, je velmi problematická Ožanová (ANO): Raději 40 cestujících v tramvaji než 40 cyklistů na cestě Ožanová (ANO): Trhací kalendář. Tak já říkám programovému prohlášení vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama