Kalousek naštvaný na Zelenského. Neřekl, kdo pomáhá Rusům

Volodymyr Zelenskyj obvinil některé evropské firmy z dodávek strojů pro ruský zbrojní průmysl. Podle něj mezi nimi figurují i společnosti z Česka a Německa. Podle ukrajinské hlavy státu má jít o třináct německých a osm českých firem. Konkrétní jména ale nezmínil. Zelenskyj zároveň vyzval k zavedení sankcí proti těmto společnostem, informovala ČT24 na sociální síti X.

Některé firmy včetně českých a německých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní, řekl Volodymyr Zelenskyj novinářům a vyzval k sankcím vůči nim. — ČT24 (@CT24zive) June 21, 2025

Zelenského prohlášení někteří kritizuji, zejména vzhledem k dosavadnímu postoji České republiky. Právě Česko patří od začátku války k nejviditelnějším a nejaktivnějším podporovatelům Ukrajiny – ať už vojensky, politicky nebo humanitárně. Tím více překvapující je, že prezident Zelenskyj zvolil k tak citlivému sdělení veřejnou formu, zatím bez důkazů a konkrétních jmen. Podobný přístup může zbytečně narušovat důvěru mezi spojenci.

Na internetu se mezitím rozproudila živá debata o tom, které firmy se za těmito dodávkami skrývají.

Nad situací se pozastavuje například blogger Jiří Hrebenar: „Zelenskyj na tiskové konferenci v pátek (s embargem do soboty) prohlásil, že některé české a německé firmy stále dodávají Ruské federaci stroje k výrobě zbraní. To je otřesné. Nebylo by od věci znát názvy těch firem. Zelenskyj konkrétně uvedl, že se jedná o 13 německých firem a 8 českých společností. Jejich jména však nespecifikoval a nezveřejnil konkrétní seznam těchto společností. To je škoda. Veřejnost vy se měla ptát těch společností, proč to dělají,“ uvedl ve svém komentáři.

Zelenskyj na tiskové konferenci v pátek (s embargem do soboty) prohlásil, že některé české a německé firmy stále dodávají Ruské federaci stroje k výrobě zbraní.



To je otřesné. Nebylo by od věci znát názvy těch firem.



Zelenskyj konkrétně uvedl, že se jedná o 13 německých firem a… — Jiří Hrebenar (@gisat) June 21, 2025

Stejně tak i další uživatel se táže přímo: „Proč nejsou ještě zveřejněna jména těch firem?“

Proč nejsou ještě zveřejnena jména těch firem???



Některé české firmy stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní, řekl Zelenskyj

Zdroj: https://t.co/cggys68b0F — Zelovoc (@zelovoc) June 21, 2025

Na vyjádření ukrajinského prezidenta ostře reagoval i bývalý ministr financí Miloslav Kalousek. Ten kritizoval způsob, jakým Ukrajina informace zveřejnila: „Čeští ministři žádné informace nemají. Od spojence bych očekával, že jim tu informaci tiše poskytne a nechá je jednat. Plivnout veřejně bez důkazů a všechny tak překvapit není ani přátelské, ani fér,“ uvedl na platformě X.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) reagoval s tím, že situaci prověří. Pokud by se potvrdilo, že některé české firmy se dodávkami skutečně podílejí na ruské výrobě zbraní, bude přijato odpovídající opatření. Na sociální síti X zároveň doplnil, že přímo z Česka žádné sankcionované výrobky do Ruska vyváženy nejsou.

Jako Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme od Ukrajiny doposud neobdrželi žádné bližší informace. Až se tak stane, necháme je prověřit a navrhneme odpovídající opatření. Bylo by neospravedlnitelné, kdyby se jakákoliv česká společnost podílela na výrobě zbraní používaných k… — Lukáš Vlček ???? (@MinistrVlcek) June 21, 2025

„Platí, že jsme nadále zcela otevření konkrétním důkazům o obcházení sankcí. Na obecně formulované výhrady je ale nemožné reagovat,“ sdělil pro Českou televizi v reakci na Zelenského tvrzení ministr zahraničí Jan Lipavský.

V pozdějším příspěvku Kalousek v reakci na vyjádření ministrů dodal: „Kdyby Ukrajinci místo neurčité tiskovky dali svým spojencům konkrétní informace, už se mohlo konat. Nepochybuji, že tito ministři by jednali hned,“ naznačil, že čeští ministři jsou vůči Rusku zásadově vymezeni a případné selhání by řešili okamžitě – pokud by k tomu dostali jasné podklady.

Ministr @JanLipavsky: “Na obecně formulované výhrady není možné reagovat. Ministr @MinistrVlcek :”Žádné informace nemáme, prověříme”. Kdyby Ukrajinci místo neurčité tiskovky dali svým spojencům konkrétní informace, už se mohlo konat. Nepochybuji,že tito ministři by jednali hned. https://t.co/pGEYNIpTfQ — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) June 21, 2025

Podle Lipavského Česko neustále hledá způsoby, jak minimalizovat obcházení sankcí. „Nejnovějším úspěchem je, že po deseti měsících se nám podařilo prosadit do návrhu osmnáctého sankčního balíčku opatření catch all. To umožní našim celníkům zastavit export přes třetí země v případě podezření na reexport a možnost uložit vývozci povinnost sehnat si povolení. To by mělo dál výrazně redukovat prostor k obcházení sankcí,“ uvedl.

Západ po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko rozsáhlé sankce.

Jejich cílem je mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro ruský vojenský průmysl. Přesto se Moskvě v řadě případů daří sankce obcházet – zejména prostřednictvím obchodů přes třetí země, které nejsou součástí západních sankčních režimů.

Psali jsme: Dobytí Sumy. Putin připustil, Ukrajinci naštvaní Odsouvá Írán Ukrajinu do pozadí? Navržena převýchova řidiče, který vyhodil Ukrajince. Internet vybuchl Kolem poradce Černochové krouží policie kvůli dodávkám na Ukrajinu